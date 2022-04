HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Lehti: Apple leikkaa Iphonen ja Airpodien tuotantoa

Amerikkalainen teknologiajätti Apple suunnittelee leikkaavansa Iphone-älypuhelimien ja Airpod-kuulokkeiden tuotantoa, kun Venäjän hyökkäys Ukrainassa ja nopea inflaatio alkavat painaa kuluttajaelektroniikan kysyntää, kertoo japanilainen talouslehti Nikkei.

Nikkein lähteiden mukaan Apple aikoo valmistaa noin 20 prosenttia vähemmän Iphone SE -mallia.

Langattomien Airpods-kuulokkeiden tuotantoa aiotaan vähentää yli 10 miljoonalla yksiköllä.

Lifa Air aikoo listautua Helsingin pörssiin

Ilmanpuhdistinvalmistaja Lifa Air suunnittelee listautumista Helsingin First North -markkinapaikalle.

Suunnitellun listautumisannin koko on alustavasti 10 miljoonaa euroa.

Lifa Air valmistaa muun muassa korona-aikana tutuksi tulleita hengityssuojaimia.

Vuonna 2021 Lifa Air-konsernin liikevaihto oli 17,8 miljoonaa euroa. Yhtiöllä oli vuoden 2021 lopussa yhteensä 58 työntekijää.

Carlsberg ja Heineken poistuvat Venäjältä kokonaan

Hollantilainen olutvalmistaja Heineken ja sen tanskalainen kilpailija Carlsberg kertovat vetäytyvänsä Venäjän markkinoilta.

Kumpikin yhtiö päätti maanantaina ”strategisen tarkastelun” Venäjän toimintojensa suhteen ja tulleen siihen lopputulokseen, että ne poistuvat Venäjältä kokonaan.

Olutyhtiöt ovat aikaisemmin keskeyttäneen nimikkobrändiensä myynnin Venäjällä sekä lopettanut investoinnit ja viennin Venäjälle.

Stora Enso aikoo myydä neljä paperi­tehdastaan

Metsäyhtiö Stora Enso on käynnistänyt prosessin neljän paperitehtaansa mahdollisesta myynnistä.

Stora Enson strategian mukaan paperi ei ole konsernin strateginen kasvualue. Yhtiö keskittyy kasvupotentiaaliin pakkauksissa, rakennusratkaisuissa ja biomateriaali-innovaatioissa.

Myyntisuunnitelmat koskevat Stora Enson Anjalan paperitehdasta Suomessa, Hylten ja Nymöllan laitoksia Ruotsissa sekä Maxaun tehdasta Saksassa.

Suunnitelluilla myynneillä Stora Enso luopuu 75:stä prosentista paperiliiketoimintaansa. Neljä tuotantolaitosta on tarkoitus myydä yhdessä tai erillisinä kauppoina.

Cargotecin ja Konecranesin yhdistyminen kaatui

Konepajakonsernien Cargotecin ja Konecranesin yritysfuusio peruuntui tiistaina. Yhtiöt kertoivat, että Britannian kilpailuviranomainen esti yhtiöiden yhdistymisen.

Yhtiöiden mukaan Britannian kilpailu- ja markkinaviranomainen CMA esti kaupan tiistaina antamassaan lopullisessa raportissa.

Raportin mukaan yhtiöiden tarjoamat toimenpiteet eivät olleet riittäviä CMA:n esittämien kilpailuhuolien lieventämiseksi.

Yhtiöt tulivat sulautumissuunnitelmiensa kanssa julkisuuteen 1. lokakuuta 2020.

Konecranes on kirjannut viime vuoden loppuun mennessä 56 miljoonaa euroa ja Cargotec 57 miljoonaa euroa sulautumiseen liittyviä transaktio- ja integraatiosuunnittelukustannuksia.

Taantumaa ennustava ”varoitusvalo” syttyi USA:ssa

Yhdysvaltain joukkovelkakirjamarkkinoilla näkyi tällä viikolla ennusmerkki, jonka katsotaan varoittavan lähestyvästä taantumasta.

Kyseessä on kääntynyt korkokäyrä. Ilmiö tarkoittaa sitä, että velkakirjalle, jonka erääntymisaika on pidempi, saa matalamman tuoton kuin sellaiselle, jonka erääntymisaika on lyhyempi.

Normaalisti velkakirjamarkkinat toimivat päinvastoin: tuotot ovat korkeammat lainoilla, joiden erääntymisaika on pidempi.

Yhdysvaltojen viiden vuoden ja kymmenen vuoden joukkovelkakirjojen tuotot kuitenkin kääntyivät maanantaina toisin päin.

Viimeksi vastaava tilanne oli vuonna 2006, eli ennen finanssikriisiä.

Saksassa inflaatio kiihtyi yli seitsemään prosenttiin

Saksan vuosi-inflaatio kohosi maaliskuussa korkeimmilleen yli 40 vuoteen, kun maakaasun ja öljyn hinnat ovat kohonneet korkealle Venäjän hyökättyä Ukrainaan.

Saksan tilastokeskuksen keskiviikkona julkistamien alustavien tietojen mukaan kuluttajahinnat nousivat viime kuussa 7,3 prosenttia vuotta aiempaan verrattuna. Helmikuussa hinnat nousivat 5,1 prosenttia.

Edellisen kerran kuluttajahintojen samanlainen nousutahti koettiin vuoden 1981 syksyllä, jolloin öljyn hinta hyppäsi Irakin–Iranin sodan seurauksena.

Espanjassa kuluttajahinnat nousivat maaliskuussa 9,8 prosenttia vuoden takaisesta. Espanjassa hintojen nousutahti oli maaliskuussa nopeinta sitten vuoden 1985 toukokuun. Helmikuussa hinnat nousivat 7,6 prosenttia.

Opec+-ryhmä sopi pienestä tuotannon lisäyksestä

Öljyntuottajamaiden järjestö Opec ja järjestön ulkopuoliset öljyntuottajamaat sopivat lisäävänsä tuotantoa 432 000 tynnyrillä päivässä toukokuussa.

Suuret öljynkuluttajamaat olivat toivoneet suurempaa lisäystä, kun Venäjän sota Ukrainassa ja talouspakotteet Venäjää vastaan ovat sekoittaneet markkinoita.

Yhdysvallat oli kehottanut ryhmää kasvattamaan tuotantoa selvästi enemmän, koska kallis energia on kiihdyttänyt inflaatiota ympäri maailman, mikä taas uhkaa hidastaa maailmantalouden elpymistä koronakriisin jäljiltä. Raakaöljyn hinta on noussut rajusti sen jälkeen kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Venäjä on ollut maailman toiseksi suurin öljynviejä Saudi-Arabian jälkeen.

Opec ja muut öljyntuottajamaat supistivat tuotantoaan rajusti vuonna 2020, kun koronakriisi levisi. Tuotantoa alettiin kasvattaa uudelleen viime vuoden elokuussa.

Putin: Kaasutoimitukset pitää maksaa ruplissa

Venäjän presidentti Vladimir Putin ilmoitti torstaina, että maan kaasutoimitukset pitää maksaa Venäjän ruplissa perjantaista lähtien.

Putin allekirjoitti torstaina asetuksen, jonka mukaan ulkomaalaisten täytyy ostaa venäläistä kaasua ruplissa 1. huhtikuusta alkaen.

Asetuksen mukaan ulkomaalaisten kaasunostajien tulee avata kauppaa varten erityinen tili venäläisessä Gazprom-pankissa.

Putinin mukaan sopimukset keskeytettäisiin, jos maksuja ei suoriteta.

Ranska ja Saksa torjuivat välittömästi Putinin vaatimuksen ruplamaksuista. Maiden mukaan kyseessä on sopimusrikkomus, jota ei voida hyväksyä. Maat luonnehtivat vaatimusta kiristykseksi.