EU sopi Venäjä-pakotteista: Kivihiilen, vodkan ja kaviaarin tuonti kielletään – EU on jäädyttänyt 30 miljardilla eurolla oligarkkien rahoja

EU:n lisäksi Japani ilmoitti perjantaina lopettavansa hiilen tuonnin Venäjältä. Venäjältä on tullut noin kymmenen prosenttia maan ostamasta hiilestä.

Venäläistä hiiltä on tullut myös Suomeen. Transbaltic-rahtialus Salmisaaren hiililaiturissa Helsingissä 5. huhtikuuta 2022

Bryssel

EU-maiden viides Venäjää vastaan suunnattu pakotepaketti tulee voimaan perjantaina jäsenmaiden pitkäksi venyneiden neuvotteluiden jälkeen.

EU aloittaa nyt energiaa koskevat pakotteet, joskin vaivalloisesti. Ensimmäisenä pakotteiden kohteeksi tulee kivihiilen tuonti Venäjältä.

Venäjän kivihiilen viennistä neljännes on suuntautunut EU-maihin. Viennin arvo on noin kahdeksan miljardia euroa, mikä on pientä verrattuna öljyn ja maakaasun vientiin. Ne tuovat Venäjän kassaan noin 100 miljardia euroa vuosittain.

Hiilen tuontikielto tulee voimaan siirtymäajan jälkeen elokuussa. Perjantain jälkeen uusia sopimuksia hiilen toimituksista ei saa enää tehdä.

EU:n lisäksi Japani ilmoitti perjantaina lopettavansa hiilen tuonnin Venäjältä. Japani tuo kivihiiltä kolmanneksi eniten maailmassa Intian ja Kiinan jälkeen, ja Venäjältä on tullut noin kymmenen prosenttia maan ostamasta hiilestä.

Kremlin tiedottajan Dmitri Peskovin mukaan hiilelle on kova kysyntä, ja Venäjä voi korvata Euroopan kaupan ohjaamalla vientinsä muille markkinoille.

Hiilen lisäksi EU asettaa tuontikieltoon kaikkiaan 5,5 miljardin euron arvosta tuotteita. Venäjältä ei saa tuoda EU:hin enää muun muassa sementtiä, kumituotteita, puuta, alkoholia eikä kalatuotteita.

Alkoholi kattaa luonnollisesti myös vodkan. Kalatuotteissa on mukana kaviaari.

Kuudetta pakotekokonaisuutta valmistellaan jo, ja ennakkotietojen mukaan öljy tulee siihen mukaan jollakin tavalla – sen tuontia ei kielletä välttämättä kokonaan, vaan EU sorvaa jonkinlaisen asteittaisen ratkaisun.

Perjantaina kerrotuissa pakotteissa EU pyrkii tukkimaan edellisiin pakotteisiin jääneitä aukkoja, joiden kautta venäläiset ovat pystyneet edelleen siirtämään varojaan ulkomaille.

Nyt myös kryptovaluutat ovat pakotteiden kohteena. EU:ssa sijaitsevat kryptovaluuttojen kauppapaikat ovat jo aiempien pakotteiden perusteella joutunet lopettamaan kaupankäynnin pakotteiden kohteina olevien henkilöiden kanssa, mutta nyt pakote laajeni koskemaan valuuttojen säilyttämiseen tarkoitettuja kryptolompakoita.

EU kieltää myös muidenkin kuin euromääräisten seteleiden ja arvopapereiden myynnin Venäjälle ja Valko-Venäjälle.

Liiketoimet neljän venäläispankin kanssa kielletään ja niiden varat jäädytetään. Kyseiset pankit hallitsevat vajaata neljännestä Venäjän pankkimarkkinoista. Ne on jo suljettu ulos viestijärjestelmä Swiftistä. Nimet tulevat julki EU:n virallisen lehden kautta, mutta ennakkotietojen mukaan mukana on ainakin VTB.

Venäläisten ja valkovenäläisten liikennöijien rahtikuljetukset EU:ssa kielletään. Kielto ei kuitenkaan koske välttämättömyystavaroita kuten maataloustuotteita ja elintarvikkeita. Myös energiakuljetukset ja humanitäärinen apu ovat edelleen sallittuja.

Venäjän lipun alla olevat alukset eivät voi enää saapua EU-maiden satamiin. Tässäkin on poikkeuksia liittyen ruuan, energian, lääkkeiden ja humanitäärisen avun kuljetuksiin.

EU lyö voimaan myös vientikieltoja Venäjälle ja tähtää tuotteisiin, joissa Venäjä on riippuvainen EU:sta. Mukana ovat muun muassa kvanttitietokoneet, teknisesti edistyneet puolijohteet sekä liikenteeseen ja kemianteollisuuteen liittyviä tuotteita.

Armeijan mahdollisesti käyttämä lentopetroli ja sen lisäaineet ovat myös mukana vientikiellossa. Kaikkiaan kiellot koskevat noin 10 miljardin edestä vientiä Venäjälle.

Henkilöpakotteita tulee lisää. Kaikkiaan 217 henkilöä ja 18 yhteisöä joutuu pakotteiden kohteeksi, mikä tarkoittaa, että EU:n vuodesta 2014 voimassa olleella pakotelistalla on nyt 1 091 henkilöä ja 80 yhteisöä.

Nyt pakotteiden kohteeksi joutuu ennakkotietojen mukaan lisää presidentti Vladimir Putinin lähipiiriä, muun muassa Suomen kansalainen Boris Rotenberg. Joukossa ovat muun muassa alumiiniyhtiö Rusalilla omaisuutensa luonut Oleg Deripaska ja Sberbankin johtoon kuuluva Herman Gref.

Myös Putinin tyttäret Marija Vorontsova ja Katerina Tihonova ovat päätymässä pakotelistalle.

Nyt listatuista 217 henkilöstä valtaosa eli 179 on Donetskin ja Luhanskin alueiden hallinnossa mukana olevia venäläisiä.

EU:n komission tiedottajan mukaan EU on jäädyttänyt kaikkiaan 30 miljardin euron arvosta oligarkkien ja muiden Venäjän hallintoon kytköksissä olevien ihmisten varoja.

Uusien pakotteiden yhteydessä jäsenmaat muuttivat aiemman pakoteasetuksen taide-esineitä koskevaa kohtaa.

Muutos tarkoittaa sitä, että museoiden välisille kuljetuksille voidaan antaa poikkeuslupa.

Suomen tulli ehti pysäyttää aiemman pakoteasetuksen mukaisesti kolme Venäjälle matkalla ollutta taidekuljetusta Vaalimaalla huhtikuun alussa. Kyseiset taide-esineet olivat tulossa Italiasta ja Japanista Suomen kautta takaisin Venäjälle.