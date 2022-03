Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina kertoi talletuspaon pankeista loppuneen. Ohjauskorko pysyy silti 20 prosentissa.

Kaupankäyntiä Moskovan pörssissä avataan vähitellen maanantaista alkaen, kertoi Venäjän keskuspankin pääjohtaja Elvira Nabiullina pankin tiedotus­tilaisuudessa perjantaina.

Maanantaina kauppaa aletaan käydä valtion ruplamääräisillä velkakirjoilla, joita Nabiullina kertoi keskuspankin aikovan ostaa. Keskus­pankki aikoo siis rahoittaa valtiota eli käytännössä painaa lisää rahaa.

Aiemmin tällä viikolla presidentti Vladimir Putin lupasi korottaa valtion maksamia sosiaalitukia ja eläkkeitä.

Kaupankäynti Moskovan pörssissä loppui kolme viikkoa sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Nabiullina selitti perjantaina sulkemista tarpeella estää hintojen nopeita liikkeitä. Osakkeiden hinnat ehtivät romahtaa ennen pörssin sulkemista.

Nabiullinan mukaan talletuspako Venäjän pankeista on loppunut ja talletuksia on alkanut palata pitkäaikaisille tileille. Siinä on auttanut 20 prosenttia nostettu ohjauskorko, jonka keskuspankki kertoi perjantaina pitävänsä ennallaan.

Talletuspako käynnistyi, kun länsimaat asettivat heti hyökkäyksen alettua ankaria talouspakotteita venäläisille pankeille.

Ruplan arvo suhteessa dollariin vajosi jopa 50 prosenttia, mutta on sittemmin toipunut selvästi.

Keskuspankki antaa tarkemman talous­ennusteen huhtikuussa, mutta Nabiullina arveli talouden supistuvan seuraavien vuosineljännesten aikana ja luotonannon vähenevän.

Inflaatiota on hänen mukaansa juuri nyt vaikea ennustaa.