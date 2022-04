Pääministeri Mišustinin mukaan mikään muu maa ei olisi kestänyt Venäjään kohdistetun kaltaisia pakotteita.

Venäjä on kohtaamassa haastavimmat ajat 30 vuoteen lännen pakotteiden takia. Näin sanoo Venäjän pääministeri Mihail Mišustin uutistoimisto Reutersin mukaan.

Dumassa torstaina puhuneen Mišustinin mukaan lännen yritykset eristää Venäjä maailmantaloudesta tulevat kuitenkin epäonnistumaan.

”Epäilemättä nykytilannetta voi kutsua Venäjän vaikeimmaksi 30 vuoteen. Nyt nähdyn kaltaisia pakotteita ei käytetty edes kylmän sodan pimeimpinä aikoina.”

Lännen pakotteet ovat käytännössä eristäneet Venäjän kansainvälisistä maksujärjestelmistä. Nyt Venäjää uhkaa myös maksukyvyttömyys, sillä maa on maksanut dollarimääräisten valtionvelkojensa korkoja ruplissa.

Venäjä hyökkäsi varhain 24. helmikuuta Ukrainaan. Hyökkäyksen jälkeen yli 400 yritystä on joko lähtenyt Venäjältä tai ryhtynyt boikotoimaan Venäjää.

Mišustin kommentoi torstaina myös maasta paenneiden yritysten tilannetta.

”Jos teidän on lähdettävä, jatkakaa edes tuotantoanne, sillä se ylläpitää työpaikkoja. Kansalaisemme työskentelevät täällä”, hän sanoi.

Aiemmin Venäjä on muun muassa uhannut kansallistaa maasta pakenevien yritysten toimintoja.

”Finanssijärjestelmämme on koko taloutemme elinehto, ja se on kestänyt. Nyt osakemarkkinat ja rupla ovat vakaantumassa. Mikään muu maa ei olisi kestänyt, mutta me kestimme”, hän sanoi.