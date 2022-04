Jukka Laaksonen siirtyi Venäjän valtiollisen ydinvoimayhtiön leipiin vuonna 2012. ”Kuin päätä hakkaisi seinään”, hän kuvaa Helsingin Sanomille työtään Fennovoima-hankkeessa.

Säteilyturvakeskuksen (Stuk) entinen pääjohtaja Jukka Laaksonen, 74, on saanut tarpeekseen. Alkuvuonna 2012 alkanut pesti Venäjän valtiollisen ydinvoimalakonsernin Rosatomin puhemiehenä loppuu ensi kesänä, Laaksosen mukaan hänen omasta toiveestaan.

”Teen nyt töitä puolipäiväisesti ja kesällä lopetan kokonaan”, sanoo Laaksonen, joka on työskennellyt Rosatom-konsernissa muun muassa varajohtajan tittelillä.

Hän ei ole kuitenkaan hoitanut operatiivista johtamista, vaan toiminut eräänlaisessa asiantuntijatehtävässä.

”Venäläisille oli tärkeää, että oli tunnettu henkilö mukana. Kävin kertomassa kansainvälisissä kokouksissa heidän laitoksistaan ja niiden turvallisuudesta”, Laaksonen kertoo.

Kun Laaksonen aloitti työssään, hän ei pitänyt itseään lobbarina. Nyt vuosia myöhemmin hän myöntää olleensa Rosatomin spokesman, puhemies.

Verotietojen mukaan Laaksosella on ollut verotettavia tuloja vuositasolla noin 400 000 euroa.

Laaksonen vahvistaa HS:lle, että tämä on Rosatomilta saatua tuloa. Palkan vastineeksi hän on muun muassa kirjoittanut artikkeleita ydinvoima-alan kansainvälisiin lehtiin.

”Venäläiset eivät ymmärtäneet, kuinka turvallisia heidän ydinvoimalaitoksistaan oli tullut. Minä ymmärsin ja kerroin siitä maailmalla.”

Laaksonen myöntää, että 400 000 euron vuosipalkka on hyvä eli moninkertainen Stukin pääjohtajan reilun 100 000 euron ansiotuloon.

Hän muistuttaa kuitenkin maksaneensa Venäjän valtion ydinvoimayhtiön tilittämästä palkasta veroja Suomeen noin 200 000 euroa vuodessa.

Ensimmäisinä Rosatom-vuosina Laaksonen maksoi veroja Venäjälle. Tuolloin käteen jäi palkasta enemmän, sillä siellä veroprosentti oli 13, Laaksonen kertoo.

Laaksosen tärkeänä tehtävänä on ollut Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalahankkeen edistäminen. Rosatom omistaa Fennovoimasta reilun kolmanneksen Raos Voima -tytäryhtiönsä kautta ja Rosatom on myös voimalan laitostoimittaja.

”Olemme tehneet turvallisuusasiakirjoja ja koettaneet saada Säteilyturvakeskuksen hyväksymään ne. Viraston turvallisuusarvio on tärkein paperi, jotta Fennovoiman hanke saa rakennusluvan”, Laaksonen kertoo työstään viime vuosina.

Työ on kuitenkin edistynyt hitaasti. Laaksonen sanoo suoraan, että ”tilanne on huono” ja ”lupakäsittely on mennyt kummalliseksi”.

Hänen mukaansa syyt löytyvät sekä Fennovoimasta että Stukista.

”Fennovoimassa on liian vähän porukkaa ja sekin porukka on kuin muukalaislegioona. Heidän pitäisi esitellä turvallisuusasiakirjat Säteilyturvallisuuskeskukselle, mutta he eivät pysty viemään asioita eteenpäin.”

Laaksonen moukaroi myös Stukia, jossa hän työskenteli 1974–2012. Sieltä ovat kadonneet entiset kollegat ja samalla ”yleisosaaminen”.

”Säteilyturvakeskuksessa jopa perustiedot ovat olleet onnettomat. Sukupolvet ovat vaihtuneet ja uudet ovat lähteneet nollapisteestä.”

Laaksosen mielestä perusongelmana on ollut se, että Stuk haluaa koko turvallisuusdokumentaation samalla kertaa. Laaksonen taas on yrittänyt syöttää dokumentteja eteenpäin vähän kerrallaan.

Hänen mielestään turvallisuusasiakirjojen tekeminen ja hyväksyminen onkin mennyt ”paperinpyörittelyksi”.

”Motivaatio tässä vähenee koko ajan. On kuin päätä hakkaisi seinään, kun asiat pitää selittää moneen kertaan.”

Pääjohtaja Jukka Laaksonen ja muu Säteilyturvakeskuksen väki kävi tutustumassa Fennovoiman Pyhäjoen hankkeeseen helmikuussa 2011. Vuoden päästä siitä Laaksonen aloitti Rosatom-konsernin palveluksessa.

Laaksosen mukaan asenteet Neuvostoliitossa ja Venäjällä muuttuivat täysin Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen vuonna 1986.

”Venäläisen ydinvoimatekniikan hienoutta ei haluta ymmärtää ja myöntää.”

Laaksosen mukaan varsinkin 1990-luvun loppu oli Venäjän ydinvoima-asioissa avoimuuden aikaa. Tuolloin Laaksonen oli vielä virkamies Stukin johdossa.

”Pääsimme venäläisiin ydinvoimaloihin ilman mitään ongelmia. Myöhemmin Vladimir Putinin aikaan lähinnä 2009 lähtien tilanne muuttui voimakkaasti, kun meitä kiinnostaneeseen ydinvoimalaitokseen ei enää päässyt porttia pidemmälle.”

Oletko päässyt nykyisessä työssäsi Rosatomilla kaikkialle ydinvoimalaitoksiin?

”En minä ole käynyt niistä missään. En ole kokenut sitä edes tarpeelliseksi.”

Miten sitten voit vakuuttaa, että venäläiset ydinvoimalat ovat turvallisia?

”Kyllä minä tiedän sen rakenteen perusteella. Tiedän sen niistä papereista, joita kirjoitetaan.”

Laaksosen käsityksen mukaan Loviisan ydinvoimalaa pidetään maailmalla hyvin turvallisena ja hyvänä laitoksena. Voimala tilattiin aikoinaan Neuvostoliitosta.

”Mutta Hanhikivi on kertaluokkaa turvallisempi. Turvallisempi kuin mikään muu ydinvoimala maailmassa tällä hetkellä”.

Hänen mukaansa on eri kysymys, ”päästäänkö sitä koskaan rakentamaan”.

Päästäänkö?

”Sen aika näyttää. Tämä konflikti on yksi asia ja jos se ei siihen kaadu, niin sitten asia riippuu suomalaisten rakentajien rahan riittävyydestä.”

Konfliktilla Laaksonen viittaa Venäjän aloittamaan hyökkäyssotaan Ukrainassa.

HS kirjoitti perjantaina, että Fennovoiman ydinvoimahankkeessa mukana olevien kuntayhtiöiden eli viime kädessä kuntalaisten varoja kuluu edelleen Fennovoimaan. Esimerkiksi Vantaan kaupunki arvioi, että sen energiayhtiöstä saattaa siirtyä voimalayhtiöön vielä kymmeniä miljoonia euroja ennen kuin hanke kaatuu.

Lue lisää: Pyhäjoen ydinvoimala etenee Venäjän rahoilla, vaikka moni osakas haluaisi irti hankkeesta – taustalla on salainen sopimus, jonka ehdot ovat suomalaisten kuntien kannalta musertavat

Kunnissa on vaadittu työ- ja elinkeinoministeriötä pysäyttämään hanke nopeasti vaikka lakimuutoksella.

Energiayhtiöiden oma-aloitteinen irtautuminen projektista on tehty salaisella osakassopimuksella lähes mahdottomaksi tai hyvin kalliiksi.

”Mutta venäläisillä tuntuu riittävän rahaa. Sieltä löytyy sitä rahaa”, Laaksonen sanoo.

Kokeneen ydinvoima-asiantuntijan mukaan Fennovoiman Hanhikiven ydinvoimalasta tulee joka tapauksessa ”äärettömän kallis laitos”.

”Sille ydinvoimalaitokselle tulee hintaa, koska siinä ihmiset pyörii [Fennovoiman hallinnossa] ennen kuin laitos alkaa tuottaa yhtään mitään”, Laaksonen sanoo.

Hänen mukaansa maksumiehenä hankkeessa on myös Venäjä, joka omistaa yli kolmanneksen koko projektista.

Laaksosen henkilökohtainen tase on Venäjä-painotteinen.

”Olen saanut Venäjältä enemmän rahaa kuin Suomen valtio minulle elinaikanani koskaan maksoi palkkoja.”