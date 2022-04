Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus on tiedottanut, että Kinder-munat liittyvät tapauksiin.

Ainakin yhdeksässä Euroopan maassa on havaittu salmonellatapauksia, jotka ovat ilmaantuneet suklaan syömisen jälkeen, kertoo Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus (ECDC).

”Epätavallisen korkea määrä lapsia on joutunut sairaalaan. Joillakin on vakavia oireita, kuten veriripulia”, keskus kertoo uutistoimisto Reutersin mukaan.

Italialainen makeisyhtiö Ferrero on vetänyt takaisin useampia eriä Kinder Surprise -suklaamunia Espanjassa, Britanniassa ja Irlannissa.

Ferreron mukaan toimet ovat ennaltaehkäiseviä. Yhtiön mukaan missään Kinder-tuotteissa ei oltu testeissä havaittu salmonellaa.

ECDC ei maininnut Ferreroa tai mitään muuta yhtiötä nimeltä tiedotteessaan mutta varoitti keskiviikkona, että tapaukset koskevat enimmäkseen alle 10-vuotiaita lapsia.

Myöhemmin virasto sanoi, että tapauksiin liittyy Kinder-munia, mutta ei selventänyt, onko kyse vain ja ainoastaan kyseisistä tuotteista.

Sveitsiläinen elintarvikeyhtiö Nestle kertoo, että se ei ole vetänyt mitään tuotteita takaisin. Myöskään Lindt & Sprunegli ei ole ilmoittanut takaisinvedoista.

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus kertoi tutkivansa yhdessä Euroopan ruokaviraston (EFSA) kanssa 134:ää todennäköistä salmonellatapausta.

Eniten tapauksia on todettu Britanniassa, jossa vahvistettuja sairastapauksia on havaittu vuorokauden sisällä 63 kappaletta. Tapauksia on havaittu myös Ranskassa, Irlannissa, Belgiassa, Saksassa, Luxemburgissa, Hollannissa, Ruotsissa ja Norjassa.