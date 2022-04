Yhdysvallat ja EU asettavat lisä­pakotteita Venäjälle, mutta vielä ei olla äärimmäisissä keinoissa – Asian­tuntija: ”Tämä on se, mihin tällä kertaa pystyttiin”

Yhdysvallat asettaa venäläispankki Sberbankin pakotelistalle. EU kieltää kivihiilen tuonnin Venäjältä. Se leikkaa vajaan prosentin Venäjän kaikesta viennistä.

Euroopan unioni ja Yhdysvallat asettavat tällä viikolla uusia pakotteita Venäjää vastaan. Uusi pakotekierros on vastaus Venäjän joukkojen vetäytymisen jäljiltä paljastuneille julmuuksille.

Yhdysvallat kertoi keskiviikkona panevansa pakotelistalle presidentti Vladimir Putinin aikuiset lapset sekä ulkoministeri Sergei Lavrovin vaimon ja tyttären.

Yhdysvallat kieltää kaikenlaisen Venäjälle sijoittamisen. Niinikään Yhdysvaltain pakotelistalle päätyvät Venäjän suurin pankki Sberbank sekä Alfa Bank. Yhdysvallat aikoo kertoa lisätietoa venäläisiin yhtiöihin kohdistuvista pakotteista lähipäivinä.

Tavoitteena on ajaa Venäjä takaisin 1980-lukulaiseen neuvostoelintasoon, uutistoimisto Reuters kertoo yhdysvaltalais­viranomaisen sanoneen.

Yhdysvallat ei aio myöskään osallistua G20-maiden kokoontumiseen Indonesiassa, jos Venäjä osallistuu. Venäjä on suljettava ulos kansainvälisistä organisaatioista, Yhdysvallat sanoo.

Tutkimuspäällikkö Iikka Korhonen

Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimus­laitoksen tutkimus­päällikkö Iikka Korhonen toteaa, että taloudellisesti ainoastaan Sberbankin pakotelistalle asettamisella on aitoja vaikutuksia.

”En usko, että yhdysvaltalais­firmat olisivat olleet tekemässä uusia sijoituksia Venäjälle muutenkaan”, Korhonen sanoo.

Yleisesti ottaen Yhdysvaltojen pakotteet Venäjää vastaan ovat tiukempia kuin EU:n, mutta Yhdysvallat ei myöskään itse kärsi pakotteista samalla tavalla kuin Venäjästä riippuvaisemmat EU-maat, Korhonen sanoo.

EU taas kieltää kivihiilen tuonnin ja venäläiset maantie- ja merikuljetukset EU:n alueella sekä lisää neljä pankkia pakotelistalle. EU:n päätöksiä ei ole vielä hyväksytty. Päätöstä EU:n uusista pakotteista odotetaan torstaina.

Kyse on viidennestä pakotepaketista, jolla EU pyrkii aiheuttamaan taloudellista vahinkoa Ukrainassa sotaa käyvälle Venäjälle.

EU-komission tiistaina esittelemät uudet pakotteet eivät vielä iske Venäjän kaikkein tuottoisimpaan liiketoimintaan, eli öljyn ja maakaasun myymiseen.

Komission ehdottama kivihiilen tuontikielto tarkoittaa Venäjälle neljän miljardin vientitulojen menetystä vuosittain, komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoi.

”Kivihiilen vienti on alle prosentin Venäjän kaiken viennin arvosta. On se silti jotain. Tämä on se mihin tällä kertaa pystyttiin”, Suomen Pankin Korhonen sanoo.

Noin 45 prosenttia EU:n käyttämästä kivihiilestä on tullut Venäjältä. Suurimmat käyttäjät ovat Saksa, Hollanti ja Puola. Suomessa kivihiiltä Venäjältä on ostanut energiayhtiö Helen.

”Kivihiilen saa korvattua ostamalla sitä muualta, mutta se maksaa enemmän. Pakotteet varmasti nopeuttavat siirtymistä kivihiilestä kokonaan pois”, Korhonen sanoo.

Helen ilmoitti maaliskuun alussa lopettavansa kivihiilen ostamisen Venäjältä. Huhtikuun alussa Helen kuitenkin otti vielä vastaan sopimusten mukaisia toimituksia Venäjältä.

Venäläistä kivihiilta purettiin laivasta Helsingin Salmisaaren voimalan edustalla tiistaina. Greenpeacen aktivistit yrittivät estää lastin purkua.

Öljyn ja kaasun tuonnin arvo Venäjältä Eurooppaan on yli 100 miljardia euroa vuodessa, joten hiilen merkitys on siihen nähden vaatimaton.

Esimerkiksi öljy kattaa Venäjän viennin arvosta 40 prosenttia.

EU tuo 45 prosenttia käyttämästään maakaasusta ja 25 prosenttia käyttämästään öljystä Venäjältä.

Von der Leyenin mukaan komissio kuitenkin valmistelee jo lisäpakotteita, jotka koskisivat myös öljyä. Kivihiili on siis vasta alkusoittoa laajemmille energiasanktioille, ainakin von der Leyenin mukaan.

Muun muassa Puola ajaa voimakkaampia energiapakotteita, mutta venäläisestä maakaasusta riippuvaisille Keski-Euroopan maille, kuten Saksalle, kysymys on sisäpoliittisesti todella vaikea.

Helpot pakotetiet onkin nyt käyty läpi, arvioi Suomen Pankin Korhonen. Seuraavat pakotteet aiheuttavat kärsimystä myös EU-maille, mutta niihin on todennäköisesti siirryttävä jossain vaiheessa.

”Tämä on viides pakotepaketti viiden viikon sisällä. Ehkä niitä tulee vielä lisää, kun tässä asioita vielä kypsytellään.”

EU aikoo kieltää myös venäläiset meri- ja maantiekuljetukset EU:n alueella.

Von der Leyenin mukaan venäläisten ja valkovenäläisten kuljetusyhtiöiden lisääminen pakotelistalle rajaa merkittävästi venäläisen teollisuuden mahdollisuuksia saada haltuunsa tärkeitä tarvikkeita ja materiaaleja.

Kielto ei kuitenkaan koske meriteitse tulevia energiakuljetuksia, Politico kertoo. EU-maiden satamiin saavat siis yhä rantautua esimerkiksi öljytankkerit, ruokaa ja maataloustuotteita ja humanitääristä apua kuljettavat alukset.