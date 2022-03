Arabiemiraatit on toistaiseksi ottanut hyvin varovaisen poliittisen aseman Ukrainan sotaan liittyen ja pyrkinyt pitämään välit yllä Venäjän kanssa.

Upporikkaat venäläiset ovat nyt suunnanneet kiinnostuksensa Dubain asuntomarkkinoille, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Venäjän aloitettua sodan Ukrainassa on montaa oligarkkia vastaan Euroopassa ja Yhdysvalloissa asetettu pakotteita, mikä on saanut nämä etsimään asuntoja esimerkiksi Lähi-idän pakotevapaista suurkaupungeista.

Arabiemiraateissa sijaitsevan Dubain kiinteistönvälittäjien mukaan huviloita ja asuntoja etsivien venäläisten määrä onkin kasvanut räjähdysmäisesti viime aikoina.

Yksi asuntokaupoilla olevista oligarkeista on Roman Abramovitš, joka omistaa jalkapallojätti Chelsean. Abramovitš on Bloombergin lähteiden mukaan hiljattain käynyt useissa asuntonäytöissä palmun muotoisella Palm Jumeirahin saarella, joka tunnetaan hulppeista hotelleista ja luksuskerrostaloista.

Oligarkki Roman Abramovitš vuonna 2016 Chelsean pelissä Lontoossa.

Bloombergin mukaan moni venäläinen liikemies yrittää nyt siirtää varojaan Arabiemiraatteihin, joka on toistaiseksi ottanut hyvin varovaisen poliittisen aseman Ukrainan sotaan liittyen ja pyrkinyt pitämään välit yllä Venäjän kanssa.

Arabiemiraatit ei ole asettanut pakotteita esimerkiksi oligarkkeja tai venäläisiä yrityksiä vastaan tai tuominnut Venäjän hyökkäystä Ukrainaan.

Moskovasta Dubaihin lennetään yhä suoria lentoja, ja Dubaihin onkin Bloombergin mukaan viime viikkoina lentänyt monia venäläisten liikemiesten yksityiskoneita, mukaan lukien Abramovitšin yksityiskone.

Arabiemiraatit on ollut kritiikin kohteena jo ennen Ukrainan sotaa ja sitä on muun muassa syytetty riittämättömästä rahanpesun kitkemisestä. Nyt esimerkiksi yhdysvaltalais­viranomaisten huolena on, että Arabiemiraattien kautta länsimaiden asettamia pakotteita voitaisiin kiertää, Bloomberg kertoo.

Uutistoimiston mukaan venäläisten siirtyminen Dubaihin saattaa myös hankaloittaa Yhdysvaltojen ja Arabiemiraattien välistä pitkäaikaista suhdetta.

Yhdysvaltain valtiovarainministeriö lähetti jo viime vuoden lopulla kaksi delegaatiota Arabiemiraatteihin varoittaakseen maata siitä, että sen toimet heikentävät Washingtonin maailmanlaajuisia pakoteohjelmia.