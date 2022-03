Vuosittain järjestettävässä asiantuntijatilaisuudessa arvioidaan muun muassa, miten Sodan aloittaneen Venäjän sisäpolitiikka kehittyy lähivuosina sekä miten Venäjän talous kehittyy lähiaikoina.

Miten Sodan aloittaneen Venäjän sisäpolitiikka kehittyy lähivuosina? Entä mitä tapahtuu maan taloudelle? Näihin ja moniin muihin kysymyksiin etsitään vastauksia Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitoksen (Bofit) Venäjä-tietoiskussa.

Kyse on vuosittain järjestettävästä tapahtumasta. Nyt siihen liittyy poikkeuksellista mielenkiintoa Venäjän hyökättyä helmikuun lopussa Ukrainaan.

Tilaisuuden avaa Suomen Pankin pääjohtaja Olli Rehn. Sen jälkeen Bofitin vanhempi ekonomisti Vesa Korhonen esittelee Venäjän-ennusteen tälle ja ensi vuodelle.

Tämän jälkeen Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Jussi Lassila puhuu Venäjän sisäisestä kehityksestä. Tilaisuuden lopuksi Bofitin Iikka Korhonen kertoo pakotteiden talousvaikutuksista ja Bofitin Laura Solanko käsittelee puheenvuorossaan Venäjää ja EU:sta energian näkökulmasta.

pääjohtaja Olli Rehn totesi avaussanoissaan, että lännen yhtenäinen pakoterintama on selvästi yllättänyt Kremlin.

”Venäjän omat korjaavat toimenpiteet ovat olleet suhteellisen vaatimattomia päälle vyöryvän talouskriisin kokoon verrattuna”, hän totesi.

Venäjän ja muun maailman välille on Rehnin mukaan laskeutunut moderni rautaesirippu. Sen läpäisevät lähinnä Venäjän energiatuotteet.

Suomen pankin arvion mukaan Venäjän talous tulee supistumaan, eikä se lähde elpymään kovin helposti, toisin kuin Venäjän aiemmissa taantumissa.

Suomen pankin ennusteen mukaan Venäjän bruttokansantuote tulee laskemaan tänä vuonna 10 prosenttia.

Bruttokansantuote olisi putoamassa noin kymmenen vuoden takaiselle tasolle.

Suomen pankki ei odota, että Venäjän talous lähtisi elpymään vielä vuonna 2023.

Aiemmin Venäjän taloutta on heilutellut öljyn hinta, mutta tilanne on toisenlainen, totesi Suomen pankin BOFIT-yksikön Vesa Korhonen.

Suomen pankki ennakoi, että varastot tulevat vähenemään Venäjällä voimakkaasti.

Tuonti putoaa Venäjällä tänä vuonna 50 prosenttia, Suomen pankki ennustaa. Aiemmissa taantumissa tuonti on pudonnut enimmillään 30 prosenttia.

Pakotteet ja yritysten vapaaehtoiset Venäjä-boikotit romahduttavat tuontia.

Myös vienti on putoamassa.

Vesa Korhonen toteaa, että vaikka rupla on heikentynyt, ja devalvaatio yleensä parantaa vientiä, Venäjällä vaikutus on tähänkin asti ollut rajallinen.

Suuret vientituotteet ovat Venäjällä raaka-aineita, joiden hinta määräytyy maailmanmarkkinahintojen perusteella.

Kotimainen kysyntä supistuu Venäjällä Suomen pankin ennusteen mukaan 22 prosenttia.

Yksityinen kulutus on ollut Venäjällä 55 prosenttia bruttokansantuotteesta, ja inflaatio on syömässä siitä 20 prosenttia.

Esimerkiksi kulutusluototus tulee Korhosen mukaan Venäjällä pysähtymään oltuaan jo viime vuonna hyvässä vauhdissa.

Venäjän budjettitulot nousevat tänä vuonna. Ruplan kurssin putoaminen nostaa erittäin paljon öljy- ja kaasusektorin dollarimääräisistä tuotantoveroista ja viestitulleista saatavia tuloja ruplissa.

Venäjän sisäistä kehitystä tilaisuudessa kommentoinut Ulkopoliittisen instituutin Jussi Lassila totesi, että 64 prosenttia Venäjän väestöstä sai ensisijaisen tietonsa sodasta televisiosta.

Suurin osa television katsojista sai tietonsa valtiollisista tv-kanavista.

”Yleinen nyrkkisääntö on, että Venäjän yhteiskunta on jakautunut kolmanneksiin. Kolmannes kannattaa, kolmannes vastustaa ja kolmannes on jotain siltä väliltä”, Lassia totesi.

