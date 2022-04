Suomen ruokavienti on ollut parhaimmillaankin vaatimatonta, nyt tavoitteena on kolmin­kertaistaa elintarvikkeiden vienti. Meri­konteissa Aasiaan seilaavat lihapalat herättävät kuitenkin kysymyksiä viennin kannattavuudesta ja kestävyydestä.

Tässä kuussa noin 23 000 kiloa pakastettuja kananvarpaita lähti merikontissa matkaan kohti Etelä-Koreaa. Lihatalo Atrialle kyse oli ilon päivästä, sillä vientilupaa odoteltiin kuusi vuotta.

Uutinen merikontissa matkaavista broilerinpaloista herätti myös vastalauseita.

Muun muassa vihreiden kansanedustaja Satu Hassi ja filosofi Elisa Aaltola kysyivät Twitterissä, onko mitään järkeä rahdata suomalaisin verovaroin tuettua, huolto­varmuuden kannalta tärkeällä viljalla ruokittua eläintä toiselle puolelle maapalloa.

Kysymykseen tiivistyy monta polttavaa teemaa tämän päivän ruoka­järjestelmästä, joten siihen on syytä etsiä vastauksia.

Filosofi Elisa Aaltola ja kansanedustaja Satu Hassi (vihr).

Atrian vientijohtaja Heikki Tynjälä vastaa puhelimeen Shanghaissa. Hän on tehnyt paljon töitä sen eteen, että Aasiassa syötäisiin suomalaista lihaa.

Tynjälä muistuttaa, että kananvarpaissa ei ole kyse erikseen Aasian-markkinoita varten tuotetuista broilereista vaan osista, jotka muutoin menisivät eläinten ruoaksi tai muuhun ”ei-niin-tuottoisaan” kanavaan.

”Kananvarpailla ei ole kysyntää Suomessa, mutta täällä sitä on. Se tarkoittaa sitä, että kanavoimalla oikeat tuotteet oikeisiin kohteisiin pystytään käyttämään koko ruho ja välttämään hävikkiä”, Tynjälä sanoo.

Samasta syystä Aasiaan viedään Suomesta myös sianpäitä, sorkkia ja saparoita. Puolet sikaviennistä on lihaa, kuten possunkylkeä, ja puolet näitä ruhonosia.

Tuiki tavallista pakastettua jauhelihaa tai muuta bulkkiruokaa ei kannata viedä, sillä se ei pärjää kilpailussa tuoreen, halvalla tuotetun lihan kanssa.

”Suomessa tuotantoa on rajallisesti, emmekä ole mikään halpa­tuotanto­maa. Emme pysty kilpailemaan massatuotannon kanssa”, Tynjälä sanoo.

Atrian vientijohtaja Heikki Tynjälä.

Aasian-vientiin onkin vain kaksi reseptiä, Tynjälä sanoo. Joko viedään osia, joita muilla markkinoilla arvostetaan enemmän kuin täällä, tai jalostettua premium-tavaraa, joka on kääritty suomalaisiin valttikortteihin, kuten antibiootti-, hormoni-, ja salmonella­vapauteen.

”Kun keskustelen täällä ihmisten kanssa, heidän mielestään on uskomatonta, että siat juovat Suomessa ihan ihmisille juomakelpoista vettä”, Tynjälä sanoo.

”Kyllä se puhdas ilma ja puhdas vesi tuo lisäarvoa tuotteelle.”

Atria on juuri alkanut viedä vähittäis­kauppa­pakattuja annoksia sianlihaa Japaniin ja Hongkongiin.

”Odotan innolla, millaista palautetta sieltä tulee.”

Suomen ruokavienti on varsin vaatimatonta. Elintarvikkeet muodostavat vajaan kolme prosenttia Suomen vuotuisesta kokonaisviennistä, kun muissa EU-maissa osuus on jopa 15–20 prosenttia.

Tuonti ja vienti ovat reippaassa epätasapainossa. Suomeen tuotiin viime vuonna maa­talous­tuotteita ja elintarvikkeita 5,5 miljardin euron edestä. Viennin arvo oli noin 1,8 miljardia euroa.

Suomi onkin poikkeus unionissa, jonka monet muut jäsenet ovat erikoistuneet tiettyjen tuotteiden vientiin, Luonnon­vara­keskuksen erikoistutkija Csaba Jansik kertoo.

Kateelliset katseet tähyävät Tanskaan, missä maatalous on maan suurin vientiala ja kymmenen kertaa suurempi bisnes kuin Suomessa. Tanskan menestys nojaa eläin­tuotantoon: maasta viedään paljon lihaa, kalaa ja eläviä eläimiä.

”Muut EU-maat ymmärtävät, että elintarviketeollisuus on bisnestä siinä missä muutkin teollisuuden ja talouden toimialat. Omavaraisuuteen keskittyneessä Suomessa taas on vasta viime vuosina herätty siihen, että elin­tarvike­vientiäkin voisi kehittää”, Jansik sanoo.

Ensimmäinen este kukoistavalle ruokaviennille on se, että Suomesta puuttuu ruokaviennin kulttuuri. Se juontaa juurensa toiseen maailmansotaan.

Toisen maailmansodan jälkeen Suomi käpertyi maksamaan sotakorvauksia ja keskittyi sen jälkeen jälleenrakennukseen.

Omavaraisuus oli tärkeä arvo. Korvausten maksamisen jälkeen idänkauppa jatkui, eikä muihin markkinoihin ollut juuri halua tai tarvetta tarttua.

1980-luvulla vuorineuvos Tauno Matomäki lausui, että Suomesta ei kannata viedä mitään hevosta pienempää, ja kansa kätki sen sydämeensä.

EU:hun liittyessään Suomi neuvotteli tiukasti maa­talous­politiikasta saadakseen säilyttää kansalliset tuet. Se aiheutti myös varovaisuutta viennin suhteen, kertoo maa- ja metsä­talous­ministeriön ruokaosaston markkinayksikön neuvotteleva virkamies Pekka Sandholm.

”Ajateltiin, että kun omavaraisuudella perusteltiin niitä korkeampia tukia, niin ei haluttukaan alkuvaiheessa häiritä muiden jäsenmaiden markkinoita viennillä”, Sandholm sanoo.

Varsinainen herääminen Suomen ruokaviennin huteruuteen tuli vuonna 2014, kun Venäjä miehitti Krimin ja länsi asetti maata vastaan pakotteita.

Elintarvikeviennistämme katosi käytännössä yhdessä yössä satoja miljoonia euroja.

Korvaavia markkinoita on etsitty kuumeisesti ja vienti muihin EU-maihin onkin kasvanut, mutta esimerkiksi suomalaiselle juustolle ei ole löytynyt uusia syöjiä. Tällä hetkellä ruokavientimme on suurin piirtein samalla tasolla millä se oli ennen vuotta 2014.

Railon kuromiseen meni siis useita vuosia.

Nyt viimeisetkin ruokaviennit Venäjälle on pyyhitty pois, mikä tarkoittaa noin sadan miljoonan euron iskua Suomelle.

Toinen este on se, että Suomi on vienyt raaka-aineita ja puolivalmisteita, jotka eivät tuota lisäarvoa. Elin­tarvike­viennistämme 25 prosenttia on maitotuotteita, enimmäkseen maito- ja herajauhetta ja voita.

Maa- ja metsätalousministeriön Yhteinen ruokapöytä -hanke tilasi entiseltä liikenne- ja viestintäministeri Anne Berneriltä selvityksen, kuinka Suomen ruokaviennin voisi kolminkertaistaa.

Maaliskuussa valmistuneen selvityksen viesti on selvä. Entinen linja, eli bulkin mättäminen lähinaapureihin, ei enää kelpaa.

”Vientimenestys ei ole kestävällä pohjalla, mikäli se perustuu bulkkiin ja halpoihin raaka-aineisiin. Harrastamme ylijäämävientiä, kun meidän tulisi viedä jalostettuja ja markkinoituja tuotteita”, Berner totesi selvityksen julkistamistilaisuudessa.

Esimerkiksi Saksa käärii hyvät lisäarvorahat muun muassa suomalaisesta kaurasta tuotetuilla tuotteilla. Nämä lisäarvopennoset haalittaisiin mielellään Suomeen.

Menestyvän viennin edellytys on siis se, että ruoan arvoa pitää ensin kasvattaa.

Muun muassa alkoholijuomat, makeiset ja juustot on arvioitu tuoteryhmiksi, joissa tätä potentiaalia on. Potentiaalia nähdään myös proteiinipitoisten elintarvikkeiden viennissä, joka nostaa niin lihan, kalan, kananmunat kuin kasvi­proteiinitkin kärki­tuote­ryhmien joukkoon.

Suomalaisen lihan viennissä on otettava huomioon sen tuotantoon liittyvät kustannus- ja riskitekijät.

Tällä hetkellä tuotantopanosten, kuten lannoitteiden, rehujen ja energian hinnat ovat niin kovassa nousussa, että nykyisillä hinnoilla lihaa tuotetaan tappiolla. Lihan tuottaminen on muuttumassa kannattamattomaksi, ei vain Suomessa mutta kaikkialla maailmassa, ellei tuottajahintoja nosteta.

”Meillä on odotettavissa suuria vaikeuksia lihatuotannon puolella, jopa konkursseja”, Jansik sanoo.

Business Finlandin selvityksessä todetaan, että broilerin- tai sianlihan tuotannossa ei kannata tehdä uusia investointeja pelkän viennin varaan. Se olisi riskialtista, jopa vastuutonta.

Selvityksen mukaan broilerin viennissä on potentiaalia ja sitä tulisi kasvattaa, mutta sen pitäisi suuntautua Aasiaan, koska EU-maissa suositaan kotimaista tai halvinta mahdollista ulkomaista vaihtoehtoa.

Aasian maissa suhtaudutaan erittäin ankarasti tautiriskeihin, kuten lintuinfluenssaan. Vuonna 2021 keväällä yhdeltä suomalaiselta fasaanitilalta löydettiin lintuinfluenssaa. Sen takia muutamat Aasian maat asettivat suomalaisen siipikarjan hetkeksi vientikieltoon.

Ruotsissa ja Tanskassa vientikiellot ovat kestäneet pidempään ja aiheuttaneet merkittäviä taloudellisia vaikutuksia.

”Uutta broilerinlihan kapasiteettia rakennettaessa on tiedostettava tautiriskit. Taudin aiheuttama riski ja sen seuraukset ovat kuitenkin minimoitavissa kansallisten ja alueellisten viranomaisten sekä yritysten välisellä yhteistyöllä ja ripeällä toiminnalla”, Jansik sanoo.

Muutoin vaarana on, että vientiä varten tuotettu ylimääräinen liha jää pyörimään EU:n sisä­markkinoille, missä sitä on vaikea saada kaupaksi.

Juuri näin kävi sianlihamarkkinoilla. Euroopan maat lisäsivät sikavientiä Kiinaan, jossa muutoinkin korkeaa kysyntää lisäsivät paikalliset afrikkalaisen sikaruton tapaukset.

Kun rutto sitten levisi pari vuotta sitten Puolasta Saksaan, vienti keskeytyi ja ylitarjonta romahdutti sianlihan hinnan Euroopassa. Markkinatasapaino sian kohdalla on hiljattain saavutettu EU:ssa.

Sianlihan kysyntä laskee Suomessa vuosi vuodelta. Maa- ja metsä­talous­ministeriön (MMM) Sandholm arvioi, että yleisesti länsimaissa lihankulutus on vähenemään päin.

”Ilmasto- ja terveyspoliittisista syistä varsinkin punaisen lihan kulutusta tulisi vähentää. Jos hinnat lähtevät voimakkaasti nousuun, se vahvistanee tätä trendiä", Sandholm sanoo.

Oma vaikutuksensa on myös lisääntyvällä keskustelulla eläintuotannon eettisyydestä. Etiikasta keskusteleminen on kuitenkin vaikeampaa kuin esimerkiksi ilmasto- tai terveys­argumenteista puhuminen, etenkin koska Suomen maatalous nojaa niin voimakkaasti koti­eläin­tuotantoon ja yhteiskunnassa on laaja konsensus eläin­tuotannon hyväksymisestä.

Aasian-viennistä on toivottu pelastusta hiipuvaan lihabisnekseen. Lihatalo HK Scanin vientijohtaja Juha Ruohola totesi viime vuonna Ylelle, että ”viennin tarvetta tulee olemaan”, koska kulutus laskee mutta tuotanto jopa kasvaa.

Voiko viennin lisäämisellä perustella tuotantotasojen ylläpitämistä kotimaan hiipuvassa markkinassa?

”Ei se laskeva kysyntä ole peruste sille, että dumpataan vain pois ne lihat. Näen, että meidän pitää löytää tapoja, joilla voisimme viedä lihaa kannattavasti”, Atrian Tynjälä sanoo.

Tappiollisesti tuotettujen sikojen ruhonosien vieminen tuskin on mikään rahasampo. Onko vienti kannattavaa?

”On vaikeaa sanoa yksiselitteisesti, mikä on kannattavaa. Jos on sellainen tuote, josta ei muuten saataisi lainkaan preemioita, ja se viedään, niin kyllä minä näen että se on kannattavaa. Se vaikuttaa kokonais­kannattavuuteen, vaikka yksittäinen tuote ei niin hirvittävän kannattava olekaan”, Tynjälä sanoo.

Toinen kysymys on se, kuinka kannattavaa on viedä voimakkaasti verorahoilla tuettua ruokaa. Tätä on kyseenalaistanut muun muassa helsinkiläinen vihreä poliitikko, Helsingin kaupungin pääekonomisti Mikko Kiesiläinen.

”Olemme siis tukeneet veronmaksajien rahoilla kiinalaisten lihansyöntiä ja venäläisten maitotuotteiden kulutusta. Se on sekä ekologisesti että taloudellisesti täysin kestämätöntä”, Kiesiläinen sanoi viikko sitten Maaseudun Tulevaisuudessa.

Tähän Luken Jansik vastaa, että lähes kaikki EU-maat tuottavat ruokaa tukien varassa. Toki Suomessa osuus tuista on kaikkein suurin: esimerkiksi peltokasvien tukiprosentti Suomessa on noin 40, yli puolessa muista EU-maista 20–30 prosenttia.

Jansikin mukaan tuilla tuotettua lihaa voi olla kannattavaa viedä, jos viedään ruhonosia, mitä muualle ei myydä ihmisruoaksi, tai jos viedään jalostettuja tuotteita, jolloin raaka-aineen, ja sitä myötä tuen, osuus lopputuotteen hinnassa on pienempi.

”Nämä kaksi polkua pitävät huolen siitä, että saadaan viennistä mahdollisimman suuri hyöty irti. Jos viedään pelkkänä lihana, tuen osuus hinnasta on suhteellisen korkea”, Jansik sanoo.

Myös MMM:n Sandholm puolustaa ruokavientiä. Tehostamalla mitä tahansa tuotantoa voi suhteessa pienemmällä tukimäärällä saada tuotettua enemmän tavaraa, myös vientiin.

”Jos ylläpidetään vain omavaraisuutta ja samalla tuodaan paljon ruokaa ulkomailta, se on kurjistava kierre. Kauppa se on joka kannattaa, tässäkin”, Sandholm sanoo.

Vientiunelmissa yksi on ylitse muiden: kauraa pidetään Suomen ruokaviennin keihäänkärkenä.

Se menestyy karuissa oloissamme, ja sitä tuotetaan reippaasti yli oman tarpeen.

”Kaura on meidän kultaa”, Jansik sanoo.

Kauraa on viety jyvinä ja hiutaleina, mutta lisäarvoa olisi mahdollista saada juomien, jugurttien ja proteiinivalmisteiden muodossa. Näissä kategorioissa viennin arvo onkin kasvanut viime vuosina.

Ruoan jalostusasteen nostamiseen, uusien tuotteiden innovointiin ja Suomen ruokabrändin rakentamiseen pitäisikin osallistua kaikkien arvoketjussa, aina tuottajasta kauppaan asti, haastateltavat sanovat.

Tästä päästäänkin ruokaviennin kolmanteen kompastuskiveen. Se on markkinoinnin ja resurssien puute, Jansik sanoo.

Uusien markkinoiden avaaminen on pitkäjänteistä ja kallista työtä. Myslejä ei tuosta noin vain viedä jonkun toisen maan kaupan hyllylle.

On helpompaa myydä teollisuudelle laadukasta kaurajyvää kuin vakuuttaa vieras kauppa siitä, miksi niiden pitäisi ottaa suomalainen kauraproteiini valikoimiinsa.

Brändin rakentaminen vie noin 5–10 vuotta, Jansik sanoo.

Esimerkkinä voi pitää kaurayhtiö Oatlya. Noin 25 vuotta sitten Ruotsissa perustettu yritys tekee yhä tappiota, vaikka sillä on viime vuodet ollut takanaan valtavia määriä kiinalaista pääomaa. Se kertoo jotakin siitä, kuinka paljon resursseja brändin rakentaminen vaatii.

Suomella on kuitenkin mahdollisuus, Jansik uskoo. Se vain vaatii valtavasti ponnisteluja, rahaa ja ihmisiä, jotka vievät brändejä ulkomaille.

”Kaura pienoismallina kuvastaa sitä, mitä koko elintarvikeketjun viennissä on tehtävä.”