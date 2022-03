Peugeot e-2008 -täyssähköauto tuli torstaina tarjolle poikkeuksellisen edullisella leasing-hinnalla.

Peugeot e-2008 on pieni crossover. Auto kuvattiin Träskändan kartanon edustalla Espoossa.

Täyssähköautojen kysyntä on nyt Suomessa kovassa nousussa. Autovalmistajista esimerkiksi Volkswagen on kertonut myönteisistä kasvuluvuista ladattavien autojen myynnissä.

Ranskalaiselta Peugeot’lta tuli viime viikolla julki tarjous, johon moni suomalainen näyttää tarttuneen. Maahantuoja kertoi tarjoavansa Peugeot’n 2008-mallin katumaasturia huomattavan edullisesti sekä polttomoottorilla että sähkömoottorilla varustettuna.

Etenkin täyssähköinen e-2008 -auto herätti voimakasta innostusta. Kyseessä on valmistajan suosituimmalla, Active pack -tasolla varusteltu ja 136-hevosvoimainen auto. Sen myyntihinta on tarjouksessa hieman alle 28 000 euroa, mikä on 3 000 euroa polttomoottoriautoa enemmän.

Molemmille autoille tarjottiin samaa, 249 euron kuukausihintaa leasing-sopimukselle. Tarjous julkaistiin osana tavarataloyhtiö Stockmannin perinteistä Hullut päivät -kampanjaa.

”Kaikki täyssähköautot varattiin loppuun maanantaihin mennessä. En voi kertoa tarkkoja lukuja, mutta tämän kampanjan ansiosta Peugeot kipuaa sähköautojen myynnin kärkikastiin Suomessa”, sanoo toimitusjohtaja Markus Vuolle Peugeotin maahantuoja Auto-Bon oy:stä.

Suomen suosituin sähköauto oli viime vuonna Volkswagenin ID.4, jota ensirekisteröitiin 1 428 kappaletta. Aikaisemmin vastaavia tarjouksia on ollut esimerkiksi VW-konsernilla, jonka valmistamia Volkswagen Up- ja Seat Mii- täyssähköautoja on myyty huomattavan edullisilla kampanjahinnoilla vuonna 2019.

Maahantuojan mukaan sähkö-Peugeotin kysyntä ylitti kaikki ennakko-odotukset. Kaikkia kyselijöitä ei vielä ole ehditty tavoittaa, mutta Peugeot’lta kerrotaan, että yhteystietonsa jättäneille pyritään järjestämään tarjousauto.

Ensimmäisenä tilanneet voivat saada autonsa jo melko nopeasti, mutta monilla odotusaika venyy vähintään kuukausiin.

”Peugeotin uusista asiakastilauksista on ollut tänä vuonna yli 50 prosenttia täyssähköautoja ja lataushybridejä. Näimme, että polttoaineen hinnannousun myötä kampanjalle oli nyt oikea hetki”, Vuolle sanoo.

Hänen mukaansa Peugeot on saavuttanut maailmalla sellaisen osuuden sähköautoissa, että suosittua katumaasturia oli mahdollista tarjota Suomen markkinoille edullisesti.

Japanilaisvalmistaja Nissanilta kerrotaan, että suomalaisten kiinnostus täyssähköautoja kohtaan on ollut kasvussa jo pidemmän aikaa. Myydyin malli on ollut perheautona markkinoitava Nissan Leaf, jota ensirekisteröitiin 569 kappaletta viime vuonna.

”Kysyntä oli kovalla tasolla jo ennen Ukrainan sotaa ja polttoaineen hinnannousua, ja nyt huomaa, ettei kysyntä ole ainakaan hiljentynyt. Moni sellainen, jolle sähköauto ei aikaisemmin ollut harkittavien vaihtoehtojen joukossa, on nyt muuttanut mieltään”, sanoo viestintäpäällikkö Mika Särkelä Nissanilta.