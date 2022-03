Yli kolmasosa uusista lainanottajista halusi korkosuojauksen lainalleen OP:ssa helmikuussa 2022. Osuus oli 55 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Suomen yleisin asuntolainojen viitekorko jatkaa nousuaan kohti nollarajaa. Tuoreimpien tietojen mukaan 12 kuukauden euribor on noussut jo -0,203 prosenttiin. Vielä maaliskuun alussa korko oli -0,363 prosenttia ja vuoden alussa -0,499 prosenttia.

Korkojen nousu näkyy myös asuntolainamarkkinoilla. OP-ryhmän mukaan korkosuojattujen lainojen osuus uusista asuntolainoista oli helmikuussa 55 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten.

Inflaatiopaineiden kasvu ja epävarma maailmantilanne Venäjän aloittaman sodan takia on saanut OP:n asiakkaat turvaamaan lainanmaksukykyään korkeampien korkojen varalle, pankki kertoo.

"Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa epävarmuutta korkotilanteeseen, ja korkojen nousun varalle on yhä syytä varautua. Eniten korkosuojaus kiinnostaa nuoria ja pienituloisia uusien asuntolainojen ottajia”, kertoo OP:n henkilöasiakasrahoituksesta ja asumisen palveluista vastaava johtaja Kaisu Christie tiedotteessa.

Korkokattoja otetaan erityisesti uusiin asuntolainoihin ja pitkille laina-ajoille.

Korkokatot ovat pankeille suotuisaa liiketoimintaa, ja korkosuojausten hinnat ovatkin nousseet vuoden takaisesta.

Korkokaton hyöty realisoituu, jos korot nousevat tietyllä aikavälillä korkeammiksi siltä tasolta, mitä asiakas palvelusta pankille maksaa.

Pankkien asiantuntijat kuvailevat korkokattoa eräänlaiseksi vakuutukseksi, jonka avulla maksetaan mielenrauhasta.

Lue lisää: Korkojen nousu pelottaa monia asunto­velallisia, ja pankit ovat nostaneet roimasti korko­katon hintaa – näin paljon mielen­rauha maksaa

Lue lisää: HS:n laskuri kertoo, kuinka paljon korkojen pitäisi nousta, että korkokatosta olisi hyötyä

Helmikuussa 2022 OP:n asuntolainakannassa korkosuojattuja lainoja oli 30 prosenttia, ja uusien asuntolainojen korkosuojausaste oli 41 prosenttia.

Korkosuojauksia on eniten käytetyissä omakotitaloissa, joista lähes puolet on suojattu korkojen nousun varalta.

OP Ryhmä on arvioinut, että monien asuntolainojen pohjalla oleva 12 kuukauden euribor-viitekorko ylittää nollatason vuoden 2022 aikana ja nousee yhteen prosenttiin vuoden tai kahden aikana.

Lue lisää: Suomen yleisin asunto­lainojen viitekorko nousee nyt nopeasti kohti nolla­rajaa

Taloyhtiölainoissa korkosuojattuja lainoja on vain vajaa kuusi prosenttia lainoista, OP kertoo.

”Alhaisen korkosuojausasteen suurin syy on, ettei taloyhtiölainojen korkosuojausmahdollisuuksista olla tietoisia, eivätkä ne siten tule puheeksi yhtiökokouksissa. Mahdollisuus korkosuojaukseen kannattaa kuitenkin selvittää, sillä korkojen nousu iskee erityisesti suuriin taloyhtiölainoihin”, selventää OP:n pk-yrityksistä vastaava johtaja Heikki Peltola.

Keskimääräinen taloyhtiölainan suuruus on 300 000 euroa, mutta osassa yhtiöistä on otettu jopa miljoonaluokan lainoja. Suuria taloyhtiölainoja on etenkin uudiskohteissa, joissa on yleensä rakennuttamisen jälkeen isot yhtiölainat osakkaiden hoidettavina, sekä putki- tai julkisivuremontteja tehneissä yhtiöissä.