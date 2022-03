Severstalin piti keskiviikkoon mennessä maksaa velkojilleen korkoja, mutta sen käyttämä pankki ei ole välittänyt maksuja eteenpäin.

Venäläisestä teräsjätti Severstalista voi tulla ensimmäinen venäläisyhtiö, joka vajoaa maksukyvyttömyyteen lännen asettamisen talouspakotteiden takia.

Severstal kertoi amerikkalaislehti The Wall Street Journalin (WSJ) mukaan keskiviikkona, että sen käyttämä Citigroup-pankki on pysäyttänyt sen velkojilleen maksamat korkosuoritukset ”hallinnollisten selvitysten” takia.

Venäläisyhtiö lisäsi, että se ”sitoutunut” maksamaan korkovelvoitteensa ja on jatkuvassa yhteydessä Citigroupiin maksujen suorittamiseksi.

Severstalin oli määrä keskiviikkoon mennessä maksaa 12,6 miljoonaa dollaria korkoja joukkolainansa haltijoille. Yhtiö on mediatietojen mukaan siirtänyt varat Citigroupiin, mutta pankki ei ole siirtänyt varoja velkojien tileille.

Länsimaiset pankit eivät uskalla siirtää varoja, koska pelkäävät rikkovansa pakotesääntöjä. Severstalin pääomistaja on Aleksei Mordašov, joka on Euroopan unionin ja Britannian talouspakotteiden kohteena.

WSJ:n lähteen mukaan Citigroup on kertonut Severstalille, että se tarvitsee korkojen maksuun luvan yhdysvaltalaiselta OFAC-virastolta.

Severstalin maksujen niin sanottu arvonaika on jo kulunut umpeen, ja yhtiö julistetaan maksukyvyttömäksi, jos se ei maksa korkoja velkojilleen.

Severstal ei ole ainoa venäläinen tai venäläistaustainen yhtiö, jolla on ollut ongelmia velkasuorituksensa kanssa.

Teräsyhtiö Evraz tiedotti tiistaina, että se onnistuikin maksamaan korkosuosituksia joukkolainansa haltijoille. Maanantaina ranskalainen Société Générale oli pysäyttänyt maksut. Evrazin suuromistaja on Roman Abramovitš.

Torstaina venäläinen hiiliyhtiö Suek tiedotti uutistoimisto Reutersin mukaan, ettei se ole saanut maksettua 15. maaliskuuta erääntyneitä korkomaksuja.

Yhtiön mukaan se on siirtänyt varat pankkiin, mutta pankki ei ole välittänyt niitä eteenpäin.

Suek on venäläisen liikemiehen Andrei Melnitšenkon hallinnassa. Melnitšenko on EU:n pakotelistalla. Yhtiön mukaan Melnitšenko on irtisanoutunut yhtiön hallituksessa.

Myös Melnitšenkon toinen yhtiö eli lannoitevalmistaja Eurochem kertoi viime viikolla lainojensa maksuongelmista.