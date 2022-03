Yhdysvalloissa asuva teknologia­miljardööri Juri Milner aloitti toimintaansa riskisijoittajana Kremlin luotto-oligarkki Ališer Usmanovin tuella. Nyt hänen yhtiönsä tuomitsee Venäjän sota­toimet ja sanoo ottaneensa venäläistä rahaa vastaan viimeksi vuonna 2011.

Juri Milner teknologiakonferenssissa New Yorkissa vuonna 2016.

Lännessä on alettu kiinnittää erityistä huomiota merkittävän venäläisen teknologiasijoittaja Juri Milnerin liiketoimiin sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksensä Ukrainaan helmikuussa. Milnerin mukaan hän ei kuitenkaan ole ottanut venäläistä rahaa vastaan sitten vuoden 2011.

Milner on Piilaakson teknologiasijoittaja, joka on onnistunut usein haistamaan tulevat menestyjät.

Hänon sijoittanut varhaisessa vaiheessa muun muassa sosiaalisen median palveluihin Facebookiin ja Twitteriin, ja hänen omaisuutensa arvo on talouslehti Forbesin mukaan 7,3 miljardia dollaria. Forbes kuvailee moskovassa syntynyttä Milneriä jopa kaikkein merkittävimmäksi venäläiseksi teknologia­sijoittajaksi.

Hän on myös merkittävä tieteen tukija, joka on muun muassa perustanut tieteellisistä saavutuksista jaettavan Breakthrough-palkinnon. Hän on myös esimerkiksi rahoittanut maan ulkopuolisen elämän etsimistä 75 miljoonalla dollarilla, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Kiinnostusta Milnerin liiketoimiin Ukrainan sodan aikana on herättänyt varsinkin se, että Milner aloitti riskisijoitus­uransa oligarkki Ališer Usmanovin avulla.

Usmanov on Venäjän hallitusta tukeva miljardööri, jolla on erityisen läheiset suhteet Venäjän presidentti Vladimir Putiniin. Pakotteiden kohteeksi joutuneen Usmanovin tehtävänä Putinin koneistossa on EU:n mukaan ”huolehtia rahoitusvirroista”.

Milnerin sijoitusyhtiö DST Global on kertonut uutistoimisto Reutersille, että Usmanov ei ole tehnyt sijoituksia yhtiön kautta vuoden 2011 jälkeen, ja että sijoitusyhtiön rahastot eivät ole nostaneet rahoitusta Venäjältä tuon vuoden jälkeen.

DST Global sekä Milnerin Breakthrough-palkintoa jakava säätiö ovat molemmat julkaisseet tiedotteet, jossa ne tuomitsevat Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan.

Tiedotteissa kutsutaan Venäjän hyökkäystä sodaksi, eikä vältellä ärsyttämästä Venäjän hallintoa, joka vaatii hyökkäystä nimitettävän ”sotilaalliseksi erikoisoperaatioksi”.

Milner itse kuitenkin asettelee sanansa varovasti Bloombergin haastattelussa ja nimittää sotaa ”sydäntäsärkeväksi tragediaksi”.

Toisaalta hän myös sanoo seisovansa täysin DST:n ja Breakthrough-säätiönsä julkilausumien takana.

Milner huomauttaa Bloombergille, että siinä missä hänen sijoitusyhtiönsä ei ole ottanut vastaan venäläistä rahaa vuoden 2011 jälkeen, länsimaiset pankit ovat tehneet liiketoimintaa Venäjän kanssa viime aikoihin saakka.

Milnerillä on tutkinto fysiikasta Moskovan valtionyliopistosta. 1980-luvun lopulla hän muutti Yhdysvaltoihin opiskelemaan liiketaloutta.

Hän on työskennellyt Maailmanpankissa Washingtonissa ennen kuin aloitti sijoitusalalla ensin Venäjällä ja sitten Yhdysvalloissa.

Facebookiin hän sijoitti vuonna 2009, kun yhtiön arvo oli alle kymmenesosan nykyisestä.

Nykyään Milner asuu Los Altosissa Kaliforniassa. Hänellä on Venäjän ja Israelin kansalaisuudet.

Milnerillä on teknologia- ja tiedemaailmassa vaikuttavat verkostot. Hänen tiedetään viettävän aikaa esimerkiksi Facebook-miljardööri Mark Zuckerbergin kanssa ja olleen ystävällisissä väleissä edesmenneen fyysikko Stephen Hawkingin kanssa.

Kun Milneriä kohtaan on esitetty Venäjän hyökkäyssodan myötä epäilyksiä miehen Kreml-yhteyksistä, hän on saanut vaikutusvaltaisia puolustajia. Esimerkiksi Facebook-yhtiö Metan hallituksen jäsen Marc Andreessen sanoi Twitterissä Milnerin olevan arvostettu ystävä ja kumppani ja totesi tämän osoittaneen moitteetonta etiikkaa.

Sijoitusuransa ulkopuolella Milner on ollut kiinnostunut muun muassa maan ulkopuolisen elämän etsimisestä.

Hän on myös julkaissut aihetta käsittelevän kirjan nimeltä Eureka Manifesto.

Bloombergin haastattelussa Milner sanoo, että sota Ukrainassa korostaa tuon hankkeen tarkoitusta.

Maan ulkopuolisen elämän löytäminen voisi hänen mielestään olla ”sivilisaatiomme yhdistävä hetki”.

”Se voi olla meidän sukupolvellemme vastaava kokemus kuin ensimmäinen askel kuussa oli. Yksi niistä hetkistä, jolloin tunnemme olevamme yhtä”, venäläismiljardööri pohtii.