Korkein hallinto-oikeus on hylännyt erikoismetalliyhtiö Afarakin valituslupahakemuksen. Korkein hallinto-oikeus ei näin ollen anna ratkaisua Afarakin valitukseen. Afarak Group on pörssiyhtiö. Sen entinen nimi on Ruukki Group.

Päätöksen myötä Finanssivalvonnan syyskuussa 2019 antama päätös koskien Afarakille määrättyä 1,45 miljoonan euron seuraamusmaksua on lainvoimainen.

Fiva tiedotti syyskuussa 2019, että Afarak olisi vuoden 2017 joulukuussa laiminlyönyt EU:n markkinoiden väärinkäyttöasetusta (MAR), kun sen osakkeista oli valmisteilla julkinen ostotarjous. Afarakin olisi Finanssivalvonnan mukaan pitänyt viimeistään 20. joulukuuta julkistaa sisäpiiritieto tai ainakin arvioida sen julkistamista.

Helsingin hallinto-oikeus oli aiemmin langettanut Afarakille Finanssivalvonnan alun perin määräämän 1,45 miljoonan euron seuraamusmaksun sisäpiiritiedon julkistamiseen ja sisäpiiriluettelon pitämiseen liittyvistä laiminlyönneistä.

Afarak kertoi viime vuoden helmikuussa jättäneensä valituslupahakemuksen ja valituksen korkeimmalle hallinto-oikeudelle Helsingin hallinto-oikeuden päätöksestä.