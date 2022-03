”On hankala tulkita, ovatko veneet venäläisten, koska ne on rekisteröity ympäri maapalloa”, sanoo talvisäilytyshallia Loviisassa hoitavan yhtiön toimitusjohtaja.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan Suomen Tulli on pidättänyt eli pannut luovutuskieltoon jo 21 huvijahtia, joiden epäillään kuuluvan pakotelistatuille oligarkeille tai heidän yhtiöilleen.

Luovutuskiellot ja jäädytykset perustuvat EU:n Venäjä-pakotteisiin, joita on laajennettu Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa. Käytännössä pakotelistaus merkitsee muun muassa sitä, että henkilön omaisuus pyritään unionin alueella takavarikoimaan.

HS:n tietojen mukaan Tulli ilmoitti 22 veneen osalta talvisäilyttäjille viime torstaina ja perjantaina, että jahteja ei saa siirtää mihinkään. Maanantaina selvisi, että yksi veneistä on jo ulosottolaitoksen jäädytyksen kohteena.

Seuraavaksi Tulli selvittää tarkemmin, kuuluvatko 21 muuta venettä EU:n pakotelistaamille henkilöille tai yhteisöille. Jos Tulli saa tästä riittävän varmuuden, siirtyy jahtien lopullinen jäädytys ulosottolaitoksen tehtäväksi.

Jos veneet kuuluvat muille kuin pakotelistatuille, ne voi laskea vesille ja niitä voi käyttää kuten ennenkin.

HS kertoi 4. maaliskuuta Kotkassa säilytettävästä 32-metrisestä veneestä, joka on ollut Venäjän entisen pääministerin ja presidentin Dmitri Medvedevin käytössä.

Fotinia-jahtia on säilytetty talvisin Kotkassa Yacht Store -yhtiön tiloissa.

EU lisäsi helmikuun lopussa Medvedevin pakotelistalleen. HS:n tiedossa ei ole, onko Fotinia-jahti vastikään luovutuskieltoon pantujen veneiden joukossa.

Ulosottoviranomainen oli jo maaliskuun alussa yhteydessä Kotka Yacht Storeen. Yrityksen asiainhoitaja Heikki Kuokka kertoo nyt, että jäädytystoiveita tai muita uusia yhteydenottoja ei ole sen jälkeen tullut.

Vuonna 2011 valmistuneessa Kotka Yacht Storen hallissa säilytetään isoja huviveneitä.

Isoja huvijahteja säilytetään myös Loviisassa.

Kaupungin satamassa vuodesta 2018 lähtien toimineen Suomenlahden Telakka -yhtiön toimitusjohtaja Jukka Jaatinen kertoo, että tulliviranomaiset olivat yhteydessä häneen viime viikolla.

”Olemme auttaneet heitä näissä kysymyksissä, että missä venäläisiä veneitä on ja missä ei ole.”

Jaatisen mukaan hänen yhtiönsä on ollut vain välikätenä luksusjahtien talvehtimis­järjestelyissä eikä yhtiön hallussa ei ole yhtäkään venäläistä venettä.

Yhtiö telakoi eli nostaa venäläisten huvijahteja merestä laivanosturillaan, joka on Jaatisen mukaan Pohjoismaiden suurin.

”Saamme nostettua ylös niin suuren laivan kuin Saimaan kanavasta mahtuu läpi.”

Nosturi nostaa alukset siirtolavetille, joka siirtää ne Loviisan satamassa toimivan Yachtcare Finland -yhtiön halliin talviteloille.

Venäläisjahtien telakointi ei Jaatisen mukaan ole hänen yritykselleen merkittävää liiketoimintaa.

Yhtiö on nostanut vasta kolme todennäköisesti venäläis­omistuksessa olevaa huvijahtia talviteloille Loviisassa. Kaikki nostot tapahtuivat viime syksynä. Suurin jahdeista oli yli 40-metrinen ja pienemmät noin 25-metrisiä.

”Meille kyse ei ole venäläisten oligarkkien paateista, vaan asiakkaanamme on suomalainen huoltoyritys”, Jaatinen sanoo.

”Mikään näistä aluksistakaan ei ole sinänsä venäläinen, vaan ne on rekisteröity esimerkiksi Guernseyn tai Jerseyn saarille. Myös alusten päällystö on yleensä ei-venäläistä.”

Britanniaan kuuluvat saaret tunnetaan veroparatiiseina.

Jaatisen mukaan Suomenlahden telakka on saanut itselleen ainoastaan kopiot vastuuvakuutus- ja kaskovakuutus­kirjoista. Vakuutukset on Jaatisen mukaan otettu länsimaisista yhtiöistä.

Hän sanoo, että Suomenlahden telakka -yhtiö ei halua asioida venäläisten kanssa, sillä se olisi ristiriidassa yhtiön Suomen viranomaisten kanssa tehtävän yhteistyön kanssa.

”Olemme allekirjoittaneet puolustusvoimien turvallisuus­sopimuksen.”

Mainitussa sopimuksessa ei Jaatisen mukaan ole erillistä mainintaa yhteistyöstä venäläistahojen kanssa, mutta hänen mukaansa se olisi kuitenkin ristiriidassa sopimuksen hengen kanssa.

Yachtcare Finlandin toimitusjohtaja Mikko Pellikka sanoo, että tällä hetkellä yhtiön hallissa Loviisan satamassa on neljä jahtia. Hänen mukaansa Tulli on kysellyt veneiden perään, mutta tarkkaa ajankohtaa hän ei muista.

”On mahdollista, että Tulli on ollut meihin yhteydessä myös Ukrainan sodan syttymisen jälkeen.”

Myös Pellikka korostaa, että talvehtivat jahdit eivät välttämättä ole venäläisten omistamia.

”On hankala tulkita, ovatko veneet venäläisten, koska ne on rekisteröity ympäri maapalloa. Emme pysty sanomaan, kuka veneen viime kädessä omistaa. Virallisissa papereissa ei välttämättä lue henkilöiden nimeä.”

Yksityiskohta Fotinia-veneen koristelusta.

Suomen ulosottolaitos ilmoittaa jäädyttäneensä väliaikaisesti tai pysyvästi ”kymmenien miljoonien eurojen” arvosta EU-pakotelistattujen omaisuutta Suomessa. Ulosotto on tehnyt takavarikkoja ja väliaikaistoimia yhteensä ”alle kymmenen kappaletta”. Yksittäisen takavarikon arvo on siis keskimäärin useita miljoonia euroja.

Nämä luvut tulevat kasvamaan, mikäli ulosottolaitos myöhemmin takavarikoi Tullin sille jäädytettäväksi ohjaamia luksusveneitä.

Venäjän vastaisia pakotteita on ollut EU:ssa voimassa vuonna 2014 tehdystä Krimin valtauksesta lähtien.

”Pääosin jäädytykset on tehty sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan”, sanoo ulosottolaitoksen johtava kihlakunnanvouti Aki Virtanen, joka johtaa erityistäytäntöön­panon valtakunnallista toimintayksikköä.

Osa jäädytyksistä on pysyviä ja osa väliaikaisia. Väliaikaistoimi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ulosottomies ottaa omaisuutta haltuunsa tai antaa velalliselle kiellon luovuttaa sitä.

Väliaikaistoimella on sama vaikutus kuin ulosmittauksella, mutta se voi peruuntua.

Pakotelistattujen venäläisten omaisuutta on takavarikoitu ympäri maailmaa. Joukossa on myös heitä, joilla on Suomen kansalaisuus.

Maaliskuun alussa Italian poliisi tiedotti takavarikoineensa venäläisen oligarkin Gennadi Timtšenkon Lena-huvijahdin San Remossa. Näyttävän aluksen arvioidaan olevan noin 50 miljoonan euron arvoinen.

Suomen kaksoiskansalainen Timtšenko lisättiin Medvedevin tapaan EU:n pakotelistalle Venäjän Ukrainassa aloittaman hyökkäyssodan jälkeen.

Jahtien lisäksi takavarikkojen kohteeksi ovat joutuneet muun muassa kiinteistöt ja yksityislentokoneet.