HS:n markkinaviikko kertaa yhdessä jutussa viikon tärkeimmät talousuutiset.

Nokia on jatkanut tuotekehitystä Venäjällä

Verkkolaitteita valmistava Nokia on jatkanut tuotekehitystään Venäjällä, vaikka se on tuominnut jyrkästi hyökkäyksen Ukrainaan. Helsingin Sanomien tiedot perustuvat kahteen toisistaan riippumattomaan lähteeseen.

Yhtiön pilvi- ja verkkopalveluiden sekä matkapuhelinverkkojen tuotekehityksessä työskentelee Pietarissa ja Moskovassa 200 ihmistä. HS:n tietojen mukaan tuotekehitysyksikköjen toimintaa ei ole keskeytetty missään vaiheessa.

Nokia kertoi maaliskuun alussa keskeyttävänsä toimitukset Venäjälle ja noudattavansa kaikkia maata vastaan määrättyjä pakotteita.

Uutisen jälkeen Nokia laittoi tiedotteen, jossa se sanoi, ettei aio jatkaa tutkimusta ja tuotekehitystä Venäjällä.

Elon Musk osti itsensä Twitterin suurimmaksi osakkeenomistajaksi

Sähköautoyhtiö Teslan toimitusjohtaja Elon Musk omistaa lähes kymmenen prosentin osuuden sosiaalisen median yhtiö Twitteristä.

Muskin Yhdysvaltain finanssivalvoja SEC:lle maanantaina jättämän asiakirjan mukaan hänen hallussaan on 73,5 miljoonaa Twitterin osaketta eli 9,2 prosenttia Twitterin osakepääomasta.

Twitterin osakkeen perjantain päätöskurssilla Muskin osuuden arvo olisi 2,9 miljardia Yhdysvaltain dollaria (noin 2,6 miljardia euroa). Musk nousee omistusosuudella Twitterin suurimmaksi yksittäiseksi osakkeenomistajaksi.

Uutinen on saanut Twitterin osakkeen yli 25 prosentin nousuun New Yorkin pörssien esikaupankäynnissä.

Maailman rikkaimpiin ihmisiin kuuluva Musk on innokas Twitterin käyttäjä, ja hänen Twitter-tilillään on yli 80 miljoonaa seuraajaa.

Jotkut Muskin twiitit ovat kuitenkin aiheuttaneet hämmennystä ja myös Yhdysvaltain finanssivalvojat ovat tutkineet Twiittejä, jotka ovat koskeneet Teslan taloutta.

VR irtisanoi toimitusjohtaja Lauri Sipposen

Rautaliikenneyhtiö VR Groupin toimitusjohtaja Lauri Sipponen irtisanottiin tehtävästään maanantaina. VR kertoo, että uuden toimitusjohtajan rekrytointi on käynnistetty.

Sipponen ehti johtaa VR:ää vain noin kahdeksan kuukautta, sillä hän aloitti toimitusjohtajana elokuussa.

Väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi on nimitetty matkustajaliikennejohtaja Topi Simola.

Valmetin talousjohtaja kävi kauppaa Neleksen osakkeilla yhtiöiden fuusion aikana

Paperikoneista tunnetun Valmetin talousjohtaja Kari Saarinen kävi kauppaa venttiiliyhtiö Neleksen osakkeilla samaan aikaan kun Neles oli fuusioitumassa Valmetiin.

Saarinen kertoo HS:lle ostaneensa Neleksen osakkeita 3. helmikuuta 2022, samana päivänä kuin Valmet julkisti tilinpäätöstiedotteensa. Neles julkisti tilinpäätöstiedotteensa vain päivää myöhemmin 4.2.2022. Saarinen myöntää HS:lle ostaneensa ja myyneensä Neleksen osakkeita kaksi kertaa aiemminkin fuusion aikana.

Valmetin talousjohtajana Saarinen on ollut avainroolissa Neleksen ja Valmetin fuusiossa. Siten hänen osakekauppojaan Neleksen osakkeilla fuusion aikana voi pitää poikkeuksellisena.

Yhtiön toimitusjohtaja Pasi Laine sanoi HS:lle, että Saarisen "olisi pitänyt jättää tekemättä” kaupat.

Yhdysvaltain keskuspankki suunnittelee reilua koronnostoa

Yhdysvaltain keskuspankki Fedin päättäjät olivat viime kuun kokouksessa yleisesti yhtä mieltä, että keskuspankin arvopaperiomistuksia pitää alkaa supistaa 95 miljardilla dollarilla (noin 87 miljardia euroa) kuukaudessa.

Keskuspankin maaliskuun korkokokouksen pöytäkirjoista selviää, että keskuspankin päättäjät ovat syvästi huolissaan inflaation leviämisestä laajalle Yhdysvaltain talouteen.

Fedin maaliskuun kokouksen pöytäkirjat julkistettiin keskiviikkona illalla Suomen aikaan.

Kokouspöytäkirjojen mukaan ”moni” päättäjä oli maaliskuussa valmis nostamaan ohjauskorkoa 0,50 prosenttiyksikköä tulevassa kokouksessa.

Nordea: Moni suomalainen joutuu pian maksamaan entistä kertaa elämässään asuntolainan korkoja

Moni suomalainen asuntovelallinen joutuu maksamaan vuoden sisällä ensimmäistä kertaa elämässään korkoa asuntolainastaan, kun Euroopan keskuspankki (EKP) kiristää rahapolitiikkaansa, arvioi Nordea-pankki.

EKP yrittää ohjauskorkoa nostamalla ja arvopapereiden osto-ohjelmia supistamalla hillitä euroalueen yli seitsemällä prosentin tahtia laukkaavaa inflaatiota.

Odotukset EKP:n politiikan kiristymisestä ovat saaneet Suomessa yleisesti asuntolainakorkona käytetyn 12 kuukauden euriborin nousemaan alkuvuonna nopeasti lähelle nollaa. Korko on ollut negatiivinen vuoden 2016 helmikuusta lähtien.

Yli miljoona sormusta myyneen Ouran arvo kipusi 2,3 miljardiin euroon

Älysormusyhtiö Oura kertoo saavuttaneensa kaksi uudesta kokoluokasta viestivää merkkipaalua. Se on myynyt tähän mennessä yhteensä miljoona älysormusta.

Ja uudella rahoituskierroksella sijoittajat arvioivat Ouran arvoksi jo 2,3 miljardia euroa.

Yhtiö on siis kerännyt pääomasijoittajilta lisää kasvurahoitusta, mutta ei kerro vielä paljonko. Lyhyellä varoitusajalla lähetetty vaillinainen tiedote on erikoisen niukka.

Kyse on kuitenkin siitä, että oikeastaan rahoituskierroksen kerääminen on vielä kesken, Ouran hallituksen jäsen ja Lifeline Ventures -pääomasijoitusyhtiön osakas Timo Ahopelto kertoo. Kierrokselle on liittymässä vielä uusia sijoittajia, ja yhtiö kertoo lisää aiheesta myöhemmin.

Coca-Cola myy Suomessa kolajuomaa kierrätysmuovipulloista

Merkittävä muovipullojen tuottaja, juomayhtiö Coca-Cola pyrkii sekä ikävästä mielikuvasta että konkreettisesta muoviongelmasta eroon. Suomi on tuon muutoksen etujoukoissa.

Maaliskuusta lähtien kaikki yhtiön Suomessa myytävät puolen litran pullot valmistetaan kokonaan kierrätysmuovista eli kierrätetystä polyeteenitereftalaatista (PET). Nimibrändi Coca-Colan lisäksi joukkoon kuuluvat myös saman yhtiön Fanta, Sprite ja Bonaqua.

Suomessa kierrätysmuovitavoitteen lyöminen läpi on ollut helppoa, koska täällä on siihen tarvittava infrastruktuuri ja käyttäytymiskulttuuri jo valmiina, kertoo HS:lle Coca-Colan World Without Waste -ohjelman Euroopan-johtaja Ana Gascón.