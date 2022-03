Venäjän ilmatilan sulku saattaa luoda maailman pisimmän reittilennon – Tällainen olisi 17 tunnin lento New Yorkista Hongkongiin

Kaiken kaikkiaan lennon pituus olisi noin 16 600 kilometriä. Näin se ohittaisi aiemmin maailman pisimmän lennon Singaporesta New Yorkiin, joka on noin 15 300 kilometrin mittainen.

Maailman pisimmässä reittilennossa saatetaan pian nähdä uusi ennätys Ukrainan sodan ja Venäjän sekä länsimaiden asettamien pakotteiden vuoksi, kertoo uutistoimisto Bloomberg.

Hongkongin kansallinen lentoyhtiö Cathay Pacific Airways suunnittelee uutta reittiä New Yorkista Hongkongiin, joka välttäisi Venäjän ilmatilan kokonaan.

Tämä reitti olisi toteutuessaan etäisyydessä mitattuna maailman pisin kaupallinen yhtäjaksoinen reittilento, joka kestäisi noin 17 tuntia.

Kaiken kaikkiaan lennon pituus olisi 16 618 kilometriä. Näin lento ohittaisi aiemmin maailman pisimmän Singapore Airlinesin lennon New Yorkiin, joka on noin 15 349 kilometrin mittainen. Singaporen-lento tosin kestää ajallisesti hieman kauemmin, noin 17,5 tuntia.

Lento lähtisi John F. Kennedyn kansainväliseltä lentoasemalta ja jatkaisi Atlantin valtameren, Iso-Britannian, Etelä-Euroopan ja Aasian yli, selviää Cathayn työntekijöille lähetetystä tiedostosta.

Lento lennettäisiin samoilla Airbus A350-1000 -lentokoneilla, jotka yleensä lentävät reitillä Pohjoisen jäämeren yli ja Venäjän ilmatilan läpi, Cathayn viestinnästä kerrotaan Bloombergille.

Ukrainan sodan alettua Cathayn koneet ovat välttäneet Venäjää lentämällä Tyynen valtameren yli New Yorkista Hongkongiin. Tämä reitti on vaatinut pysähdyksen Los Angelesissa, jolloin lennon kesto on ollut yhteensä jopa 20 tuntia.

Nyt tehty suunnitelma nojaa kausittaisten tuulien kehityksestä tehtyihin ennustuksiin, jolloin Atlantin yli lennetystä reitistä arvioidaan tulevan nopeampi ja halvempi Tyynen valtameren kautta kulkevaan vaihtoehtoon verrattuna.

Ennen koronaviruspandemiaa ja sen negatiivisia vaikutuksia lentoliikenteeseen Cathay operoi New Yorkin ja Hongkongin välillä jopa kolme edestakaista kertaa päivittäin.

Moni lentoyhtiö välttää nyt Venäjän ilmatilaa Ukrainan sodan takia, etenkin Aasian ja Euroopan välillä kulkevilla lennoilla.

Esimerkiksi Japan Airlines siirsi Tokiosta Lontooseen kulkevan reitin kulkemaan Alaskan ja Kanadan kautta sen sijaan, että reitillä lennettäisiin Siperian yli. Tämä lisäsi matkustusaikaa 4,5 tunnilla.

Venäjä ilmoitti helmikuun lopulla sulkevansa ilmatilansa 36 maan lentoyhtiöiltä, pääasiassa EU-mailta. Kyse on Venäjän vastauksesta lännen asettamiin ilmailusektorin pakotteisiin.

Esimerkiksi Finnair on joutunut pidentämään lentoaikojaan Kiinan Shanghaihin ja Etelä-Korean Souliin, sillä koneet joutuvat kiertämään etelän kautta Venäjän ilmatilan sulun vuoksi.

Bloombergin arvion mukaan lentoyhtiöiden tekemät muutokset ovat todennäköisesti kuitenkin vain väliaikaisia ratkaisuja, sillä pidentyvät reitit tulevat niille hyvin kalliiksi polttoaineiden hinnan ollessa korkealla tasolla. Vielä ei myöskään ole tietoa, milloin Venäjän ilmatila mahdollisesti taas aukeaa ulkomaisille lentoyhtiöille.