Remedy on tehnyt kehityssopimuksen Max Payne- ja Max Payne 2 -videopelien uudelleenjulkaisusta.

Peliyhtiö Remedy Entertainmentin osake on ollut torstaina jopa 13 prosentin nousussa Helsingin pörssissä sen jälkeen, kun Tesla-miljonääri Elon Musk kehui Twitterissä yhtiön kehittämiä pelejä.

Remedy tiedotti myöhään keskiviikkona, että se on tehnyt amerikkalaisen pelinjulkaisijan Rockstar Gamesin kanssa sopimuksen Max Payne- ja Max Payne 2 -videopelien uudelleenjulkaisuversioiden kehittämisestä.

Analyytikkoarvion mukaan kehityssopimus on 30–60 miljoonaan arvoinen.

Sopimus on saanut laajaa huomiota, sillä Teslan toimitusjohtaja Musk kommentoi Remedyn Twitter-viestiä sopimuksesta kirjoittamalla, että pelit ovat ”mahtavia”.

Remedy kertoo, että se kehittää pelit yhtenä tuotteena PC-, Playstation 5- ja Xbox Series X|S -alustoille käyttäen omaa pelimoottoriaan.

Sopimuksen mukaan Rockstar Games rahoittaa pelin kehityksen ja kehitysbudjetti vastaa kooltaan yhtiön ”tavanomaista AAA-pelin” tuotantoa. AAA-peli tarkoittaa alalla peliä, jolla on isompi kehitys- ja markkinointibudjetti kuin muilla tuotteilla.

Remedy ei kertonut kehityssopimuksen suuruutta, mutta analyysiyhtiö Inderesin arvion mukaan se on 30–60 miljoonaa euroa.

Remedyllä on mahdollisuus saada pelin rojaltituottoja sen jälkeen, kun Rockstar Games on kattanut pelin kehitys- ja markkinointikulut sekä muut julkaisuun ja jakeluun liittyvät kustannukset. Projekti on parhaillaan konseptin kehittämisvaiheessa.

Inderesin analyytikko Atte Riikola arvioi yhtiön aamukatsauksessa, että Remedyn uusi projekti on yhtiölle pienen riskin alihankintatyyppinen projekti.

Riikola arvioi, että Remedylle alkaa tuloutua kehitysmaksuja Max Payne -projektista enenevissä määrin vuosina 2023–2025 ja rojaltituottoja aikaisintaan vuonna 2026.

”Uskomme projektilla olevan erittäin hyvät menestyksen edellytykset, sillä alkuperäiset Max Paynet olivat isoja menestyksiä ja nostivat Remedyn pelimaailman kartalle 2000-luvun alussa”, Inderes arvioi.

Remedyn osake oli kello 12.20 aikaan 7,7 prosentin nousussa 36,50 eurossa Helsingin pörssissä. Korkeimmillaan kurssi on käynyt 38,70 eurossa.