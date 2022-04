Ukrainalaisista kylistä vetäytyvät Venäjän joukot ovat jättäneet jälkeensä hävityksen, joka kauhistuttaa globaalisti. Sotarikokset eivät jätä tilaa selittelyille taloussuhteiden jatkamisesta.

Häväistyt ruumiit Butšan mutaisilla kaduilla kertovat totuuden Venäjän joukkojen kunniattomasta sodasta.

Miehiä, naisia ja lapsia on teloitettu ja jätetty niille sijoilleen, hengettöminä paljaan taivaan alle tai kaivettu hätäisesti maahan joukkohautoihin.

Samaan aikaan Euroopassa heräillään kodeista, joiden lämpö on peräisin Venäjältä ostetusta kaasusta.

Talouden ja moraalin vaa’assa toisessa kupissa on halpaa bensaa ja lämpöä, toisessa sotarikoksia.

Kuinka siis tilannetta tulisi punnita?

Aloitetaan ilmeisestä. Eurooppa on asettanut Venäjää vastaan ankaria talouspakotteita, mutta suurin kassavirta on yhä sulkematta.

Rahoitamme Venäjän sotakoneistoa ostamalla sieltä öljyä ja kaasua, joidenkin arvioiden mukaan 660 miljoonalla dollarilla päivässä. Näiden hanojen sulkemista vaaditaan yhä äänekkäämmin, varsinkin nyt, kun Butšan hirveydet ovat tulleet esille.

Tosin Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristöpolitiikan professorin Veli-Pekka Tynkkysen mielestä raja ylitettiin jo aiemmin, Mariupolin kauheuksien aikana.

”Mitä tässä odotellaan, jotain vielä pöyristyttävämpiä uutisia?” Tynkkynen kysyy.

Myös Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell toteaa, että tilanne on päivä päivältä Euroopalle kiusallisempi.

”Euroopan kaasukauppa on tietyllä tapaa kaksinaamaista, sillä se pelaa Venäjän pussiin Ukrainaa vastaan”, Wigell sanoo.

Katseet kohdistuvat nyt erityisesti Saksaan, joka on sitonut energiapolitiikkansa venäläiseen maakaasuun.

Ei Suomikaan tästä pääse puhtain paperein. Tynkkysen mielestä on moraalisesti väärin, että esimerkiksi Neste jatkaa öljyn ostamista Venäjällä vetoamalla sopimuksiin. Mitä väliä millään sopimuksilla on, kun Venäjä on itse rikkonut niistä kaikkein pyhimpiäkin.

Oma lukunsa ovat Fortumin ja Fennovoiman venkoilut Venäjän kanssa.

Tynkkysen mielestä olisi tärkeää muistaa, mistä Ukrainassa kamppaillaan.

”Ukrainassa soditaan demokratian ja vapaiden yhteiskuntien puolesta, ja energia on siinä sodassa ase. Siksi taloudellisten pakotteiden keinot pitää käyttää maksimaalisesti”, Tynkkynen sanoo.

Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutin Venäjän ympäristopolitiikan professori Veli-Pekka Tynkkynen toteaa, että jatkossa Euroopan on tarkasteltava kriittisesti oman energia- ja ulkopolitiikkansa rakenteita.

Energiakauppaa ei kuitenkaan päivässä katkaista. Etenkin Keski-Euroopan maille kysymys on vaikea, Wigell sanoo.

”On kuitenkin ilmeistä, että Venäjä tekee sotarikoksia. Meillä on moraalinen vastuu Ukrainalle olla rahoittamatta Venäjän sotakoneistoa”, Wigell sanoo.

Useammat HS:n haastattelemat asiantuntijat pitävät hyvänä muun muassa Elinkeinoelämän valtuuskunnan ekonomisti Sanna Kurrosen sekä joidenkin muiden asiantuntijoiden esittelemää ajatusta tuontiverosta tai tuontitullista.

Jos Venäjän pitäisi maksaa esimerkiksi 50 prosenttia tuontitullia kaasusta, keventäisi se sekä Venäjän sotakassaa että kerryttäisi Euroopalle sellaisia varoja, joilla voi rahoittaa sekä Ukrainan jälleenrakennusta että vihreää siirtymää.

”Näkisin, että paras ratkaisu olisi Euroopan neuvostossa tehtävä yhteinen päätös tuontitulleista”, Wigell sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin tutkimusjohtaja Mikael Wigell pitää tuontiveroa tai tuontitullia hyvänä keinona nopeuttaa siirtymää pois Venäjän energiasta.

Samalla Euroopan pitää varautua seurauksiin, sanoo ekonomisti ja valtiotieteiden tohtori Juha Itkonen.

Energian hinta nousee, mutta vaikutuksia voi loiventaa vähentämällä autoilua, laskemalla huonelämpöä sekä muilla energiansäästömenetelmillä.

Euroopassa ollaan nyt menossa kevättä kohti, eli hätä lämmöstä ei ole akuutti. Kesä kuitenkin laukkaa nopeasti ohi, ja ensi talvena kysymys lämmityksestä on jälleen edessä. Vihreään energiaan siirtymistä on vauhditettava, haastateltavat sanovat.

Toki talouden keskinäiset kytkökset ovat niin moninaiset, että kaupankäynnin katkeaminen kokonaan tarkoittaisi myös muuta elintason laskua.

Nyt punnitaankin, kuinka paljon esimerkiksi suomalaiset ovat valmiita kärsimään ”vilua ja nälkää” Ukrainan sekä demokratian puolesta, kuten filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen asian ilmaisee.

Moraalin näkökulmasta nykytilanteessa asettuvat vastakkain Suomen valtion velvollisuus pitää kansalaistensa oikeuksien toteutumisesta huolta sekä Suomen velvollisuus auttaa Ukrainaa.

Lopettamalla kaupankäynnin Venäjän kanssa, Suomi heikentää omaa talouttaan ja siten myös kykyään toteuttaa hyvinvointivaltion ideaa.

Kysymys siis kuuluukin, kuinka paljon kansalaisten on tingittävä omasta hyvästään auttaakseen ukrainalaisia, Airaksinen sanoo.

Filosofian emeritusprofessori Timo Airaksinen.

On löydettävä niin kutsuttu moraalinen tasapainopiste, jossa meidän velvollisuutemme ukrainalaisia kohtaan ja toisaalta omien kansalaisten oikeuksien kunnioittaminen kohtaavat.

”Henkilökohtainen mielipiteeni on se, että kyllä meidän pitäisi olla kohtuullisen paljon valmiita kärsimään”, Airaksinen sanoo.

Moraalisen tasapainopisteen tarkkaa kohtaa ei pysty mikään tekoäly tai professori laskemaan, Airaksinen sanoo.

Piste määritelläänkin avoimessa julkisessa keskustelussa ja poliittisessa prosessissa.

Voiko moraalin hintaa edes laskea?

Euromäärien ja ihmishenkien yhteensovittaminen on hankalaa eikä kovin mielekästä.

Tavallaan valintojemme hinnan voi kuitenkin epäsuorasti päätellä, Itkonen sanoo.

Venäjän-viennin loppuminen tarkoittaisi arvioiden mukaan bruttokansantuotteen putoamista noin prosentilla, eli runsaalla kahdella miljardilla eurolla.

”Niin kauan kuin sitä valintaa ei tehdä, niin voi näyttää siltä, että ei olla koettu sitä moraalista taakkaa sen arvoiseksi”, Itkonen sanoo.

Itkonen tosin toivoo, että vitkuttelussa ei ole kyse kahden miljardin euron säästöstä, vaan yleisestä epätietoisuudesta, mitä taloussuhteiden katkaisuun liittyy.

”Kuvitellaan, että Suomi syöksyy Venäjän-kaupan katkaisun jäljiltä lamaan tai muuta vastaavaa. Se olisi kuitenkin hyvin epätodennäköistä.”

Itkonen muistuttaa, että moraalikysymyksiä on helppo pohtia sivusta, kun oma elanto ei ole kiinni Venäjässä. Nyt tarvittaisiin kuitenkin rohkeutta tunnustaa ne kytkökset, joiden kautta me rahoitamme hyökkääjää.

”Jokaisen pitää punnita, mitä tämän sodan kustannukset ovat itselle ja toisaalta ukrainalaisille.”

Ekonomisti Juha Itkonen toteaa, että ankarat tuontitullit venäläisille tuotteille olisivat lyhyen aikavälin ratkaisu. ”Pidemmällä aikavälillä on tärkeää rakentaa taloudestamme Venäjän oikuista ja mielivallasta riippumattomaksi.”

Moraalisen tasapainopisteen määrittely vaatii menneestä irtautumista ja realistista, sentimentalismista vapaata itsereflektiota, Airaksinen sanoo.

Urho Kekkonen on kuollut, kuten on kuollut myös ajatus siitä, että kansainväliset suhteet voisivat perustua presidenttien oletetuille henkilökohtaisille kaverisuhteille, Airaksinen sanoo.

”Ollaan menty Putinin kelkassa kuin pässi narussa, eikä olla saatu napanuoraa Venäjään poikki. Napanuora pitäisi nyt katkaista, ja se sattuu.”

Tynkkynen toteaakin, että seuraavaksi on perattava tarkkaan se, millä perusteilla Venäjä-politiikkaa on tehty.

Taloudelliseen keskinäisriippuvuuteen perustunut filosofia ei selvästi toiminut. Narratiivia jatkettiin liian pitkälle vuoden 2014 jälkeenkin, vaikka monet merkit osoittivat täysin toiseen suuntaan.

Tynkkynen näkee, että silmät haluttiin sulkea oman mukavuudenhalun takia. Halvan öljyn houkutus tulee nyt kalliiksi.

”Eurooppalaista ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa ei saa jatkossa rakentaa energiateollisuuden firmatasoisen ahneuden pohjalle. Fortum, Neste ja muut suuryhtiöt ovat määrittäneet ulkopolitiikkaamme. Niin ei voi jatkua”, Tynkkynen sanoo.

Yritykset, joiden toiminta ei kuulu pakotteiden piiriin ja jotka eivät ole lopettaneet toimiaan vapaaehtoisesti, ovat perustelleet kaupankäynnin jatkumista eri argumentein.

Nokian Renkaat on pahassa pinteessä suuren Venäjä-riippuvuutensa kanssa. Fazerin esimerkki osoittaa, kuinka vaikeaksi Venäjä on tehnyt maasta lähtemisen. Hesburgerkaan ei ole saanut vielä lopetettua purilaisten myyntiä Venäjällä.

Mutta mitä pahaa on leivän tai suklaan viemisessä Venäjälle?

Kaikki vienti vapauttaa Venäjän resursseja mahdolliseen pahantekoon, Itkonen sanoo.

Leivän myyminen Venäjälle hyödyttää sotateollisuutta, koska Venäjä voi sen avulla irrottaa leivänvalmistukseen tarkoitetut varat ja siirtää ne armeijan lihottamiseen, Itkonen selittää.

”Nämä riippuvuussuhteet voivat olla vaikeasti hahmotettavia. Pitkissä tuotantoketjuissa moraalinen kokemus liudentuu matkalla”, Itkonen sanoo.

Wigell sanoo, että kaikille länsiyrityksille tulee joka tapauksessa lähtö Venäjältä ennemmin tai myöhemmin.

Idän ja lännen välille laskeutuu täydellinen rautaesirippu. Liiketoiminta vaikeutuu sanktioiden takia ja on vain ajan kysymys, kun Venäjän valtio ryhtyy kansallistamaan yrityksiä, Wigell sanoo.

Jos Wigell olisi jonkun suomalaisfirman pomo, hän lähtisi Venäjältä niin pian kuin suinkin.

”Parempi lähteä ennen kuin maine on mennyt.”

Mitään seuraavia rajojen ylityksiä ei Tynkkysen mielestä tarvitse enää odotella.

On selvää, että tällä hetkellä bisneksen jatkamisesta Venäjällä ei seuraa mitään hyvää. Kaikki kauppasuhteet tulee katkaista, jos Putinin sotakone halutaan sammuttaa.

Samalla olisi kuitenkin tärkeää kommunikoida venäläisille takaportista. Taloussuhteet voidaan joskus rakentaa uusiksi, jos valta ja asenne vaihtuu.

”Käsi pitää ojentaa tulevaisuuden Venäjän suuntaan.”