The New York Times kirjoittaa Nokian edesauttavan tele­kuuntelua Venäjällä: Yhtiö kiistää, myös professori ihmettelee lehden väitteitä

The New York Timesin mukaan Nokia auttaisi kansalaisten tietoliikenteen seuraamista venäjän suurimman teleoperaattorin MTS:n verkossa. Yhtiö kiistää väitteet.

The New York Timesin mukaan Nokia edesauttaisi telekuunteluun tarkoitetun venäläisen Sorm-järjestelmä käyttöä Venäjällä. Nokian mukaan se ei valmista, asenna eikä huolla Sorm-laitteita tai -järjestelmiä.

Verkkolaitteita valmistava Nokia kiistää sanomalehti The New York Timesin väitteet, että yhtiö auttaisi kansalaisten tietoliikenteen seuraamista venäjän suurimman teleoperaattorin MTS:n verkossa.

Lehden mukaan Nokia edesauttaisi telekuunteluun tarkoitetun venäläisen Sorm-järjestelmän käyttöä Venäjällä. Järjestelmää käytetään siihen, että viranomainen voi kuunnella puheluita ja lukea tekstiviestejä epäiltyjen rikosten selvittämiseksi tai suunnitteilla olevien rikosten torjumiseksi.

Oikeusvaltioissa tällainen telekuuntelu edellyttää tuomioistuimen lupaa, koska kyse on perus- ja ihmisoikeuksiin kuuluvan viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan rajoittamisesta.

Jos valtio ei piittaa perus- ja ihmisoikeuksista, se voi pakottaa teleoperaattorit luovuttamaan tietoja ilman tuomioistuimen lupaa tai rakentaa teleoperaattoreiden verkoista suoran yhteyden viranomaisille ihmisten puheluiden ja viestiliikenteen seuraamiseksi.

The New York Times antaa ymmärtää, että Nokia olisi osallistunut Sorm-järjestelmän käyttöönottoon. Nokian mukaan se ei valmista, asenna eikä huolla Sorm-laitteita tai -järjestelmiä ja pitää The New York Timesin artikkelia virheellisenä.

”Muiden verkkoinfrastruktuurin toimittajien tavoin Nokian velvollisuutena on varmistaa, että myymämme verkot ovat yhteensopivia lainvalvontaviranomaisten laillisten telekuuntelulaitteiden kanssa. Velvollisuus perustuu kansainvälisesti hyväksyttyihin standardeihin ja paikalliseen lainsäädäntöön”, Nokia ilmoittaa lausunnossaan.

Aalto-yliopiston tietoverkkotekniikan professori Jukka Manner hämmästelee myös The New York Timesin artikkelia.

”Se on epäammattimaisesti ja huonosti kirjoitettu, koska siinä sotketaan neljää asiaa: telekuuntelun rajapinta, dataa käsittelevä järjestelmä (Sorm), datan käyttötarkoitus ja käyttäjä (viranomainen) sekä internetyhtiöt.”

Manner korostaa, että matkapuhelinverkoissa on aina olemassa oleva lain vaatima rajapinta telekuuntelua ja tekstiviestien lukemista varten.

”Tämä rajapinta on kaikissa verkkolaitteissa eri puolilla maailmaa eikä se tarkoita, että Nokia jollain tapaa edistäisi telekuuntelua”, sanoo Manner.

Hänen mielestään artikkelissa sekoitetaan myös se, kuka saa käsitellä teleoperaattorin verkosta hankittavaa dataa ja mihin tarkoitukseen sitä käytetään. Artikkeliin on hänen mielestään perusteettomasti sekoitettu myös ohjelmistoyhtiöitä kuten Facebook, joilla ei ole mitään tekemistä matkapuhelinverkkotekniikalle määrättyjen vaatimusten kanssa. Siksi laillisen telekuuntelun mahdollistaminen ei koske niitä.

”Ei Nokia pysty mitenkään vaikuttamaan siihen, mitä venäläiset viranomaiset vaativat teleoperaattoreita tekemään ja mihin niiden verkoista saatava tietoja käytetään. Kaikki matkapuhelinverkkolaitetekniikkaa Venäjälle myyvät ovat samassa asemassa kuin Nokia näiden teknisten standardien takia.”

Manner painottaa myös, että Nokialla ei ole ollut The New York Timesin artikkelin perusteella Sorm-järjestelmän käytössä osaa eikä arpaa.

”Venäläinen Malvin on artikkelin mukaan se, joka on Sormin laitteiston ja ohjelmiston kehittänyt sekä tietoja analysoi, eikä suinkaan Nokia. Tämä on Venäjän ongelma, eikä Nokian ongelma.”

Nokia kertoo The New York Timesin vahvistaneen artikkelin perustuvan samoihin asiakirjoihin, joita on käsitelty julkisuudessa jo vuonna 2019.

”Jo tuolloin oli selvää, etteivät asiakirjat osoita Nokian valmistavan, asentavan tai huoltavan Sorm-laitteita tai -järjestelmiä”, Nokia sanoo lausunnossaan.