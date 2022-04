Financial Times kertoo paljastaneensa venäläismiljardöörin huvijahteja. Jahteja voidaan jäädyttää pakotteiden takia.

Venäläinen oligarkki Roman Abramovitš omistaa tai on liitetty viiteen huvijahtiin, joiden yhteenlaskettu arvo on noin miljardi dollaria, kertoo talouslehti Financial Times.

Euroopan unionin ja Ison-Britannian pakotelistoilla olevan miljardööri Abramovitšin on jo aiemmin kerrottu omistavan Solaris- ja Eclipse-nimiset luksusjahdit.

Kyseiset superjahdit ovat 474 miljoonan dollarin ja 437 miljoonan dollarin arvoisia.

Financial Times kertoo paljastaneensa myös Halo- ja Garçon-huvijahdit, jotka lehden mukaan ankkurissa Antigualla.

Antiguan hallitus ei ollut tietoinen jahtien omistajasta ennen lehden yhteydenottoa.

Halo ja Garçon voivat päätyä jäädytetyiksi niiden omistuksen tultua julki. Ne omistaa Brittiläisille Neitsytsaarille rekisteröity yhtiö nimeltä Wenham Overseas.

Financial Times kertoo, että Wenham Overseasin tosiasiallinen omistaja on brittiviranomaisten tietojen mukaan Roman Abramovitš.

Halo ja Garçon ovat arvoltaan 38 miljoonaa dollaria ja 20 miljoonaa dollaria, lehti kertoo.

Lehden nimettömän lähteen mukaan Abramovitšilla voi olla myös viides huvijahti, Sussurro. Abramovitš on hankkinut jahdin jo vuonna 1998, ja sen on aiemmin kerrottu menneen erossa Abramovitšin entiselle vaimolle.

Sussurron omistussuhteet ovat monimutkaiset, mutta lehden tiedot viittaavat siihen, että ketjun päässä on Roman Abramovitš.

Sussurro on tiettävästi ankkurissa La Ciotatissa eteläisessä Ranskassa.

Jahdin arvo on noin 11 miljoonaa euroa.

Roman Abramovitš on ollut mukana Ukrainan ja Venäjän välisissä rauhanneuvotteluissa.

Tämän viikon alussa hänen kerrottiin kärsineen myrkytysoireista tapaamisen jälkeen.

Abramovitš ei ole neuvotteluissa Venäjän eikä Ukrainan edustaja, vaan Ukrainan viranomaisten mukaan puolueeton. Abramovitš tunnetaan muun muassa jalkapallojoukkue Chelsean omistajana.