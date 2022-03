Lehden mukaan kampanjaan on kuulunut mielipidekirjoitusten lähettämistä yhdysvaltalaismedioihin sekä virheellisen tiedon levittämistä Tiktok-trendeistä.

Muun muassa Facebookin omistama Meta on palkannut konsulttifirman toteuttamaan Yhdysvalloissa kampanjan, jonka tavoitteena on ollut vähätellä yhtiön kilpailijaa Tiktokia, kertoo yhdysvaltalaismedia The Washington Postin tekemä selvitys.

Lehden mukaan kampanjaan on kuulunut mielipidekirjoitusten lähettämistä yhdysvaltalaismedioihin sekä virheellisen tiedon levittämistä Tiktok-trendeistä.

Konsulttifirma Targeted Victory vahvisti uutistoimisto AFP:lle työskennelleensä Metalle, eikä kieltänyt negatiivisen informaation levittämistä Tiktokista.

”Olemme ylpeitä työstämme, jonka olemme tehneet korostaaksemme Tiktokin vaaroja”, yrityksen toimitusjohtaja Zac Moffatt twiittasi.

The Washington Postin selvityksen mukaan Targeted Victory olisi pyrkinyt vähättelemään Tiktokia levittämällä näkemystä siitä, että sovellus olisi vaarallinen yhdysvaltalaislapsille, kertoo AFP.

Yksi keino olisi The Washington Postin mukaan ollut saada vanhemmat allekirjoittamaan medioihin lähetettäviä mielipidekirjoituksia sovelluksen vaaroista.

Lisäksi lehti kertoo konsulttiyrityksen varoittaneen viranomaisia ja toimittajia levittämällä virheellistä väitettä, että trendi, jossa oppilaat tekevät tihutöitä koulujen tiloissa, olisi saanut alkunsa Tiktokista.

Yrityksen toimitusjohtaja Moffattin mukaan The Washington Postin artikkeli kuvaa yrityksen tekemää työtä väärin.

Meta ei ole puolestaan ottanut suoraan kantaa väitteisiin.

”Uskomme, että kaikkien alustojen, kuten Tiktokin, tulisi kohdata menestystään vastaava tarkastelu”, Meta totesi väitteistä AFP:lle.

Metan kilpailija Tiktok oli viime vuoden lopussa verkossa suositumpi käyntikohde kuin hakukone Google, jolla on aiemmin ollut eniten käyntikertoja. Kiinalaisyritys Bytedancen omistama Tiktok vetää puoleensa erityisesti nuoria käyttäjiä, joista teknologiajätit käyvät kovaa kilpailua.