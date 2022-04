Kysely: Tällaisia ovat suomalaiset osake­sijoittajat, joita on jo yli miljoona – Hiihto, jazz ja science fiction kiinnostavat enemmän kuin muita suomalaisia

Keskiverto suomalainen osakkeenomistaja on autoileva mies, joka harrastaa todennäköisesti lukemista, lenkkeilyä ja luonnossa liikkumista.

Torstaina Suomessa ylittyi miljoonan osakkeenomistajan raja. Rahoituslaitos Euroclear Finlandin mukaan kotimaisilla osakkeilla on nyt yli miljoona suomalaista osakkeenomistajaa.

Millaisia ihmisiä osakkeenomistajat sitten ovat?

Osakkeita omistavista 66 prosenttia on miehiä ja 34 prosenttia naisia. Osakesalkun mediaanikoko on noin 5500 euroa.

Osakevälittäjä Nordnetin tilaaman tutkimuksen mukaan osakkeita omistavat ovat aktiivista väkeä ja esimerkiksi harrastavat monia liikuntalajeja enemmän kuin suomalaiset, jotka eivät omista osakkeita.

Osakkeita omistavien suosituimmat liikuntalajit ovat lenkkeily ja luonnossa liikkuminen, joita harrastaa tutkimuksen mukaan 46 prosenttia osakesijoittajista. Muista osakkeita omistamattomista suomalaisista luonnossa liikkuu 41 prosenttia ja lenkkeilee 38 prosenttia.

Erityisesti hiihtäjinä osakkeenomistajat ovat muita innokkaampia: osakkeita omistavista hiihtoa harrastaa 20 prosenttia ja osakkeita omistamattomista vain 9 prosenttia.

Nordnetin Suomen maajohtaja Suvi Tuppurainen sanoo tiedotteessa, että suomalainen osakesijoittaja on salkun perusteella osinkoja etsivä, mutta ei kovin hajauttava sijoittaja.

”Suomalaisella on ehkä vähän vielä tekemistä siinä, että – kun hän on muuten tällainen aktiivinen ja ottaa asioista selvää – niin osakesijoittamisessa pitäisi keskittyä siihen, että ottaisi useammasta yhtiöstä selvää”, Tuppurainen sanoo.

Keskivertosijoittajalla on Euroclear Finlandin tilastojen perusteella 2–3 osaketta salkussaan, Tuppurainen kertoo.

Uusilla osakesäästötileillä sen sijaan on keskimäärin viittä tai kuutta osaketta. Osakesäästötilit otettiin käyttöön Suomessa vuonna 2020.

Toisaalta vanhojen arvo-osuustilien keskimäärin vähäisempää hajautusta selittää se, ettei monia niistä ei ole alunperinkään avattu sillä ajatuksella, että omistaja ryhtyisi aktiiviseksi osakesijoittajaksi

”Monella on arvo-osuustili sitä varten, että sinne on saatu kansanosakkeeksi noussutta Elisaa, joka on tullut sinne omistukseen muuta kautta kuin osakesijoittamisen kautta”, Tuppurainen kertoo.

Osa osakkeita omistavista on myös saanut osakkeet perintönä tai omistaa esimerkiksi oman työnantajansa osakkeita.

Osakkeita omistavilla suosituin harrastus on tutkimuksen mukaan lukeminen, jota sanoo harrastavansa heistä 46 prosenttia.

Osakkeita omistamattomilla suosituin harrastus on sarjojen ja elokuvien katselu, jonka mainitsee harrastukseksi 53 prosenttia.

Osaa vastauksista selittävät epäilemättä tuloerot: osakkeenomistajat harrastavat muita useammin esimerkiksi matkustelua ja veneilyä.

Lisäksi osakkeenomistajissa on muita enemmän autoilijoita. Auton käyttäjiä on osakkeenomistajissa 60 prosenttia ja muissa 49 prosenttia.

Osakkeenomistajat sanovat katsovansa tv:stä mieluiten dokumentteja.

Lisäksi osakesalkulliset ovat muita kiinnostuneempia science fictionista. Tieteisfiktion ystäviä on osakkeenomistajissa 23 prosenttia ja osakkeita omistamattomissa 18 prosenttia.

Osakkeita omistavat kuuntelevat muita mieluummin jazzia. Sitä kuuntelee 11 prosenttia osakkeenomistajista ja 8 prosenttia muista.

Osakkeenomistajissa on myös jonkin verran muita enemmän optimisteiksi itsensä kokevia ja jonkin verran vähemmän omasta mielestään pessimistejä.

Kyselytutkimuksen toteuttu Nordnetin toimeksiannosta tutkimusyhtiö You Gov Finland 8.–16. maaliskuuta 2022. Kyselyyn vastasi 3018 yli 18-vuotiasta suomalaista. Virhemarginaali on 1,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.