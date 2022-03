Ukraina on maailman suurin auringonkukkaöljyn viejä. Sodan aiheuttama pula ruokaöljystä aiheuttaa ongelmia elintarviketeollisuudelle.

Venäjän hyökkäys Ukrainaan aiheuttaa ongelmia Euroopan elintarviketuotannolle. Nyt vaikutukset iskevät myös ranskanperunoiden tuotantoon, jota uhkaa pula valmistamisessa käytettävästä öljystä.

Ukraina on maailman ylivoimaisesti suurin auringonkukkaöljyn viejä ja Venäjä puolestaan toiseksi suurin.

Taistelut Ukrainassa vaikuttavat ymmärrettävästi maan elintarvikevientiin. Pakotteiden ja boikottien kohteena oleva Venäjä taas ilmoitti torstaina kieltävänsä auringonkukansiementen viennin ja rajoittavansa auringonkukkaöljyn vientiä. Asiasta kertoi muun muassa uutistoimisto Reuters.

Erityisen vaikealta tilanne näyttää esimerkiksi eurooppalaisten ranskanperunavalmistajien kannalta. Pakasteranskanperunoiden tuottajat käyttävät usein auringonkukkaöljyä ranskalaisten esipaistamiseen.

Belgialaisen Belgapom-perunakaupparyhmän toimitusjohtaja Christophe Vermeulen arvioi viime sunnuntaina yhdysvaltalaislehti Politicossa, että auringonkukkaöljyä on ryhmän varastoissa vain noin parin viikon tarpeisiin.

Saksalaismedia WDR on kertonut, että pula auringonkukkaöljystä on jo nostanut ranskanperunoiden hintaa, ja joissakin ravintoloissa ranskalaiset on jopa poistettu ruokalistalta, koska öljyn saanti on jo liian vaikeaa.

Ukraina tuotti Statista-tilastopalvelun mukaan viimeisimmällä satokaudella 17,5 miljoonaa tonnia auringonkukkaöljyä. Venäjän tuotanto oli 15,5 miljoonaa tonnia. Maat tuottavat yli puolet maailman auringonkukkaöljystä.

Koko Euroopan unionin auringonkukkaöljyn tuotanto oli tilaston mukaan 10,4 miljoonaa tonnia.

Ranskanperunoiden lisäksi elintarviketeollisuus käyttää öljyä moniin erilaisiin tuotteisiin, esimerkiksi leivonnaisiin, sipseihin, levitteisiin ja kastikkeisiin.

Auringonkukkaöljyn lisäksi Ukraina ja Venäjä ovat myös muiden maataloustuotteiden merkittäviä tuottajia.

Isossa roolissa maat ovat erityisesti vehnän ja maissin tuottajina.

Ukrainan peltojen viljatuotanto on tärkeää kansainvälisesti ja samalla viljat ovat tuottaneet Ukrainalle vientituloja. Tuotannosta kolme neljäsosaa on mennyt vientiin.

Venäjän hyökkäyssota nostaa ruoan hintoja, ja on myös aiheuttamassa ruokakriisin, ja nostamassa ruoan hintaa myös Suomessa.

Sodalla on vaikutusta ruoan hintaan monin tavoin. Jo pelkkä sodan aiheuttama yleinen paniikki heijastuu hintoihin. Viljely voi myös vaikeutua ja tuotantoketjut katketa. Sodalla on vaikutusta myös energian, öljyn ja lannoitteiden hintoihin, ja hinnannousut tuolla sektorilla siirtyvät ruoan hintaan.