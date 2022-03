Lännen pakotelistalla olevat yritykset rajussa nousussa Moskovan pörssissä – tämä on historiallisen päivän tilanne kello 11

Esimerkiksi venäläisen lannoitejätin Phosagron osake on noussut ruplamääräisessä Moex-indeksissä lähes 33 prosenttia.

Moskovan pörssi avautui torstaina rajuun vuoristorataan. Ruplamääräinen Moex-indeksi on juuri nyt reippaassa lähes 10 prosentin nousuun.

Sen sijaan dollarimääräinen RTS-indeksi on avautunut vankkaan lähes viiden prosentin laskuun.

Kiinnostavaa pörssiavauksessa on, että monen lännen pakotelistalla oleva yhtiön osake nousee rajusti.

Esimerkiksi venäläisen lannoitejätti Phosagron osake on noussut ruplamääräisessä Moex-indeksissä lähes 26 prosenttia. Phosagro asetettiin Ukrainan pakotelistalle jo toukokuussa 2018.

Yhtiön toimitusjohtaja Andrei A. Guriev asetettiin EU:n pakotelistalle maaliskuun alussa.

Oljy-yhtiö Novatekin osake puolestaan on lähes 23 prosentin nousussa. Myös Rosneftin osake on yli 18 prosentin nousussa.

Novatek on Venäjän suurin pörssissä toimiva maakaasuyritys. Novatekin osaomistaja on Gennadi Timtšenko. Pitkäaikaisella Venäjän presidentin Vladimir Putinin tukijalla on myös Suomen kansalaisuus. EU lisäsi hänet ensimmäisenä Suomen kansalaisena pakotelistalleen maaliskuun alussa. Timtšenko erosi Novatekin hallituksesta hallituksesta maanantaina.

Rosneft päätyi EU:n pakotteiden kohteeksi jo vuonna 2014. Maaliskuussa EU rajoitti entisestään rahavirtaa yritykseen.

Venäjän merkittävimmän pankin Sberbankin osake oli aamulla jopa liki 20 prosentin nousussa. Venäjän valtion omistama pankki päätyi Britannian pakotelistalle helmikuussa.

Nyt osake on enää hieman yli 7 prosentin nousussa.