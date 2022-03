Main ContentPlaceholder

Talous | Venäjän hyökkäys

Ukrainalainen insinööri yritti upottaa työpaikkanaan toimineen luksusjahdin: ”Päätin ottaa ensimmäisen askeleeni Venäjän-vastaisessa sodassa”

Ukrainalainen insinööri on vuorenvarma, että Lady Anastasia -jahdin omistaja on venäläinen oligarkki, jota vastaan on kohdistettu pakotteita.

48-metrinen Lady Anastasia purjehtii Saint Vincentin ja Grenadiinien lipun alla. Se on yhä Mallorcan saarella ja viranomaisselvitysten kohteena.

Väitetysti oligarkille kuuluvalla luksusjahdilla pääinsinöörinä työskennellyt ukrainalainen Taras Ostapchuk kertoo yrittäneensä upottaa 48-metrisen veneen pian sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sodan Ukrainassa. Kymmenen vuotta aluksella työskennelleen Ostapchukin haastattelun julkaisi perjantaina yhdysvaltalainen kaapelitelevisio CNN. Pääasiassa Välimerellä seilannut hulppea Lady Anastasia -niminen jahti on yhdistetty oligarkki Alexander Mikheeviin, joka on venäläisen asevalmistaja Rosoboroneksportin pääjohtaja. Mikheeviin on sittemmin kohdistettu pakotteita länsimaiden toimesta. Kun Ostapchuk, 55, helmikuussa näki ensimmäiset uutiset kotikaupunkiinsa Kiovaan kohdistuneista iskuista, hän yhdisti ne välittömästi työnantajaansa. Vaikka aluksen omistajaa ei virallisesti ole ilmoitettu, on Ostapchuk vuorenvarma, että perheensä kanssa aluksella vuosien varrella alituiseen lomaillut Mikheev on sen omistaja. Alus oli ankkuroitunut Espanjalle kuuluvan Mallorcan satamaan, ja uutisista järkyttynyt Ostapchuk teki päätöksen. Hän halusi upottaa Lady Anastasian. ”Ajattelin, että oma kotini voisi olla [iskujen] seuraava kohde. Siksi päätin ottaa ensimmäisen askeleeni Venäjän-vastaisessa sodassa”, Ostapchuk kertoo CNN:lle. Ostapchuk kertoo kävelleensä suoraan Lady Anastasian konehuoneeseen, jossa hän avasi aluksen runkoon yhteydessä olleen venttiilin. Vettä alkoi tulvia sisään, mutta Ostapchuk jatkoi määrätietoisesti kohti miehistön tilaa, jossa hän avasi toisenkin venttiilin. ”Aluksella oli tuolloin lisäkseni kolme ukrainalaista miehistön jäsentä. Ilmoitin, että vene uppoaa, ja heidän pitää poistua.” Miehistö kuitenkin piti Ostapchukia hulluna ja he soittivat paikalle satamaviranomaiset sekä poliisin. Sataman työntekijät toivat paikalle vesipumpun ja estivät alusta uppoamasta. Ostapchuk pidätettiin. ”Kerroin poliiseille, että yritin upottaa veneen poliittisena protestina Venäjän aggressiota vastaan”, hän kertoo CNN:lle. ”Jokaisen on valittava. Joko olet Ukrainan puolella tai et ole. Minun oli valittava, onko olemassa enää Ukrainaa vai onko minulla työpaikka. Enkä tarvitse työpaikkaa, jos minulla ei ole Ukrainaa.” Espanjan viranomaiset vapauttivat Ostapchukin muutaman päivän jälkeen ja hän palasi Ukrainaan. Maaliskuun puolivälissä viranomaiset takavarikoivat Lady Anastasian alustavasti ja ovat sittemmin pyrkineet selvittämään, onko se pakotteiden alainen. Ostapchuk on nyt Ukrainan armeijan palveluksessa ja taistelee maansa puolesta. Hän toivoo, että Vladimir Putinia tukevat oligarkit ”tuntevat pakotteet nahoissaan”. ”Heidät pitää saattaa vastuuseen, koska he ovat käytöksellään, elämäntyylillään ja ahneudellaan saaneet tämän tilanteen aikaan”, Ostapchuk sanoi.