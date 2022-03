Syytteen mukaan Kuninkaan kaksi poikaa ja yksi tytär välttivät kukin noin 163 000 euron perintöverot sijoitus­yhtiö­kaupoissa Luxemburgissa. Kauppojen yhtenä toteuttajana oli Kuningas.

Pörssivälittäjä Henrik Kuninkaan perintöjärjestelyt ovat ajautuneet käräjäoikeuteen. Helsingin käräjäoikeus käsitteli perjantaina syytteitä, jossa hänen kolmelle lapselleen vaadittiin törkeistä veropetoksista 1,5 kuukauden ehdollisia vankeus­rangaistuksia.

Kuningas oli Suomen 1980-luvun finanssipiirien myyttinen hahmo, jonka näkymätön tavaramerkki oli vaikeneminen. Hän toimi pörssivälittäjänä kasinovuosina muun muassa Kouri-kaupoissa.

Kuningas kuoli vuonna 2019, joten hän ei ehtinyt saada syytettä veroparatiisi Luxemburgissa tapahtuneista perintöjärjestelyistä. Kuningas oli sijoitusmyönteisen Luxemburgin kunniapääkonsuli Suomessa vuodesta 1995.

Syytteen mukaan Kuninkaan kaksi poikaa ja yksi tytär välttivät kukin noin 163 000 euron perintöverot sijoitus­yhtiö­kaupoissa Luxemburgissa. Kauppojen yhtenä toteuttajana oli Henrik Kuningas.

Kuningas ja hänen sijoitusyhtiönsä Mytilus SPF myivät noin 4,3 miljoonan euron arvoiset osakkeet lasten sijoitusyhtiölle Nacawi Ab:lle vuonna 2010. Vaikka osakepotti oli miljoonien arvoinen, lasten sijoitusyhtiö maksoi siitä vain 100 000 euroa, syytekirjelmä kertoo.

Syyttäjän mukaan yksikään lapsista ei ilmoittanut kauppoja verottajalle, vaikka he saivat alihintaisen kaupan kautta lahjanluonteisen edun.

”Järjestelyllä on tähdätty omaisuuden siirtämisestä aiheutuvien vero­seuraamusten minimoimiseen”, aluesyyttäjä Virpi Niemelä kirjoittaa syytekirjelmässä.

Helsingin Sanomat tavoitti perjantaina yhden perijöistä, joka ei halunnut kommentoida syytettä millään tavalla. Syyttäjä Niemelä kertoi kuitenkin HS:lle, että kaikki kolme kiistivät syytteet oikeudessa.

Henrik Kuninkaan lapset ovat nykyisin noin 40-vuotiaita.

Veroparatiisissa tehdyt perintöjärjestelyt paljastuivat tavallisessa Henrik Kuninkaan yhtiöihin tehdyssä verotarkastuksessa.

Syytekirjelmän mukaan veropetoksessa on tavoiteltu huomattavaa taloudellista hyötyä, se on tehty erityisen suunnitelmallisesti ja veropetos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Syyttäjä katsoo kuitenkin, että vankeusrangaistukset voidaan tuomita ehdollisina.

Helsingin käräjäoikeuden on määrä antaa tuomio asiassa ensi huhtikuun lopulla.