Coca-Cola-yhtiön kaikki puolen litran muovipullot ovat tästä eteenpäin kierrätysmuovista valmistettuja. Ratkaisuja maailmanlaajuiseen muovivallan­kumoukseen etsitään niin keräysjärjestelmien kehittämisestä kuin myös innovatiivisista materiaaleista, kertoo Coca-Colan Euroopan jäteohjelman päällikkö.

Muovipullo on länsimaisen kulutuskulttuurin symboli. Kun 1980-luvulla muoviset Evian-pullot olivat merkki menestyksestä, on niistä muovikriisin aikakaudella tullut häpeällisiä kerskatuotteita.

Merkittävä muovipullojen tuottaja, juomayhtiö Coca-Cola pyrkii sekä ikävästä mielikuvasta että konkreettisesta muoviongelmasta eroon. Suomi on tuon muutoksen etujoukoissa.

Maaliskuusta lähtien kaikki yhtiön Suomessa myytävät puolen litran pullot valmistetaan kokonaan kierrätysmuovista eli kierrätetystä polyeteenitereftalaatista (PET). Nimibrändi Coca-Colan lisäksi joukkoon kuuluvat myös saman yhtiön Fanta, Sprite ja Bonaqua.

Suomessa kierrätysmuovitavoitteen lyöminen läpi on ollut helppoa, koska täällä on siihen tarvittava infrastruktuuri ja käyttäytymiskulttuuri jo valmiina, kertoo HS:lle Coca-Colan World Without Waste -ohjelman Euroopan-johtaja Ana Gascón.

”Suomessa pullonkeräysjärjestelmä on hyvin kehittynyt, ja ihmiset ymmärtävät sen tärkeyden”, Gascón sanoo.

Pullotuksen hoitaa Sinebrychoff Keravan-tehtaallaan. Tällä tavalla säästetään 300 tonnia neitseellistä muovia vuodessa, kertoo Sinebrychoffin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström.

Toukokuun lopulla myös muut Sinebrychoffin pullottamat puolen litran juomat, kuten Dr. Pepperit, Muumi- ja Smurffi-limsat muuttuvat kierrätysmuovisiksi.

Suuremmissa, puolentoista litran pulloissa käytetään jo 25-prosenttisesti kierrätysmuovia. Tuotakin osuutta on tarkoitus lisätä.

Jo vuonna 2017 Sinebrychoff muutti pullonsa lyhytkaulaisiksi ja kevensi niitä. Neljän millimetrin nipistys vähensi puoli miljoonaa kiloa muovia vuodessa.

World Without Waste on Coca-Colan oma vuonna 2018 lanseerattu ohjelma pakkausjätteen vähentämiseksi. Ohjelma on käynnistetty ympäri maailman.

Yli 40 prosenttia Coca-Colan hiilijalanjäljestä on peräisin pakkauksista, Gascón kertoo. Tätä jälkeä on pienennettävä rutkasti, jos yhtiö haluaa päästä hiilineutraaliustavoitteisiin, joita sekä se itse että Euroopan unioni ovat asettaneet

”Strategiamme on ajatella uusiksi portfoliomme vuoteen 2030 mennessä. Sen täytyy olla kestävin mahdollinen versio. Se tarkoittaa neitseellisten materiaalien käytön vähentämistä ja kierrätyksen lisäämistä”, Gascón sanoo.

Maailmanlaajuisena tavoitteena on, että puolet kaikesta yhtiön käyttämästä muovista olisi tavalla tai toisella kierrätettyä vuonna 2030. Euroopassa ja Japanissa tavoite on, että materiaali olisi sataprosenttisesti kierrätettyä tai uusiutuvasti tuotettua.

Euroopassa täysin kierrätysmuoviin ovat jo siirtyneet Norja, Ruotsi, Islanti ja Hollanti, Gascón kertoo. Lisäksi 16 maassa ainakin yhden brändin pullot valmistetaan kierrätysmateriaalista.

Coca-Colan strategia nojaa kolmeen pilariin eli tuotesuunnitteluun, keräilyjärjestelmään ja yhteistyöhön, Gascón kertoo.

Ensinnäkin tuotteet on suunniteltava kierrätettäviksi. Tästä syystä yhtiö luopui pari vuotta sitten tunnetuista vihreistä Sprite-pulloista.

Värillisestä muovista ei voi valmistaa suoraan pulloiksi kiertävää kierrätysmuovia, vaikka se muuten soveltuisi kierrätykseen.

”Haluamme suojella pullomateriaalin laatua, ja siksi pyrimme vakuuttamaan myös muut juomayhtiöt siitä, että pulloissa kannattaa käyttää väritöntä muovia. Koko teollisuudenalan pitäisi siirtyä siihen”, Gascón sanoo.

Vielä pari vuotta sitten Sprite-pullot valmistettiin vihreäksi värjätystä muovista. Nyt yhtiö on luopunut värillisestä muovista, ja kannustaa muitakin juomayhtiöitä siirtymään värittömään muoviin. Kuva on otettu Puolassa vuoden 2020 lopulla.

Yhtiön tavoitteena on, että vuoteen 2025 mennessä sen kaikki pakkaukset valmistetaan kierrätykseen sopivista materiaaleista.

Eräs toinen Coca-Colan tavoite on, että vuoteen 2030 mennessä 25 prosenttia sen pulloista ja tölkeistä on suoraan uudelleentäytettäviä.

Perinteinen, neitseellinen muovi valmistetaan öljyteollisuuden sivuvirroista. Neitseellinen muovi on kevyttä ja halpaa, mutta myös osa fossiiliteollisuutta, josta maailmalla yleisesti halutaan päästä eroon.

Muovia voi valmistaa monesta muustakin lähteestä. Sata vuotta sitten Suomessa Sarvis-yhtiö valmisti muovituotteita maidon kaseiinista.

Coca-Colan visiossa on, että kierrätysmateriaali sen pulloihin kerättäisiin 70–80-prosenttisesti mekaanisesti tuotetusta kierrätysmuovista.

Mekaanisella prosessilla tarkoitetaan muovin rouhimista, sulattamista ja uudelleenmuovaamista. Mekaaninen prosessi sopii tasalaatuiselle raaka-aineelle eli juuri sellaiselle, jota pullonkeräyksen kautta saadaan.

PET-pulloista tehtyä kierrätysgranulaattia. Kuva on otettu Sveitsissä muovinkierrätyslaitoksella.

Loput muovimateriaalista tulisi joko biopohjaisista muoveista tai kemiallisesti neitseelliseksi muokatusta kierrätysmuovista.

Kemiallisessa kierrätyksessä muovien polymeerit rikotaan pienemmiksi molekyyleiksi, jotka voidaan hyödyntää uusien polymeerien tuotantoon.

Kemiallisesti tuotetun kierrätysmuovin valmistamiseksi ei ole vielä kaupallisen mittakaavan ratkaisuja, mutta kehitys on huimaa, Gascón sanoo. Coca-Cola on pilotoinut merestä kerätyn muovin kemiallista kierrätystä Euroopassa.

Biopohjaista muovia voi valmistaa vaikka puusta. Coca-Cola tekee yhteistyötä muun muassa UPM:n kanssa, joka rakennuttaa Saksaan biopohjaisiin kemikaaleihin perustuvaa tehdasta.

”Tarvitsemme UPM:n kaltaisia yhteistyökumppaneita, jotka voivat skaalata pienet pilottiohjelmat varsinaisiksi ratkaisuiksi”, Gascón sanoo.

Keräysjärjestelmien kehittäminen eri puolilla maailmaa on toinen tavoite. Pantteihin perustuva palautusjärjestelmä on Suomessa jo tuttu juttu: täällä 92 prosenttia panttipulloista palautetaan, tölkeistä jopa 98 prosenttia.

Maailmalla monet maat vasta pohtivat sellaiseen siirtymistä. Pelkästään Euroopassa Coca-Colalla on 41 markkinaa, joiden yhteinen keräysaste tällä hetkellä on 66 prosenttia.

”Analysoimme paikallisten kumppaneidemme kanssa jokaisen maan tilannetta erikseen, ja etsimme kullekin parasta keräysratkaisua.”

Keräyksen tehostamiseen tarvitaan sekä paikallisten yritysten että viranomaisten apua.

”Emme pysty systeemiseen muutokseen yksin, mutta Coca-Cola haluaa ajaa sitä eteenpäin. Muutos hyödyttää koko teollisuudenalaa”, Gascón sanoo.

Juomateollisuuden lisäksi pullonkeräys hyödyttää ympäristöä. Sillä ei ole väliä, mistä materiaalista muovi on tehty, jos se päätyy roskana kiusaamaan elollista luontoa ja sitä kautta myös ihmistä.

Kierrätysmuovipaaleja pohjoissaksalaisella PET-muovin varastoalueella Rostockissa.

Laadukas kierrätysmuovi on neitseellistä muovia kalliimpaa, korkeimmillaan hinta voi olla jopa kolminkertainen.

Samalla materiaali on todella kysyttyä. Pohjoismaista kerättyä kierrätettyä pullomuovia hamuaa myös moni muu taho. Kierrätysmuovista valmistetaan kaikenlaista t-paidoista ja kakkuvadeista reppuihin.

Se ei ole juomateollisuuden mieleen, sillä elintarvikekelpoinen muovi poistuu silloin kierrosta, kertoo Sinebrychoffin Weckström.

Pullo pitäisi saada kiertämään takaisin pulloksi, jos kierrätystavoitteisiin halutaan päästä.

”Ei sitä kakkukupua voi laittaa palautusautomaattiin”, Weckström sanoo. ”Juomateollisuus Euroopassa kovasti yrittää ajaa läpi viestiä siitä, että kun alalle asetetaan velvoitteita, pitäisi meillä myös olla etuosto-oikeus kierrätysmateriaaleihin.”

Muutokseen investoiminen on siis kallista. Se on kuitenkin tehtävä, Gascón sanoo. Coca-Cola on niin suuri maailmanlaajuinen toimija, että se on sen velvollisuus.

Myös asiakkaat ja sijoittajat vaativat muutosta. Sijoittajat eivät halua pistää rahojaan yhtiöihin, joilla ei ole suunnitelmaa hiilipäästöjen vähentämiseksi. Kuluttajat ovat yhä tietoisempia ympäristöuhista, ja muovisaaste on niistä näkyvimpiä ja kouriintuntuvimpia.

”Tekemättä jättäminen olisi suuri bisnesriski”, Gascón sanoo.