Ruotsin prinssi Carl Philip pyörittää Tukholmassa muotoiluyritystä, joka tekee nyt yhteistyötä suomalaisen Made by Choicen kanssa. Suomalaisyritykselle yhteistyössä piilee väylä Ruotsin markkinoille.

Tukholma

Prinssi ehkä jopa hieman hämmentyy.

Ruotsalaisten ja suomalaisten välinen yhteistyö on niin saumatonta, että ei sitä tule edes ajatelleeksi.

”Sehän on yhteistyötä naapureiden kesken. Emme me mieti, että hommat suomalaisten kanssa, mitenköhän ne menevät, vaan yhteistyö on täysin luontevaa. Ilman minkäänlaista kynnystä”, prinssi sanoo.

”Yhdessä on helppo olla. Veljeskansa.”

Näin sanoo Ruotsin prinssi Carl Philip, jonka designtoimisto Bernadotte & Kylberg on juuri julkistanut uuden tuolin, joka on tehty yhteistyössä suomalaisen muotoiluyrityksen Made by Choicen kanssa.

Tuolin nimi on Wiurila Chair, ja se on suunniteltu Salon Halikossa sijaitsevan Wiurilan kartanon ravintolatiloihin. Rajoitettu määrä tuoleja tulee myös myyntiin.

Prinssi on pyörittänyt designtoimistoaan yhdessä muotoilija Oscar Kylbergin kanssa pian kymmenen vuotta. Parivaljakko on tuonut markkinoille muun muassa viinilaseja, huonekaluja ja silmälaseja.

Ja nyt ensimmäisen tuolinsa.

Inspiraatiota tuolin muotoiluun kaksikko haki Wiurilan kartanon arkkitehtuurista. Armfeltin suvun omistaman kartanon historia ulottuu 1400-luvulle, ja sen nykyiset 1800-luvulla valmistuneet talousrakennukset ovat arkkitehti Carl Ludvig Engelin kynästä.

”Tuolin selkänojan siivet ammentavat rakennuksen katon muodoista ja tuolin jalat pilareista”, Oscar Kylberg sanoo.

Wiurila Chair.

Wiurilan kartano.

Kylberg ja prinssi Carl Philip antavat tuolin julkaisuun liittyvän haastattelun Tukholman keskustassa Skeppsholmenin saarella sijaitsevassa hotellissa.

Ikkunasta pilkahtelee jäistä vapautuva meri ja aurinko, jotka ”muistuttavat, että kevät on tulossa”, kuten prinssi kuvailee.

Tarjoilupöydälle on katettu kahvia ja purtavaa, haastattelua seuraa pr-henkilö ja kauempana käytävällä vartioi turvamies.

On selvää, että Bernadotte & Kylberg ei ole ihan tavallinen designtoimisto, koska kaikessa, mitä se tekee, on kuninkaallinen aura.

Ja esimerkiksi tässä haastattelussa prinssi voi puhua vain designyrityksestään, muistuttaa pr-henkilö. Politiikkaan ei sovi ottaa kuninkaallista kantaa.

Ruotsissa puolueet ja kuningashuone ovat tehneet sopimuksen, jonka nojalla kuninkaan ei tulisi ottaa kantaa kiistanalaisiin kysymyksiin. Lainvastaista se ei tosin ole, ja joskus kuningas on ottanut kipakastikin kantaa.

Tässä jutussa prinssi puhuu kuitenkin vain työstään designin parissa, vaikka kantoja löytyisi varmasti myös Ukrainan sotaan ja Ruotsin puolustukseen. Prinssi on reservin majuri ja merkittävän eurooppalaisen sotilassuvun jäsen.

Prinssi, majuri Carl Philip osallistui Ruotsin puolustusvoimien pääesikunnan operaatioon vuonna 2020.

Carl Philip Bernadotte syntyi Ruotsin kuninkaanlinnassa toukokuussa 1979, jolloin hänen kohtalonaan oli jonain päivänä seurata isänsä jalanjäljissä ja päätyä Ruotsin kuninkaaksi.

Ruotsin kruununperimyslakia kuitenkin muutettiin vuonna 1980, minkä seurauksena kruununperijäksi tulikin kuningasperheen vanhin lapsi, sukupuolesta riippumatta. Niinpä Carl Philipin isosiskosta, vuonna 1977 syntyneestä Victoriasta tulee jonain päivänä Ruotsin kuningatar.

Pikkuveli Carl Philip sen sijaan saa jatkaa designyrityksensä pyörittämistä, vaikka kuninkaallisia velvollisuuksia riittää vielä hänelläkin. Hänen ja prinsessa Sofian lapset puolestaan on vapautettu kuningashuoneen tehtävistä, joten he voivat tulevaisuudessa elää vapaammin kuin isänsä.

Prinssi kertoo aina tunteneensa vetoa uusien asioiden luomiseen ja suunnitteluun. Tai ehkä ennemminkin esineiden ytimen pohdiskeluun. Hän nappaa pöydällä seisovan vesilasin käteensä, kallistaa sitä hieman ja selittää:

”Kyse on kyseenalaistamisesta ja ongelmanratkaisusta, erikoisista ideoista ja ajatuksista. Kun katsoo jotain, kuten tätä lasia, voi miettiä, miten itse olisi suunnitellut tällaisen lasin. Ajattelutapa on kasvanut minuun.”

Prinssi Carl Philip on opiskellut graafista suunnittelua ja mainontaa Tukholmassa ja Yhdysvaltain Rhode Islandilla. Vuonna 2007 hän osallistui Yhdysvalloissa suunnittelukilpailuun, jossa etsittiin logoa Martha’s Vineyardin museolle. Prinssi osallistui kilpailuun salanimellä ja voitti.

Oscar Kylberg on opiskellut Tukholmassa samassa Forsbergin koulussa kuin prinssi. He tapasivat yhteisten ystävien kautta, huomasivat ajattelevansa designista samalla tavalla ja päättivät perustaa yrityksen.

”Strategiamme on ollut, että meillä ei ole oikein strategiaa”, prinssi kuvailee.

Se on johdattanut muotoilijat tekemään yhteistyötä ruotsalaisten yritysten kuten Hästensin, Synsamin ja Åhlensin kanssa. Hiljattain kaksikko on lanseerannut myös pöydän ja jäästä rakennetun hotellihuoneen konseptin.

Suomalaisen Made by Choicen kanssa Bernadotte & Kylberg on viritellyt yhteistyötä joidenkin vuosien ajan. Yritysten vetäjät tunsivat toisensa myös yhteisten ystävien kautta.

”Olemme tavanneet Tukholman huonekalumessuilla ja seuranneet yrityksen matkaa. He ovat edistyksellisiä ja heidän tyylissään on sekä huumoria että tunnetta ja myös käsityön laadun arvostamista”, Kylberg sanoo.

Made by Choice on vuonna 2015 perustettu designhuonekaluihin keskittyvä yritys, jolla on oma tehdas ja verstas Halikossa. Siellä puusepät valmistavat myös Wiurilan tuolit.

Pian Made by Choice on avaamassa myymäläverkostoa myös Ruotsiin, kertoo Niclas Ahlström, yksi yrityksen perustajista.

Bernadotte & Kylbergin kanssa tehtävä yhteistyö onkin suomalaisyritykselle yksi väylä saada huomiota Ruotsissa.

”Uskon, että tämä tulee saamaan myös Ruotsissa hyvän vastaanoton. Se on heidän ensimmäinen tuolinsa, ja siinä mielessä aika uniikki juttu”, Ahlström sanoo.

Made by Choice tuo brändissään selvästi esille pohjoismaisuuden ja suomalaisuuden. Yrityksen yhtenä valttikorttina onkin Suomessa tapahtuva tuotteiden valmistus, Ahlström näkee.

”Oli kyseessä sitten Tanska tai Ruotsi, monet ovat siirtäneet tuotannon muualle. Meille on tärkeää pitää yllä puusepän taitoja ja oman tehtaan ylläpidosta on myös se hyöty, että voimme tehdä nopeasti testejä ja prototyyppejä.”

Oma tehdas tuo reagointinopeutta, josta oli hyötyä pandemian aikana.

Made by Choice esimerkiksi teki nopealla aikataululla etätyöhön soveltuvan työpöydän yhdessä suomalaisen sisustusarkkitehtitoimiston Fyran kanssa. Niin ikään pandemiasta ammentanut liikuteltava mökkikonsepti Space of Mind taas syntyi yhteistyössä arkkitehtitoimisto Studio Puiston ja muotoilutoimisto Protos Demoksen kanssa ja voitti tänä vuonna arvostetun Wallpaper-lehden designpalkinnon.

”Nämä projektit mahdollistuivat oman tehtaan ansiosta”, Ahlström sanoo.

Prinssi Carl Philip ja Oscar Kylberg eivät ole pandemian takia päässeet vielä vierailemaan tehtaalla, mutta matka on suunnitteilla. Made by Choicen tilat sijaitsevat lähellä Wiurilan kartanoa.

Tuolin suunnitteluprosessin aikana prototyyppejä läheteltiin edestakaisin Suomen ja Ruotsin välillä.

Prinssi Carl Philip ylistää Halikon verstaan puuseppiä työstään Wiurila-tuolien parissa.

”He ovat valtavan taitavia ja ovat tehneet hienoa työtä”, prinssi sanoo.

”Odotamme innolla matkaa Suomeen.”