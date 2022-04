Nokia on kertonut keskeyttävänsä myynnin Venäjälle sodan vuoksi mutta jatkaa verkkotuotteidensa kehittämistä Pietarissa ja Moskovassa.

Nokialla on Venäjällä palveluksessaan 2 000 työntekijää.

Verkkolaitteita valmistava Nokia jatkaa tuotekehitystään Venäjällä, vaikka se on tuominnut jyrkästi hyökkäyksen Ukrainaan. Helsingin Sanomien tiedot perustuvat kahteen toisistaan riippumattomaan lähteeseen.

Yhtiön pilvi- ja verkkopalveluiden sekä matkapuhelinverkkojen tuotekehityksessä työskentelee Pietarissa ja Moskovassa 200 ihmistä. HS:n tietojen mukaan tuotekehitysyksikköjen toimintaa ei ole keskeytetty missään vaiheessa.

Nokia kertoi maaliskuun alussa keskeyttävänsä toimitukset Venäjälle ja noudattavansa kaikkia maata vastaan määrättyjä pakotteita. Yhtiön matkapuhelinverkkojen johtaja Tommi Uitto toisti maaliskuun lopussa HS:n haastattelussa Nokian keskeyttäneen ”laitteiden, ohjelmistojen ja palveluiden” viennin Venäjälle.

Yhtiön tuotteiden kehitystoiminta Venäjällä sen sijaan jatkuu yhä. Nokian verkkolaitteita ja ohjelmistoja käytetään ympäri maailmaa tietoliikenneverkoissa.

Ainakin osa Pietarissa sijaitsevassa tuotekehitysyksikössä työskentelevistä on HS:n tietojen mukaan hämmentyneitä siitä, että yhtiö on ilmoittanut toiminnan jatkuvan normaalisti Venäjän hyökkäyssodasta huolimatta.

Kaiken kaikkiaan Nokian palveluksessa Venäjällä on yhtiön mukaan 2 000 työntekijää, joista suuri osa on paikallisia. He työskentelevät esimerkiksi myynnissä, markkinoinnissa, hallinnossa ja tukipalveluissa.

Aasiassa työmatkalla oleva Nokian toimitusjohtaja Pekka Lundmark ei kommentoinut asiaa torstaina HS:lle. Sen sijaan yhtiö lähetti kirjallisen lausunnon, jonka perusteella tuotekehitystä on ilmeisesti supistettu.

”Kerroimme 4. maaliskuuta keskeyttävämme kaikki toimituksemme Venäjälle noudattaaksemme kaikkia Venäjään kohdistuvia pakotteita ja rajoituksia. Lopetimme myös uusien tilausten vastaanottamisen ja uusien sopimusten solmimisen Venäjällä. Seuraamme tätä jatkuvasti muuttuvaa tilannetta tarkkaan. Osana pakotteiden noudattamista olemme myös estäneet venäläisten työntekijöidemme pääsyn tiettyihin työkaluihimme ja prosesseihimme. Tämä kattaa useita työkaluja, joita T&K-tiimimme käyttävät työssään.”

Nokia ilmoittaa aloittaneensa ”joidenkin tuotekehitystoimintojen” siirtämisen Venäjän ulkopuolelle. Yhtiön tuotekehityksessä työskentelee eri puolilla maailmaa 35 000 henkeä.

Nokia on aiemmin tuominnut Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan jyrkkäsanaisesti.

”Hyökkäys Ukrainaan rikkoo kansainvälistä oikeutta, ja Nokia tuomitsee jyrkästi ja yksiselitteisesti tämän sodan ja viattomien ihmisten kuolemat”, Lundmark totesi maaliskuun alussa.

Matkapuhelinverkkojen johtaja Uitto puolestaan sanoi HS:n haastattelussa maaliskuun lopussa Nokian olevan ”länsimaisessa rintamassa Venäjää vastaan”.

”Tuomitsemme jyrkästi ja yksiselitteisesti Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan ja viattomien ihmisten kuolemat”, Uitto sanoi.

Tuolloin Uitto vihjasi yhtiön harkitsevan vetäytymistä Venäjältä kokonaan.

”Tällä hetkellä tärkeä prioriteettimme [etusija] on henkilöstön turvallisuuden takaaminen. Keskustelemme aktiivisesti eri viranomaisten kanssa ja meillä on kriisitoimintaryhmä, joka pohtii myös tämäntyyppisiä kysymyksiä. On hyvin vaikea arvioida tulevaisuudessa mahdollisesti tehtäviä päätöksiä."

Toimintaohjeissaan Nokia kertoo sitoutuneensa noudattamaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen ja YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteen periaatteita.

Ukrainan sodan takia päivitetyissä ohjeissa ei edellytetä yrityksiä keskeyttämään toimintaansa Venäjällä. Siitä huolimatta suuri määrä yhtiöitä on päättänyt oma-aloitteisesti vetäytyä Venäjältä ainakin tilapäisesti.