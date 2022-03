Selvitys: Miesten ja naisten eläkkeissä suuria eroja eri kunnissa – Kauniaisissa miesten keskieläke on lähes kaksin­kertainen naisiin verrattuna

Uudellamaalla Kauniaisissa nainen saa vain puolet miehen eläkepotista, kun maan pohjoisimmassa kunnassa Utsjoella eroa ei ole, kertoo Eläketurvakeskus.

Suomalaisten keskimääräinen eläke oli viime vuonna 1 784 euroa kuukaudessa, kertoo Eläketurvakeskus. Määrä on noin 20 euroa enemmän kuin vuonna 2020.

Eläketurvakeskuksen mukaan sukupuolten välinen eläke-ero pysyi ennallaan edellisvuodesta, ja naisten keskieläke (1 601 euroa) oli edelleen viidenneksen pienempi kuin miesten (2 006 euroa). Sukupuolten välisiä eläke-eroja tarkasteltiin nyt ensimmäistä kertaa myös alueittain. Ero korostuu etenkin Etelä-Suomen hyvätuloisissa kunnissa.

Suurin ero naisten ja miesten eläketason välillä on Kauniaisissa, jossa naisen eläke – 2 332 euroa kuussa – on vain noin puolet miehen eläkkeestä, joka on 4 320 euroa kuussa. Lisäksi ero korostuu Espoossa ja Ahvenanmaan muutamassa kunnassa, Eläketurvakeskus kertoo.

”Miehistä lähes 15 prosenttia sai yli 3 000 euron eläkettä, kun naisilla osuus jäi viiteen prosenttiin. Eläkkeen suuruus heijastaa tehtyä työuraa, sen pituutta ja palkkatasoa”, tilastopäällikkö Tiina Palotie-Heino Eläketurvakeskuksesta sanoo tiedotteessa.

Vain Suomen pohjoisimmassa kunnassa, Utsjoella, miehet ja naiset saavat lähes yhtä suurta eläkettä, joka on noin 1 670 euroa kuussa.

Keskieläke kuvaa Suomessa asuvien työ- tai kansaneläkettä saavien keskimääräistä kuukausieläkettä. Osa-aikaeläkettä, osittaista vanhuuseläkettä tai pelkkää perhe-eläkettä saavat eivät kuulu Eläketurvakeskuksen mukaan tarkastelun piiriin. Mediaanieläke oli viime vuonna 1 559 euroa kuukaudessa.

Eläkkeensaajista 70 prosenttia sai alle 2 000 euron suuruista kuukausieläkettä, kun loput ylsivät summan yläpuolelle. Kolmasosa suomalaisista eläkkeensaajista ansaitsi alle 1 250 euroa kuukaudessa. Yli 3 000 euroa kuussa sai puolestaan yhdeksän prosenttia eläkkeensaajista.

Suomen suurimmat kuukausieläkkeet, keskimäärin 2 110 euroa, maksettiin maakunnista Uudellamaalla. Pienimmät eläkkeet, keskimäärin 1 551 euroa kuussa, maksettiin Etelä-Pohjanmaalla, Eläketurvakeskus kertoo.

Yhteensä Suomessa eläkettä saa puolitoista miljoonaa henkilöä. Työeläkkeitä ja Kelan eläkkeitä maksettiin viime vuonna yhteensä 32,8 miljardia euroa.