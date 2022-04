Toimitusajat ovat pidentyneet, ja uutta autoa voi joutua odottamaan yli vuoden.

Kun bensiinin ja dieselin hinnat kipusivat keväällä yli kahden euron litrahintoihin, suomalaisten kiinnostus sähköautoja kohtaan pomppasi uudelle tasolle. Useat autojen jälleenmyyjät arvioivat, että Venäjän helmikuussa aloittama hyökkäys Ukrainaan ja sen aiheuttama polttoaineiden hinnannousu on ainakin yksi selitys kysynnän kasvulle.

”Noin kolmannes maaliskuussa meiltä tilatuista autoista on ollut täyssähköautoja. Myytyjen sähköautojen määrä ja suhteellinen osuus kaikista tilauksista on kasvanut merkittävästi”, sanoo Autokeskuksen toimitusjohtaja Karri Koskinen.

Autokeskus myy kahdeksaa automerkkiä, joista useilla on suosittuja sähköautomalleja. Täyssähköautojen markkinaosuus oli Koskisen mukaan Autokeskuksessa viime vuonna vain noin kymmenen prosenttia.

”Sodan alettua ihmiset ovat lakanneet epäröimästä, milloin olisi oikea aika ostaa sähköauto. Meidän sähköiset koeajoautomme ovat nyt jatkuvassa käytössä.”

Myös autoketju Laakkosen kehitys- ja markkinointijohtaja Mikko Mykrä arvioi, että täyssähköautojen myynnin osuus koko myynnistä kasvoi maaliskuussa jopa viisi prosenttiyksikköä.

”Maaliskuun kasvu vaikuttaa olevan ainakin osittain Venäjän hyökkäyksen ja nousseen polttoaineen hinnan aiheuttamaa”, Mykrä sanoo.

Myös K-Autolla on huomattu sähköautojen kysynnän kasvaneen.

Tarjouksessa olevat sähköautot myydään nyt nopeasti loppuun. Esimerkiksi Stockmannin kevään Hullujen päivien tarjouksessa olleet leasing-sähköautot varattiin loppuun jo ennen kuin itse alennusmyynnit ehtivät alkaa.

Sähköautojen kysyntää lisäävät muutkin tekijät kuin Ukrainan sota ja polttoaineiden hinnan nousu.

”Tässä on taustalla myös pidempi trendi kohti sähköautoilua. Ukrainan sota on todennäköisesti vain kiihdyttänyt tätä kehitystä”, Mykrä sanoo.

Sähköautojen tarjonta ei pysty Mykrän mukaan vielä vastaamaan lisääntyneen kysyntään. Uusien mallien määrä on moninkertaistunut muutamassa vuodessa, mutta esimerkiksi halvempien hintaluokkien sähköautoja ei ole vielä merkittävästi markkinoilla.

Sähköautot eivät kuitenkaan sovi vielä kaikille kuluttajille. Esimerkiksi kaupungin keskustan kerrostaloasunnossa asuva henkilö harvemmin pystyy Metro Auton toimitusjohtaja Jussi Rapalan mukaan lataamaan autoaan kotonaan.

”Sähköautot yleistyisivät nopeammin, jos latauspaikkoja lisättäisiin”, Rapala sanoo.

Yksi suurimpia kynnyksiä sähköauton ostolle on Rapalan mukaan hinta, sillä sähköautot maksavat selkeästi enemmän kuin polttomoottoriautot. Hänen mukaansa sähköautoilla pitäisi myös pystyä ajamaan pidempiä matkoja ilman latauksia.

Suomessa myytyjen autojen lukumääristä ei pidetä julkista tilastoa. Sen sijaan Autoalan Tiedotuskeskus julkaisee kuukausittaiset tiedot ensirekisteröidyistä autoista.

Tilastojen mukaan ensirekisteröityjen sähköautojen määrä on kasvanut huimasti: kun vuonna 2019 ensirekisteröityjen sähköautojen osuus oli alle kaksi prosenttia, oli se tämän vuoden tammi-maaliskuussa jo 14 prosenttia. Samaan aikaan rekisteröityjen bensiiniautojen osuus kaikista rekisteröinneistä on puolittunut.

Viime vuonna ensirekisteröitiin hieman yli 10 000 sähköautoa, kun vuonna 2019 rekisteröintejä oli alle 2 000.

Ensirekisteröintitilastot eivät kerro tämän hetken myyntiluvuista, sillä auto rekisteröidään vasta silloin, kun asiakas saa auton. Monien autojen toimitusajat ovat nyt pitkät, joten ensirekisteröinneissä näkyy vielä viime vuoden kesällä tai syksyllä ostettuja autoja.

Sähköautojen kysynnän kasvu näkyy myös toimitusajoissa. Useat jälleenmyyjät kertoivat STT:lle, että uutta sähköautoa voi joutua odottamaan puolesta vuodesta jopa vuoteen. Automallien välillä on kuitenkin paljon vaihtelua – muutamia yksittäisiä autoja voi saada jopa suoraan varastosta. Myös suuremmilla automarkkinoilla polttoaineiden hinnannousu on kiihdyttänyt sähköautojen kysyntää, mikä pidentää toimitusaikoja ympäri maailman.

”Kyllä sähköautojen toimitusajat ovat nyt pidemmät kuin polttomoottoriautojen, vaikka joitakin poikkeuksia toki on”, Laakkosen Mykrä sanoo.

Pitkät toimitusajat vaivaavat tällä hetkellä myös polttomoottori- ja hybridiautoja. Kaikkien jälleenmyyjien mukaan sähköautojen toimitusajat eivät ole sen pidempiä kuin muilla autoilla.

Toimitusaikojen pidentymisen taustalla on Autokeskuksen toimitusjohtaja Koskisen mukaan ennen kaikkea pula puolijohdekomponenteista. Varsinkin mikroprosessoreista on nyt pulaa.

”Jos tilaa autoon varusteluita, joihin tarvitaan paljon mikrosiruja, voi auton toimituksessa kestää pitkäänkin. Esimerkiksi adaptiivinen vakionopeudensäädin voi pidentää toimitusaikaa”, Koskinen sanoo.

Mikrosiruista on ollut maailmanlaajuinen pula jo vuosien ajan. Esimerkiksi koronapandemia on hidastanut sirujen tuotantoa.

Komponenttipulan lisäksi myös täyssähköautojen kysynnän kasvu on pidentänyt toimitusaikoja. Vaikka autojen tuotantokapasiteettia on pystytty kasvattamaan, se on tapahtunut hitaammin kuin kysyntä on kasvanut.

Toimitusaikoihin ei ole tulossa helpotusta lähiaikoina. Mikrosirupula kestää Koskisen mukaan ainakin ensi vuoteen saakka.

”Ennakoimme kuitenkin, että tilanne alkaa helpottaa tämän vuoden jälkipuoliskolla.”