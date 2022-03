VR keskeytti sunnuntaina idän tavaraliikenteensä ja ilmoitti syyksi länsimaiden Venäjää vastaan asettamat pakotteet. Nyt yhtiö kertoo saaneensa Britanniasta lisätietoja pakotteiden tulkinnasta.

VR Transpoint kertoo käynnistävänsä idän tavaraliikenteen uudelleen keskiviikkona. VR kertoo asiasta keskiviikkoaamuna lähettämässään tiedotteessa.

VR keskeytti idän tavaraliikenteen sunnuntaina ja ilmoitti syyksi länsimaiden asettamat Venäjä-pakotteet.

”VR on velvoitettu noudattamaan länsimaisia pakotteita. Meidän vastakumppanimme on Venäjän rautatiet (RZD), joka on pakotteiden alainen. Näin ollen emme voi tehdä heidän kanssaan liiketoimintaa”, VR Transpointin johtaja Martti Koskinen kertoi STT:n haastattelussa lauantaina.

Nyt yhtiö kuitenkin sanoo saaneensa lisätietoja pakotteiden tulkinnasta Britannian viranomaisilta. Uuden tulkinnan mukaan pakotteet eivät koske VR:n tekemiä sopimuksia.

"Britannian viranomaisten ja pankkien täsmennetyn tulkinnan mukaan pakotteet eivät koske toimintaamme. Näin ollen voimme jatkaa tärkeää rautateiden vienti-, tuonti- ja transitoliikennettä ja pitää samalla Suomen vientiteollisuuden pyörimässä", VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipponen sanoo tiedotteessa.

Päätös ei koske maanantaista lähtien keskeytettyä Allegro-henkilöliikennettä.

"Pakotteet kohdistuvat usein henkilöihin ja sitä kautta lähettäjiin tai tavaranomistajiin, emmekä jatkossakaan kuljeta pakotteiden alaisia kuljetuksia. Mahdollisista pakotteista ja lisärajoituksista päättävät viranomaiset, ja toimimme aina heidän ohjeistuksensa mukaan", Sipponen sanoo.