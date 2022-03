Rupla on vahvistunut selvästi sodan alun romahduksesta, vaikka Venäjän taloustilanne näyttää todella synkältä – näin Venäjä manipuloi valuuttaansa vahvemmaksi

Venäjän talousnäkymät ovat synkät, mutta Venäjän keskuspankki on vahvistanut ruplaa keinotekoisin toimin.

Venäjän rupla on vahvistunut selvästi suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja yhteisvaluutta euroon Ukrainan sodan aiheuttamasta romahduksesta.

Samalla valuutan kurssi alkanut tasaantua villeistä vaihteluista, joita on nähty sitten Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Tiistai-iltana rupla kävi vahvimmillaan sitten 24. helmikuun alkaneen sodan. Yhdellä dollarilla sai tietopalvelu Refinitivin mukaan hieman ennen puoltayötä 76,5 ruplaa. Heikoimmillaan rupla kävi 7. maaliskuuta, jolloin yksi dollari maksoi ennätykselliset 150 ruplaa.

Nyt yhdellä dollarilla saa 86 ruplaa.

Yleensä maan valuutta vahvistuu, kun maan talouden näkymät ovat valoisat. Venäjällä talousnäkymät ovat poikkeuksellisen synkät. Esimerkiksi Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos Bofit ennusti maanantaina, että Venäjän bruttokansantuote laskee kymmenen prosenttia tänä vuonna.

Valoisien talousnäkymien sijasta ruplaa on vahvistunut Venäjän keskuspankin toimet. Keskuspankki on rajoittanut ruplan myymistä ja pakottanut ostamaan ruplia. Toimet ovat käytännössä luoneet kysyntää ruplalle, kirjoittaa amerikkalaislehti The Wall Street Journal (WSJ).

Venäjä on rajoittanut kansalaistensa mahdollisuutta nostaa valuuttaa ja kieltänyt pankkeja myymästä valuuttaa asiakkailleen ainakin seuraavan puolen vuoden ajan. Lisäksi venäläiset osakevälittäjät eivät saa antaa ulkomaisia asiakkaitaan myydä osakkeitaan.

Nämä rajoitukset ovat rajoittaneet ruplan myyntipaineita ja siten valuutan heikentymistä.

Vastaavasti Venäjä on luonut ruplalle myös ostopaineita. Venäjää vastaan asetetut talouspakotteita eivät ole kohdistuneet venäläisiin energiayhtiöihin, jotka saavat yhä vientituloja myymästään öljystä ja maakaasusta.

Venäjä on määrännyt energiayhtiöt vaihtamaan 80 prosenttia valuuttamääräisistä tuloistaan rupliksi, mikä on auttanut ruplaa vahvistumaan.

Ruplaa tukisi myös Venäjän presidentti Vladimir Putinin vaatimus venäläiskaasun maksuista ruplilla eurojen ja dollarin sijasta.

Putinin vaatimus ruplamaksuista laittaisi talouspakotteita asettaneet maat tukemaan ruplaa ja varmistaisi, että kaikki Venäjän energiamyynnin tulot tukisivat ruplan arvoa, arvioi saksalaisen varainhoitoyhtiö Union Investmentin korkosijoitusjohtaja Christian Kopf WSJ:lle.

Ruplan vahvistamaan pyrkii myös Venäjän tiistaina tekemä hämmentävä ilmoitus, jonka mukaan se ostaisi takaisin valtion velkakirjoja 2 miljardin dollarin lainasta ja tarjoaisi velkakirjan omistajille niiden täyden nimellisarvon ruplina, Reuters kertoo.

Ministeriö ei kuitenkaan kertonut, kuinka paljon velkakirjoja se aikoo ostaa takaisin tai mitä se aikoo tehdä, jos velkakirjan omistajat eivät hyväksy tarjousta. Tarjouksen määräaika umpeutuu keskiviikkona.

Lue lisää: Venäjä otti askeleen pois maksu­kyvyttömyydestä ja maksoi joukkolainansa korkoja – samalla maa teki lännelle hämmentävän tarjouksen, jonka määräaika umpeutuu tänään

Osaketutkimusyhtiö Inderesin ekonomisti Marianne Palmu arvioi katsauksessaan, ettei ruplan kysynnän ja tarjonnan rajoittaminen ole kestävä ratkaisu.

”Myös pitkän aikavälin trendit ovat ruplaa vastaan. Euroopan unionin päätös vähentää mahdollisimman nopeasti riippuvuuttaan Venäjän energiasta vähentää tulevina vuosina tuntuvasti Venäjän energiatuloja ja vaikuttaa sitä kautta myös ruplan kurssiin”, Palmu arvioi.

Venäjän hyökkäyksen jälkeen ruplan valuuttamarkkinat ovat jakaantuneet kahtia: Moskovan pörssissä käytävään kaupankäyntiin ja Venäjän ulkopuolella käytävään offshore-kaupankäyntiin.

Offshore-kaupankäynnissä rupla on ollut heikompi kuin niin kaupankäynnissä Moskovassa. WSJ:n mukaan ero on kutistunut maaliskuun alusta. Tiistaina illansuussa dollarilla sai offshore-kaupankäynnissä Reutersin mukaan 87 ruplaa.