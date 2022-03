Venäjän sotakalustossa näkyvää z-kirjainta on käytetty hyökkäyssotaa tukevana symbolina.

Ukrainalainen sotilas ja vallattua venäläistä sotilaskalustoa. Laitteen kyljessä on Venäjän joukkojen käyttämä z-tunnus.

Venäjän käynnistettyä laajamittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa yhdestä kirjaimesta on nopeasti muodostunut synkkä symboli.

Venäjän joukot ovat käyttäneet ajoneuvojensa tunnuksena z-kirjainta, ja siitä on muodostunut merkki, jota presidentti Vladimir Putinin kannattajat käyttävät osoittaakseen tukensa sodalle – tai niin kuin virallinen Venäjä sitä kutsuu, ”sotilaalliselle erikoisoperaatiolle”.

Z-kirjain on ollut kuitenkin käytössä monissa yhteyksissä jo paljon ennen helmikuun 24. päivä alkanutta hyökkäystä. Kirjaimen kaappaaminen sodan tukemiseen voi aiheuttaa kiusallisen tilanteen esimerkiksi yrityksille, jotka ovat käyttäneet sitä tuotteidensa nimeämiseen.

Näihin yrityksiin kuuluu esimerkiksi teknologiayhtiö Samsung, joka on käyttänyt taittuvien älypuhelimiensa malliniminä Z Flip ja Z Fold.

Valmistajan on kerrottu vastikään poistaneen z-kirjaimen kyseisten puhelinten nimistä Baltian maissa, ja syyksi ratkaisulle on epäilty juuri Ukrainan sotaa ja kirjaimen käyttöä Venäjän sotasymbolina. Muualla maailmassa Samsungin puhelinmallien nimissä käytetään edelleen z-kirjainta. Aiheesta on uutisoinut Suomessa tietotekniikkalehti Mikrobitti.

Myös tietotekniikkayhtiö Hewlett Packardilla (HP) on ammattikäyttöön suunnattu tietokonemallisto, jonka mallinimenä on iso Z-kirjain.

HP Suomen aluetuoteryhmäjohtaja Jari Hämäläinen kertoo, että palautetta Z-työasemien nimestä on tullut Venäjän hyökättyä Ukrainaan ”hyvin hyvin vähän”.

Hän arvelee, että koneita käyttävät ammattilaiset ymmärtävät, että tuotesarja on ollut olemassa jo yli kymmenen vuotta ennen kuin Venäjä on keksinyt ottaa kirjaimen armeijansa symboliksi.

”Ehkä enemmän vähän naureskellaan, että ai teillä on tuollainen Z-brändi käytössä. Että mitä olette mieltä idän jätin tekemisistä”, Hämäläinen kuvailee.

”No emmehän me tietenkään iloisia voi olla.”

Tällä hetkellä Z-sarjan osalta HP:lla ei ole reagoitu tilanteeseen mitenkään.

”Tilannetta tarkkaillaan”, Hämäläinen sanoo.

Mahdolliset Z-brändiin liittyvät ratkaisut tehtäisiin Hämäläisen mukaan globaalisti HP-konsernissa.

”Se on varmaan itsestään selvää, että HP:lla ei ole mitään tekemistä [sodan kanssa], emmekä kannata sotaa emmekä inhimillisiä katastrofeja missään muodossa”, Hämäläinen sanoo.