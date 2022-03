Yhdysvaltain valtionlainojen korot ovat nousseet rajusti keskuspankin pääjohtaja Jerome Powellin maanantaisten kommenttien jälkeen.

Yhdysvaltain keskuspankin (Fed) täytyy toimia ”nopeasti” korkojen nostoissa ja mahdollisesti ”aggressiivisemmin” inflaation taltuttamisessa, sanoo keskuspankin pääjohtaja Jerome Powell.

”Työmarkkinat ovat hyvin vahvat, ja inflaatio on aivan liian korkealla. On ilmeinen tarve siirtyä ripeästi rahapolitiikan palauttamiseksi neutraalimmalle tasolle”, Powell sanoi maanantaina National Association for Business Economics -yhdistyksen konferenssissa.

Uutistoimisto Reutersin mukaan Powell sanoi myös, että ”jos päätämme, että on tarkoituksenmukaista nostaa ohjauskorkoa aggressiivisemmin yli 25 korkopisteellä, teemme niin”.

Yhdysvaltain keskuspankki nosti viime viikolla ohjauskorkoaan 25 korkopistettä eli 0,25 prosenttiyksikköä 0,25–0,50 prosentin vaihteluväliin ja viesti lisänostoista. Kyseessä oli ensimmäinen koronnosto kolmeen vuoteen.

Moni ekonomisti ennusti ennen maanantaita Fedin ohjauskoron nousevan 1,9 prosenttiin vuoden loppuun mennessä. Keskuspankki saavuttaisi sen kuudella 0,25 prosenttiyksikön koronnostolla seuraavissa korkokokouksissaan.

Powellin kommentit saivat sijoittajat hinnoittelemaan 0,50 prosenttiyksikön koronnostoa seuraavissa kahdessa seuraavassa kokouksessa toukokuussa ja kesäkuussa. Toimet nostaisivat ohjauskoron 2,25–2,50 prosenttiin vuoden loppuun mennessä.

Yhdysvaltain liittovaltion joukkolainojen markkinakorot nousivat Powellin kommenttien jälkeen jyrkästi korkeimmilleen sitten vuoden 2019 toukokuun.

Maan kaksivuotisen valtionlainan markkinakorko nousi maanantaina jopa 16 korkopistettä 2,12 prosenttiin ja 10-vuotisen lainan markkinakorko 15,8 korkopistettä 2,31 prosenttiin.

Aasian kaupankäynnissä tiistaina aamulla kaksivuotinen markkinakorko oli noussut 7,4 korkopistettä 2,19 prosenttiin. Kymmenen vuoden lainan markkinakorko oli puolestaan kohonnut 4,5 korkopistettä 2,34 prosenttiin.