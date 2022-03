Vehnän hinta on pilvissä mutta sitä ei saa myytyä – Ukrainan sota laittoi vilja­markkinat sekaisin Yhdysvalloissa

Yhdysvalloissa vehnän ja maissin hintojen äkillinen nousu aiheutti häiriö­tilanteen markkinoille.

Venäjän aloitettua laajan hyökkäyssodan Ukrainassa vehnän hinta on noussut poikkeuksellisen korkeisiin lukemiin.

Samaan aikaan yhdysvaltalaiset viljelijät ja viljakauppiaat, joilla on vehnää laareissaan tai kasvamassa pelloillaan, ovat voineet yllättäen joutua taloudellisesti tiukoille, uutistoimisto Reuters kertoo.

Syynä on se, että hintojen äkillinen muutos on laittanut viljamarkkinat sekaisin.

Reutersin haastattelema yhdysvaltalais­maan­viljelijä kertoo, että hän ei ole pystynyt myymään tulevan satonsa vehnää, koska ostajat ovat keskeyttäneet ostamisen.

Viljakaupan ketjut ovat monimutkaisia, ja monet ostajat, kuten maatilaosuuskunnat, viljavarastot, myllyt ja vientiyhtiöt, ovat lopettaneet ostamisen hintojen noustua, koska ne pelkäävät, etteivät pystykään myymään vehnää eteenpäin voitolla.

Viljelijöille tämä aiheuttaa vaikeuksia, koska heidän pitäisi saada myytyä viljaa ostaakseen siemenviljaa ja lannoitteita tulevia kylvöjä varten.

Monet toimijat odottavat, miten Ukrainassa käytävän sodan vaikutukset etenevät. Yhdysvaltain maatalousministeriön lukujen mukaan Venäjä ja Ukraina tuottavat yhteensä noin 26 prosenttia maailman vientivehnästä.

Toinen ongelma on se, että niin sanottujen suojausten hinta on noussut.

Viljan ostajat käyttävät suojauksia välttääkseen tekemästä tappiota, jos viljan hinta laskee ennen kuin he ehtivät myydä viljan.

Suojaus toimii siten, että aina kun ostaja ostaa viljaa, hän myös myy saman verran viljaa futuurimarkkinoilla. Ostajat siis myyvät lyhyeksi eli ”shorttaavat” viljaa markkinoilla.

Jos viljan hinta laskee ja heidän siiloissaan oleva fyysinen vilja menettää arvoaan, he saavat menetykset takaisin suojauksien tuottamilla voitoilla.

Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24. huhtikuuta viljan hinta lähti kuitenkin rajuun nousuun, kun spekuloivat sijoittajat alkoivat aggressiivisesti ostaa vehnä- ja maissifutuureita.

Se on vienyt monet viljakaupan toimijat taloudellisesti tiukille, koska heidän suojauksensa ovat kääntyneet paperilla rankasti tappiollisiksi. Se ei vielä itsessään ole katastrofi, koska heidän omistamansa fyysisen viljan arvo nousee vastaavasti. Ongelmana kuitenkin on, että suojauksia tehneet saavat nyt futuurivälittäjiltään viestejä puutteellisista vakuuksista (englanniksi niin sanottu ”margin call”), ja heidän on talletettava valtavia summia vakuuksiksi tappiollisia suojauksia vastaan.

Reuters kertoo, että Yhdysvaltojen merkittävin maatalousalan lainoittaja Co Bank on pelkästään tammi- ja helmikuussa myöntänyt 4,5 miljardilla dollarilla lainoja vakuus­vajaiden kattamiseen ja siementen ostoihin.

Vehnän hinnan lisäksi myös lannoitteiden hinnat ovat lähteneet voimakkaaseen nousuun Ukrainan sodan myötä.

Lannoitehintojen odotetaan nousevan tänä vuonna 12 prosenttia, kun ne viime vuonna nousivat 17 prosenttia, kertovat Reutersin siteeraamat American Farm Bureau Federation ja Yhdysvaltain maatalousministeriö.

Jos yhdysvaltalaiset maanviljelijät päättävät leikata lannoitteista, se voi heikentää syksyn satoa juuri sellaisella hetkellä, jolloin maailma saattaa tarvita lisää viljaa, Reuters toteaa.