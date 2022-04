Riika–Tukholma-reittiä ennen korona-aikaa liikennöinyt matkustaja-autolautta vuokrataan Viron sosiaaliministeriölle neljäksi kuukaudeksi ja mahdollisesti pidemmäksi ajaksi.

Tallink-konserni kertoo allekirjoittaneensa sopimuksen Viron sosiaaliministeriön kanssa M/S Isabelle -laivan vuokraamisesta tilapäiseen majoituskäyttöön Viroon saapuville ukrainalaisille pakolaisille.

Isabelle vuokrataan Viron viranomaisille torstaista 7. huhtikuuta alkaen neljäksi kuukaudeksi, jonka jälkeen sopimusta on mahdollista jatkaa tarvittaessa vielä kaksi kertaa kahdella kuukaudella.

Tallink-konsernin toimitusjohtaja Paavo Nõgene sanoo yhtiön lähettämässä tiedotteessa, että Isabellen ulosvuokraaminen ei ollut helppo päätös.

Laiva on liikennöinyt Riika–Tukholma-reitillä. Liikennöinti reitillä on ollut keskeytettynä kaksi vuotta koronaviruspandemiasta johtuen.

”Tallink on rakentanut Riika–Tukholma-reittiä 16 vuoden ajan, ja reitti on jo useamman vuoden kärsinyt pahasti koronapandemian ja viimeisimpänä Ukrainan sodan vaikutuksista. Joudumme siis tekemään jokaisen päätöksen erittäin huolellisesti ja tekemään perusteelliset arviot yksityiskohdista. Tämänpäiväinen päätös vuokrata Isabelle kiireellisesti pakolaisten majoituskäyttöön on yksi näistä vaikeista päätöksistä”, Nõgene sanoo tiedotteessa.

Tallink sanoo pyrkivänsä tarjoamaan pakolaisille työllistymismahdollisuuksia pakolaisille.

Riika–Tukholma-reittiä yhtiö ei avaa tänä vuonna.

”Emme kuitenkaan ole suunnitelleet reitistä kokonaan luopumista, mutta ajankohtaa reitin avaamiselle on tällä hetkellä vielä mahdotonta arvioida”, Nõgene sanoo tiedotteessa.

Isabelle on ollut aiemmin Viking Linen omistuksessa nimellä M/S Isabella.

Sillä on aikoinaan liikennöity Turku–Maarianhamina–Tukholma-reittiä.