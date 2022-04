Israelilaisen Haaretz-lehden lähteiden mukaan toimitusjohtaja Elena Bunina on ei aio palata Venäjälle.

Venäläisen hakukoneyhtiö Yandexin Venäjän-yhtiön toimitusjohtaja Elena Bunina on muuttanut Venäjältä Israeliin, kertoo israelilainen Haaretz-lehti.

Haaretzin nimettömien lähteiden mukaan Bunina on ollut Israelissa kuukauden, eikä aio palata Venäjälle. Hän on uskonnoltaan juutalainen.

Yandexin Israelin-yhtiön tiedottaja ei halunnut kommentoida toimitusjohtajan sijaintipaikkaa Haaretzille.

Bunina on johtanut Yandexin operatiivisesta toiminnasta käytännössä vastaavaa Venäjän-yhtiötä vuodesta 2017. Yandexin emoyhtiö on rekisteröity Hollantiin ja listattu Nasdaq-pörssiin New Yorkissa.

Buninan kauden yhtiön toimitusjohtajana oli määrä päättyä 15. huhtikuuta.

Lauantaina Yandex kuitenkin tiedotti, että Bunina jättää tehtävänsä Yandexissa noin kaksi viikkoa sovittua aiemmin omasta tahdostaan.

Yandex ei kommentoinut asiaa uutistoimisto Reutersin mukaan sen enempää.

Haaretz kertoo, että venäläismedian mukaan Bunina oli lähtenyt Venäjältä Ukrainaan hyökkäyksen ja pakotteiden seurauksena.

Hän julkaisi hyökkäyksen jälkeen Facebookissa kirjoituksen, jossa hän sanoi olevansa ”verta ja sotaa” vastaan.

Sunnuntaina venäläinen verkkosivusto The Bell kertoi Buninan kirjoittaneen yhtiön sisäiselle keskustelupalstalle, että hän muutti pois Venäjältä, koska ei voi työskennellä maassa, joka on sodassa naapurimaidensa kanssa, Haaretz kertoo.

Yandexin Hollannin-emoyhtiön toimitusjohtaja Tigran Khudaverdyan jätti paikkansa maaliskuussa sen jälkeen, kun hänet lisättiin Euroopan unionin pakotelistalle.

Yandex-yhtiöön ei kohdistu talouspakotteita.

Yandexin yksi palvelinkeskus sijaitsee Mäntsälässä, ja sen kyytipalvelu toimii Suomessa Yango-nimellä.