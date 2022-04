Rotenbergien perustaman kylpylän johtaja perustelee hanketta halulla saada kylpyläkiinteistön omistaja vaihdettua. Lakimuutos voisi tuoda ratkaisun myös Helsingin Areenan jumitilanteeseen.

Kirkkonummella sijaitsevan Långvikin kokous- ja kylpylähotellin edustajat ovat käynnistäneet kansalaisaloitteen, jossa vaaditaan pakotelistattujen henkilöiden kiinteän omaisuuden pakkolunastamista ”yleisen edun nimissä”.

Långvikin johtajan Inka Uusitalon mukaan on väärin, että venäläisten hoitamatta jääneistä kiinteistöistä aiheutuu harmia suomalaisille.

”Pakotteet pitää tietenkin olla, mutta nyt vaikutukset osuvat suomalaisiin. Niin ei pitäisi olla.”

Uusitalon mukaan aloite lähti halusta saada selvyys Långvikin omaan tilanteeseen, mutta asia koskee muitakin.

”Meidän halu on jatkaa suomalaista liiketoimintaa ja säilyttää työpaikat. Siksi kiinteistön omistaja täytyy saada vaihdettua.”

Liiketoimintaa Långvikissa on vuodesta 2015 pyörittänyt suomalaisomisteinen Ryokan-yhtiö. Kiinteistön omistajaksi jäi vuonna 2015 venäläissuomalaisen Roman Rotenbergin yhtiö. Nyt omistuskuvio on epäselvä, koska kiinteistön omistava yhtiö on lakkautettu ja poistettu yritysrekisteristä. HS uutisoi asiasta 9. maaliskuuta.

Suomessa on muitakin venäläisten suurliikemiesten omistuksessa olevia kiinteistöjä, joiden käyttäminen, ylläpito tai laskujen maksu on hankalaa kansainvälisten pakotteiden vuoksi. Roman Rotenbergin lisäksi näihin oligarkkeihin kuuluvat hänen isänsä Boris Rotenberg sekä Gennadi Timtšenko,

Kiinteistöjen myyminenkin on pakotteiden vuoksi hankalaa, varsinkin jos omistaja on passiivinen. Kansalaisaloitteen tekijöiden mukaan viranomaisten pitäisi tällaisissa tilanteissa voida lunastaa kiinteä omaisuus ja myydä se eteenpäin.

Ongelma koskee myös monitoimihalli Helsinki-hallia, joka tunnettiin aiemmin Hartwall-areenana.

Halli on nyt käyttämättä, koska sitä boikotoidaan. Myyminen ei onnistu, koska pakotteiden kohteena olevien tahojen kanssa ei saa tehdä liiketoimia. Yksi Areenan omistajista on EU:n pakotelistalla oleva Timtšenko yhtiönsä kautta.

Långvikin suomalaisyrittäjien käynnistämä lakialoite on jo käynyt oikeusministeriössä tarkastettavana. Sen pitäisi saada 50 000 allekirjoitusta, jotta asia etenisi eduskunnan käsiteltäväksi.

EU:n pakotelistalla venäläissuomalaisista oligarkeista on ainoastaan Timtšenko. Boris ja Roman Rotenberg ovat Yhdysvaltain ja Britannian pakotelistalla.

Suomessa ulosottolaitos etsii ja takavarikoi EU:n listalla olevien omaisuutta.

Kansalaisaloitteessa omaisuuden pakkolunastukset haluttaisiin ulottaa myös Britannian ja Yhdysvaltain listoilla oleviin henkilöihin.

Yhdysvaltain pakotteet ovat aiheuttaneet yrityksille välillisesti ongelmia, koska pankit kieltäytyvät hoitamasta pakotelistattujen rahaliikennettä. Tämän vuoksi esimerkiksi Boris Rotenbergilta on jäänyt maksamatta muun muassa kiinteistöjen sähkölaskuja tai muita kuluja Suomessa.

HS kertoi sunnuntaina, että Helsingin Mannerheimintiellä sijaitsevalla asunto-osakeyhtiöllä on vastikesaatavia Boris Rotenbergin yhtiöltä.

Rotenbergien omistamissa, Hangossa sijaitsevissa kerrostaloissa on puolestaan pelätty sähkön ja lämmön katkeamista.

Långvikin kylpylän edustajat eivät ole johtaja Uusitalon mukaan olleet Rotenbergeihin yhteydessä, eivätkä he tiedä heidän kantaansa kiinteistön omistajavaihdokseen.

”He ovat täysin passiivisia.”

Rotenbergien perheen miljardibisneksissä Suomessa olevat kiinteistöt ovat nappikauppaa, eivätkä he ole pakotteiden jälkeen osoittaneet suurta kiinnostusta Suomen omistuksiinsa. Boris Rotenberg kävi tuttavien mukaan Suomessa viimeksi vuonna 2017.

Rotenbergien perustaman Långvikin kylpylän liiketoiminta siirrettiin vuonna 2015 pakotteiden takia Ryokan-yhtiölle, jonka pääomistajia olivat Rotenbergien yhteistyökumppanit Martti Ahto ja Auvo Niiniketo.

Niiniketo luopui omistuksestaan maaliskuussa 2022 eikä ole myöskään kansalaisaloitteen tekijöiden joukossa.

Ahto, Roman Rotenbergin entinen koulukaveri, on edelleen mukana yhtiössä ja yksi kansalaisaloitteen alullepanijoista.

Hän oli muun muassa vuonna 2013 konsulttina Hartwall-areenan kaupan järjestelyissä ja myöhemmin hän puuhasi jäähallia Kirkkonummelle yhdessä Roman Rotenbergin ja Teemu Selänteen kanssa. Hanke loppui Rotenbergin pakotelistauksen jälkeen vuonna 2015.

Kansainvälisesti on meneillään suuri pakotelistalla olevien venäläisten oligarkkien omaisuuden jahti.

Ranska kertoi kaksi viikkoa sitten jäädyttäneensä siihen mennessä jo 850 miljoonan euron edestä pakotteiden kohteeksi asetettujen venäläisten varallisuutta.

Ranskassa jäädytettyyn omaisuuteen kuuluu muun muassa 390 kiinteistöä.

Kansainvälisiä pakotteita Venäjää ja presidentti Vladimir Putinin lähipiiriksi katsottuja liikemiehiä kohtaan asetettiin ensi kerran vuonna 2014 Venäjän vallattua Krimin niemimaan Ukrainalta. Pakotteita laajennettiin ja kiristettiin tänä vuonna Venäjän aloitettua suurhyökkäyksen Ukrainaan.