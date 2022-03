Lisäys jäi toiveita pienemmäksi.

Raakaöljyn hinta on noussut rajusti sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjä on ollut maailman toiseksi suurin öljynviejä Saudi-Arabian jälkeen.

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec ja järjestön ulkopuoliset öljyntuottajamaat ovat sopineet lisäävänsä tuotantoa 432 000 tynnyrillä päivässä toukokuussa.

Suuret öljynkuluttajamaat olivat toivoneet suurempaa lisäystä, kun Venäjän sota Ukrainassa ja talouspakotteet Venäjää vastaan ovat sekoittaneet markkinoita.

Tieto päätöksestä painoi öljyn hintaa alaspäin. Viitelaatu Brentin tynnyrihinta oli noin viiden prosentin alamäessä ja 107 dollarin vaiheilla.

Yhdysvallat oli kehottanut ryhmää kasvattamaan tuotantoa selvästi enemmän, koska kallis energia on kiihdyttänyt inflaatiota ympäri maailman, mikä taas uhkaa hidastaa maailmantalouden elpymistä koronakriisin jäljiltä.

Pohjanmeren Brent-öljyn tynnyrihinta hipoi korkeimmillaan lähes 140:tä dollaria. Hinta on sittemmin laskenut jonkin verran, kun markkinoilla on elätelty toivoa tulitauosta Venäjän ja Ukrainan välillä. Hintaa ovat painaneet myös uudet koronarajoitukset Kiinassa.

Opec ja muut öljyntuottajamaat supistivat tuotantoaan rajusti vuonna 2020, kun koronakriisi levisi. Tuotantoa alettiin kasvattaa uudelleen viime vuoden elokuussa.