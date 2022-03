Sota iskee lujaa suomalaiseen logistiikka­yhtiöön, se puolustaa Kiinan junarahdin jatkamista Venäjän läpi – ”Sillä on hyvin suuri merkitys Suomelle”

Logistiikkayhtiö Nurminen Logisticsin konttijunat kuljettavat edelleen Kiinan ja Suomen välistä rahtia Venäjän halki. Hyökkäyssota Ukrainassa on kuitenkin leikannut kuljetusten kysyntää. Nyt yhtiö valmistelee reittiä, joka kiertäisi Venäjän kokonaan.

Venäjän halki kulkevat pitkät rautatiet yhdistävät Kiinan ja Euroopan toisiinsa. Sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajan hyökkäyksen Ukrainaan kuukausi sitten, kyseinen rahtireitti on kuitenkin alkanut monen yrityksen silmissä näyttää yhä vähemmän houkuttelevalta.

Uutistoimisto Bloomberg kertoo, että tuontiyritykset ja logistiikkayhtiöt, jotka kuljettavat Venäjän kautta esimerkiksi autojen osia, autoja, tietokoneita ja älypuhelimia, etsivät nyt reittejä, joilla voisivat välttää kauttakulun Venäjän tai sota-alueen halki.

Syynä ovat Bloombergin mukaan muun muassa turvallisuusriskit, pakotteiden aiheuttamat maksu­liikenne­haasteet sekä huoli siitä, että kuluttajat Euroopassa voivat boikotoida tuotteita, jotka käyttävät Venäjän rautateitä.

Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset ovat iskeneet myös suomalaiseen logistiikka­yhtiöön Nurminen Logisticsiin, jonka konttijunat liikennöivät Kiinan ja Suomen välillä Venäjän ja Kazakstanin kautta.

Toimitusjohtaja Olli Pohjanvirta myöntää, että kysyntä on vähentynyt Venäjän hyökkäyksen käynnistyttyä.

”Se on leikannut kysyntää, mutta junat kulkevat. Vähän harvemmin, mutta kulkevat”, Pohjanvirta sanoo.

Nurminen Logistics on myös muuttanut reittivalikoimaa niin, että Mongolian kautta kulkeva reitti on jäänyt pois. Kazakstanin kautta kulkevalla reitillä Venäjällä kuljettava osuus on lyhyempi.

Bloombergin mukaan suuri sveitsiläinen logistiikkayhtiö Kühne + Nagel on jo luopumassa Kiinan ja Euroopan välisestä rautatierahdista.

Osa yhtiöistä on vaihtamassa rautatiet merirahtiin, uutistoimiston haastattelema logistiikka-alan datayhtiön Fourkitesin toimitusjohtaja Glenn Koepke kertoo.

Tilanne pahentaa ruuhkia osassa suurista satamista. Samalla maailmanlaajuiset tuotantoketjut, jotka ovat olleet valmiiksi vaikeuksissa korona­virus­pandemian jälkeisen työvoimapulan keskellä, joutuvat yhä tiukempaan tilanteeseen.

Nurminen Logisticsin Pohjanvirta puolustaa Venäjän kautta kulkevaa kontti­juna­liikennettä sillä, että Venäjän rooli arvoketjussa on ”käytännössä hyvin mitätön”.

Hän sanoo myös, että Suomen Kiinan-tuonnin arvosta noin 25 prosenttia tulee Suomeen junilla.

”Se on merkittävä asia. Sillä on hyvin suuri merkitys Suomen elinkeinoelämälle, tehtaille, kaupan hyllyille.”

Pohjanvirta huomauttaa myös, että palvelu on sen verran hintava, että junissa ei kulje ”krääsää”.

Logistiikkayhtiö DSV:n mukaan rahdin kuljettaminen junalla Kiinaan on noin kaksi kertaa niin kallista kuin vastaava kuljetus laivarahtina.

Toisaalta juna on selvästi laivaa nopeampi vaihtoehto. Nurminen Logisticsin mukaan junakuljetus Kiinaan kestää 12–16 päivää, mutta sama matka meriteitse vie 45–60 päivää.

Pohjanvirta sanoo, että junarahti on myös ylivoimaisesti ympäristöystävällisin kuljetus­tapa.

Viime viikolla Nurminen Logistics kertoi solmineensa Kazakstanin valtion rautateiden kanssa sopimuksen Kiinan ja Euroopan yhdistävästä junareitistä, joka kulkee Kazakstanista Azerbaidžanin ja Georgian kautta Romaniaan ja sieltä Keski-Eurooppaan.

Reitti kulkisi siis Venäjän eteläpuolelta kulkematta lainkaan Venäjän alueella.

”Näemme sille kovan kysynnän. Sen jälkeen, kun julkaisimme asiasta lehdistö­tiedotteen, puhelimet ovat soineet aika paljon”, toimitusjohtaja Pohjanvirta sanoo.

Kaupallinen liikenne reitillä on tarkoitus aloittaa heinä–syyskuun aikana. Reitin asiakaskunta olisi pääasiassa keskieurooppalaista.

Pohjanvirran mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on lisännyt kiinnostusta eteläistä reittiä kohtaan.

”Keski-Eurooppahan on syötetty Valko-Venäjän ja Puolan läpi, ja tietysti siellä tilanne on vielä erilaisempi kuin muualla.”