Quickolla on yli puoli miljoonaa käyttäjää yli sadassa kaupungissa Brasiliassa.

Suomalaislähtöinen matkasovellusyhtiö Maas Global ostaa Brasiliasta maan johtavaksi kutsutun, liikkumista palveluna myyvän sovellusyhtiön Quickon, yhtiöt ilmoittivat torstaina.

Yritysten tavoitteena on tarjota kaupungeille ja asukkaille kestävän liikkumisen ratkaisuja ja vaihtoehtoja yksityisautolle yhdistämällä eri kulkutapoja tarkoituksen mukaan.

Brasiliassa Maas Global näkee mahdollisuuksia siinä, että elintason noustessa Brasilia voisi yksityisautojen rajun kasvun sijaan siirtyä digiloikalla liikkumispalvelujen käyttäjiksi, Maas Global kertoo tiedotteessa.

”Tai ainakin annetaan tällaiselle mahdollisuus”, Maas Globalin toimitusjohtaja ja perustaja Sampo Hietanen sanoo puhelimessa.

Hän muistuttaa, että muutosta etunenässä ajavien yritysten taival kestää usein odotettua pidempään.

Quickon puoli miljoonaa käyttäjää ovat kuitenkin hyvä alku palvelun laajenemiselle, Hietanen arvelee.

Vertailukohtana on Helsingissä toimiva Whim-matkapalvelu, jonka käyttäjistä 24 prosenttia on kyselyissä kertonut voivansa Whimin ansiosta joko välttää autoilua tai jopa auton ostamista, Hietanen kertoo.

Matkasovelluksilla on kaksi liiketoimintamallia, Hietanen kertoo. Ensimmäinen on se, että sovelluksen kautta myydään eri liikennemuotoja.

”Mutta varsinainen kannattavuus on siellä, että saadaan paljon käyttäjiä Netflix-tyyppiseen kuukausilaskutukseen.”

Tässä vertailukohtana on eurooppalaisten keskimäärin 616 euroa kuukaudessa käyttämä summa autoiluun, Hietanen sanoo.

”Mutta ennen kuin päästään sinne, se ottaa aikansa.”

Hietanen sanoo liikenteen olevan ainoa sarka, jossa päästöt eivät ole 1990-luvulta vähentyneet.

”Pakko jotain on keksiä. Tämä on se missio.”

Quickon sijoittajina ovat olleet brasilialainen CCR ja J2L Partners. Molemmista sijoittajista tulee yrityskaupan ansiosta Maas Globalin osakkaita.

CCR on suuri valtateiden hallinnoija, jolla on monenlaisia matkustajaliikenteen palveluita metrossa, pikaraitioteillä ja lautoilla.

Yhtiö kertoo olleensa ensimmäinen metroyhtiö, joka aloitti kuskittomien junien käytön Latinalaisessa Amerikassa.

Hietanen kertoo, että CCR:n osakekurssi nousi perjantaina pian Quicko-kaupan julkistuksen jälkeen 4,1 prosenttia.

”Se kertoo, että on meillä on iso maine.”

Maas Global kertoi syyskuussa laajentuvansa Sveitsin markkinoille. Tuolloin yhtiö oli kerännyt rahoituskierroksellaan 11 miljoonaa euroa riskirahaa.

Maas Global on perustettu 2015, ja sen pääkonttori on Helsingissä. Yritys on kerännyt

investointeja 65 miljoonan euron arvosta.