Suomessa säilytetään huvijahteja, joiden kotimaiksi on merkitty muun muassa Panama, Seychellit, Neitsytsaaret ja Jersey.

Helsingin Sanomien selvitysten perusteella Suomessa säilytettävän huvijahdin taustalta löytyy yhteys Venäjän presidentin Vladimir Putiniin lähipiiriin.

Standarte on yksi Tullin pidättämistä aluksista, jotka ovat talvisäilytyksessä Kotka Yacht Store -yhtiön hallissa.

Tulli on laskenut veneen arvoksi 1,2 miljoonaa euroa. Kansainvälisellä myyntisivustolla mallista pyydetään selvästi enemmän eli 2,7 miljoonaa euroa.

Musta alus on 34 metriä pitkä ja malliltaan Tecnomar Velvet 35. Veneen perään on nimen yläpuolelle kiinnitetty kruunulogo. Veneen valmistajan sivuilla esitelty sisustus henkii sekin kuninkaallista tunnelmaa.

Myös nimessä on historian havinaa: Venäjän viimeisen tsaarin Nikolai II:n perheen käytössä oli keisarillinen jahti Standart.

Standarte-veneen perää koristaa kruunu. Alus on ollut liikenteessä sekä punaiseksi maalattuna että lähes mustana, kuten tässä kuvassa. Kuvakaappaus fleetphoto.ru / Juri Konjuhov

HS:n tietojen mukaan Kotkan venepiireissä on kuiskuteltu aluksen kuuluvan Putinille. Kun Standartea tuotiin muutama vuosi sitten Suomeen, sen käsittelyssä noudatettiin erityistä varovaisuutta, kertoo paikkakunnalla venealalla työskentelevä henkilö HS:lle. Hänen mukaansa aluksen päällystön jäsen oli Kotkassa kertonut veneen liittyvän Putiniin.

Alus siirrettiin satamaan rahtilaivan kannella. Poikkeuksellista oli lähteen mukaan sekin, että Standarten sisällä oli työntekijöitä myös matkan aikana.

Standarten liikkeitä vesillä ei pysty tutkimaan meriliikenteen paikannustietopalvelusta, koska venettä ei löydy lainkaan Marine Trafficin tiedoista.

Tullille Standarte-veneen tuojaksi on merkitty pietarilainen monialayhtiö SVS.

Sen osoite on arvostetulla alueella Kamennoostrovskin valtakadulla. Osa rakennuksen asunnoista on remontoitu ylellisiksi huoneistoiksi rikkaille.

Venäläinen The Village -lehti kertoi vuonna 2018, kuinka talon asukkaalla, öljypohatta Sergei Vasiljevilla, oli tapana pysäköidä Lamborghini-urheiluautonsa talon pihaan.

Venäjän yritysrekisteristä selviää, että Standarte-veneen tuojaksi merkittyä SVS-yhtiötä johtaa Sergei Vasiljevin veli Boris Vasiljev. Hän johtaa myös Pietarin öljyterminaalia pyörittävää Upravlenie Aktivami -yhtiötä.

Standarte-jahdin keulassa on helikopterin laskeutumispaikka.

Öljyterminaali on Pietarin bandiittihistorian syvää ydintä. Pääsy terminaalibisnekseen teki Sergei Vasiljevista, vankilassakin istuneesta entisestä nyrkkeilijästä, ökyrikkaan.

Öljyä ja muita raaka-aineita kaupattiin Pietarin sataman kautta jo ennen Neuvostoliiton hajoamista kaupungin virkamiesten, turvallisuuspoliisi KGB:n, rikollisjärjestöjen ja laillisten yrittäjien yhteistyönä. Neuvostoliiton raunioilla pietarilaisjoukko omi rahakkaan öljy- ja satamaliiketoiminnan itselleen.

Vuonna 1995 perustettu Pietarin öljyterminaali -yhtiö toi omistajilleen satumaiset rikkaudet. Merkittävä osa kuviossa oli silloisella Pietarin varakuvernöörillä Vladimir Putinilla.

Terminaalihankkeen sisäpiirissä olivat myös silloinen Pietarin varakuvernööri Vladimir Putin sekä hänen läheinen ystävänsä Gennadi Timtšenko. Kirišin öljynjalostamon haltuunsa saaneesta Timtšenkosta tuli myöhemmin Suomen kansalainen ja miljardööri.

HS soitti SVS-yhtiöön kysyäkseen Standarte-jahdin omistuksesta, mutta numerosta ei vastattu.

Standartin sisätiloissa mahtuu pitämään vaikka kokouksia.

Pidätettyihin moottoriveneisiin kuuluu myös Sunseeker 115 -mallin alus nimeltä Daria. Se saapui verovapaaseen talvisäilytykseen Kotkaan lokakuun 4. päivänä.

34-metrinen Daria on veneilyalan sivuilla sijoitettu superjahtien luokkaan.

Darian hinnaksi Tulli on arvioinut kolme miljoonaa euroa. Luksusjahteja myyvillä kansainvälisillä sivustoilla samasta mallista pyydetään selvästi enemmän eli 5–8 miljoonaa euroa.

Aluksen kotipaikaksi on ilmoitettu Seychellien tasavalta. Saarivaltio sijaitsee Intian valtameressä noin 1 600 kilometriä Afrikan mantereesta itään. Daria tuskin on Seychelleillä käynytkään, vaan tämäkin alus on liputettu veroparatiisiin verosyistä tai omistuksen peittämiseksi.

Tarkemmat selvitykset Darian taustoista tuovat esiin linkin erääseen Venäjän suurimmista sähköverkkoyhtiöistä.

Tullille Darian tuojaksi on ilmoitettu Dotsport Ltd -yhtiö, jolle on ilmoitettu osoite Seychelleillä. ICIJ-järjestön veroparatiisien tietovuotosivuston kautta selviää, että samaan osoitteeseen on rekisteröity kymmenkunta muuta yritystä.

Osaa näistä yrityksistä yhdistää se, että ne omistavat kahta veroparatiisiyhtiötä: Ventura Settingsiä ja Impera Groupia. Näiden kahden yhtiön omistajien joukossa on myös kaksi suomalaisittain kiinnostavalta kuulostavaa yritystä, Olavinlinna Invest ja Suomenlinnan Inter.

Yleisradion MOT-ohjelma tutki jo vuonna 2013 näitä yrityksiä, joiden osoitteeksi on tietovuotoaineistossa merkitty Mannerheiminaukio 1A, Helsinki. Tällaisia yrityksiä ei osoitteesta tuolloin kuitenkaan löytynyt.

Seychellin osoitteen kautta aukeavasta pienestä veroparatiisiyhtiöiden ryppäästä löytyy myös kolme venäläistä henkilönimeä.

HS:n selvitysten perusteella nämä henkilöt ovat ainakin aiemmin toimineet venäläisen Rosseti-energiayhtiön vastuutehtävissä. Rosseti on yksi Venäjän tärkeimmistä sähköverkkoyhtiöistä.

Fotinian epäillään kuuluvan Venäjän entiselle pääministerille ja presidentille Dmitri Medvedeville. Kuva on veneen säilytyspaikasta Kotkasta.

Suomen Tullin pidättämiä aluksia on yhteensä 21. Tulli selvittää parhaillaan niiden mahdollisia yhteyksiä EU:n pakotelistalla oleviin henkilöihin ja yhteisöihin.

Tullin luovutuskiellot ja ulosottolaitoksen jäädytykset perustuvat EU:n Venäjä-pakotteisiin, joita laajennettiin Venäjän hyökättyä Ukrainaan helmikuussa.

Yksi aluksista on jo joutunut järeämmän toimenpiteen kohteeksi eli ulosottolaitoksen jäädyttämäksi. Se on Venäjän entiseen pääministeriin ja presidenttiin Dmitri Medvedeviin yhdistetty Fotinia. HS uutisoi 4. maaliskuuta, että Fotiniaa säilytetään Kotkassa.

Aluksen yhteydestä Medvedeviin kertoi venäläisen oppositiovaikuttajan Aleksei Navalnyin FBK-säätiön tutkiva ryhmä vuonna 2017. Laajan selvityksen mukaan 32-metrinen Fotinia kuuluu tosiasiallisesti Medvedeville, vaikka paperilla omistus on järjestetty yhtiöketjun taakse.

HS uutisoi aiemmin paikannustietojen pohjalta, että Fotinia liikkui viime kesänä Venäjällä. Kesäkuussa vene oli noin kahden viikon ajan Kostromassa, lähellä Volgajoen rannalla sijaitsevaa Medvedevin luksuskartanoa.

Fotinia on ollut useana vuonna talvisäilytyksessä Kotkassa.

Princess-mallisen jahdin kauppahinnaksi on julkisuudessa arvioitu kymmenen miljoonaa euroa. Suomen Tullin tiedoissa veneen arvoksi on merkitty syksyllä 2020 kuusi miljoonaa euroa ja syksyllä 2021 viisi miljoonaa euroa.

Veneilyalan sivuilla Princess 32M -mallia nimitetään superjahdiksi. Vieraat majoittuivat viiteen ylelliseen hyttiin. Miehistölle on omat hyttinsä.

Fotinia kätkee sisäänsä myös ison salongin, jonka pitkän pöydän ääreen mahtuu kymmenen ruokailijaa.

Flying Fish tuotiin viime marraskuussa huolettavaksi Loviisan satama-alueella toimivan yhtiön halliin. Aluksen kuudessa hytissä voi majoittua 13 vierasta.

Huvijahteja säilytetään myös Loviisan satamassa Yachtcare Finland -yhtiön hallissa. Talvisäilytyksessä on kolme noin 25-metristä alusta sekä noin 42-metrinen Flying Fish -luksusjahti. Loviisan Sanomien mukaan kaikki veneet ovat luovutuskiellossa.

Flying Fish saapui Loviisaan 4. lokakuuta. Alus on muutenkin tuttu vieras Suomessa. Se on herättänyt huomiota vieraillessaan Helsingissä ainakin kesäisin 2015–2017. Luksusjahdin todellisen omistajan uskotaan olevan venäläinen.

Vuonna 2013 valmistuneessa Flying Fishissä on kuusi hyttiä, joihin mahtuu yhteensä 13 vierasta. Jahdilla on seitsenhenkinen miehistö. Alus on sisustettu muun muassa bambulla ja kultatammella.

Noin 16 miljoonan euron arvoinen alus purjehtii Caymansaarten lipun alla, ja sen omistajaksi on merkitty monacolainen Imperial Yachts -yhtiö. Jahdin kotisatamaksi on merkitty Georgetown Caymansaarilla.

Huomattavasti edellisiä aluksia pienempi on Princess 72 -mallinen jahti.

Rose on Tullin tilastossa arvioitu 1,5 miljoonan euron arvoiseksi syksyllä 2020 ja miljoonan euron arvoiseksi syksyllä 2021.

Vaikka 23-metrinen Rose talvehtii Kotkassa, se on rekisteröity kauas karibialaiseen veroparatiisiin, Tortolan kaupunkiin Brittiläisille Neitsytsaarille.

Luksusjahteja myyvillä kansainvälisillä sivustoilla samasta mallista pyydetään jopa 2,5 miljoonaa euroa.

Kotkassa säilytetään myös miljoonan euron arvoista Roing-alusta.

Luksusjahteja myyvillä kansainvälisillä sivustoilla samasta mallista pyydetään jopa kolminkertaista hintaa.

Noin 26 metriä pitkä Roing on mallia Azimut 82.

Neljässä hytissä voi majoittua kymmenen vierasta. Tämäkin vene on rekisteröity Brittiläisille Neitsytsaarille.

Kotka Yacht Storen hallissa Kotkassa on säilytyksessä kaikkiaan 13 venettä, jotka ovat luovutuskiellossa tai takavarikossa pakotetutkimusten ajan.

Lisäksi Kotka Yacht Storen tullivarastossa on kahdeksan alle miljoonan euron alusta. Niiden tilastoarvoksi Tulli on merkinnyt 100 000–800 000 euroa.

Alusten kotipaikaksi on merkitty veroparatiisit Panama, Seychellit, Neitsytsaaret, Jersey ja Montserrat. Lisäksi kaksi alusta on rekisteröity Pietariin ja yksi Lontooseen.

Tulli on ilmoittanut talvisäilytyksestä huolehtiville varastonpitäjille, että veneiden on pysyttävä telakalla.

Jos Tulli toteaa omissa selvityksissään alusten kuuluvan pakotelistalaiselle, ne siirtyvät ulosottolaitoksen käsittelyyn jäädytystä varten.

Mikäli tällaisia yhteyksiä ei havaita, Tulli vapauttaa alukset normaaliin käyttöön.