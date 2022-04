OP:n tilastojen mukaan osakesijoittajien mediaani-ikä on viimeisen viiden vuoden aikana laskenut kymmenellä vuodella.

Yhä useampi osakesijoittaja on aikaisempaa nuorempi, kertoo OP-ryhmä tiedotteessaan keskiviikkona. OP:n tilastojen mukaan sen asiakkaina olevien osakesijoittajien mediaani-ikä on viiden viime vuoden aikana laskenut kymmenellä vuodella.

Viime vuonna sijoittajien mediaani-ikä oli 42 vuotta, kun taas vuonna 2016 se oli 52 vuotta.

Samassa ajassa on OP:n mukaan tapahtunut myös merkittävä muutos naisten kiinnostuksessa sijoittamiseen.

Aktiivisesti sijoittavien naisten määrä on yli kaksinkertaistunut, ja 18–29-vuotiaissa kasvu on lähes nelinkertaista. Samalla sijoittavien naisten mediaani-ikä on laskenut kymmenellä vuodella ollen nyt 46 vuotta.

OP:n mukaan naiset ovat olleet sijoittajina myös miehiä hieman menestyneempiä, sillä heidän salkkunsa ovat tuottaneet muutamia prosenttiyksikköjä korkeampia tuottoja.

Rahoituslaitos Euroclear Finland puolestaan kertoi viime viikolla, että Suomessa ylitettiin torstaina miljoonan osakkeenomistajan raja.