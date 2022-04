Amazon on varoittanut työntekijöitään, että liiton perustaminen haittaisi työn­tekijöiden ja työn­antajan suhdetta takaamatta kuitenkaan parempia palkkoja tai työoloja. Järjestäytymisen puolesta olleiden työn­tekijöiden varastolla on järjestetty pakollisia valistus­kokouksia ammatti­liittojen haitta­puolista.

Amazonin New Yorkin Staten Islandin varaston työntekijät juhlistivat järjestäytymistä puoltavan vaalin tulosta 8. huhtikuuta.

Verkkokauppajätti Amazon pyrkii kumoamaan äänestystuloksen, joka puoltaa sen työntekijöiden liittymistä ammattiliittoon, muun muassa uutistoimisto AP kertoo.

Yrityksen varastolla New Yorkin Staten Islandilla työskentelevät työntekijät äänestivät järjestäytymisen puolesta viime viikolla.

Nyt Amazon kuitenkin vaatii äänestyksen järjestämistä uudelleen, sillä sen mukaan vaali oli vilpillinen. AP:n näkemien asiakirjojen mukaan Amazon muun muassa väittää järjestäytymistä ajaneiden tahojen painostaneen työntekijöitä äänestämään liittoon liittymisen puolesta.

Työntekijöitä edustava asianajaja Eric Milner on kumonnut vilppiväitteet. Milnerin mukaan Amazon yrittää vain pelata lisää aikaa, jotta sen ei tarvitsisi istua neuvottelu­pöytään työntekijöiden kanssa.

Amazon nosti vaalista oikeuskanteen perjantaina.

Ammattiliittovaaliin osallistui 2 654 työntekijää, joista 55 prosenttia kannatti liittoon liittymistä.

Äänestystulos oli yllätys, sillä Amazon on pitkään pyrkinyt estämään järjestäytymisen sen toimipaikoilla. Äänestyksen perusteella Staten Islandin varastosta tulisi ensimmäinen Amazonin varasto, jossa ammattiliitto pääsee neuvottelemaan työehdoista.

Vastaava äänestys järjestettiin viime viikolla myös Alabamassa. Bessemerin varaston lopullisesta vaalituloksesta puuttuu kuitenkin yli 400 riitautettua ääntä. Alustavien tulosten perusteella suurin osa työntekijöistä vastustaa liittoon liittymistä. Ammattiliitto syyttää Amazonin sekaantuneen äänestykseen laittomilla keinoilla, uutiskanava CNBC kertoo.

Amazon on varoittanut työntekijöitään, että liiton perustaminen haittaisi työntekijöiden ja työnantajan suhdetta takaamatta kuitenkaan parempia palkkoja tai työoloja.

Staten Islandin varastolla on lisäksi muun muassa järjestetty pakollisia valistus­kokouksia ammattiliittojen haittapuolista, ja tiloissa on jaettu liittojen vastaista tiedotus­materiaalia.

Amazonin työntekijöiden oma ammattiliitto Amazon Labour Union (ALU) perustettiin viime vuonna.

yrityksen aikeissa on ollut estää järjestäytyminen myös muilla keinoilla, uutissivusto The Intercept kertoo.

Sivuston näkemien asiakirjojen mukaan Amazon suunnittelee työntekijöilleen omaa viestisovellusta, joka estäisi sellaisten työoloihin viittaavien termien käytön, kuten "ammattiliitto”, ”orjatyövoima”, ”palkankorotus” ja ”epäreilu”. Lisäksi sanonnat, kuten ”tämä on tyhmää” tai ”tämä huolettaa” olisi estetty.

Automaattisella viestien valvonnalla yritys pyrkisi siis rajoittamaan työntekijöidensä viestittelyä tietyistä aiheista.

Amazonin edustajien mukaan sovellus on vielä suunnittelu­asteella ja että sen tarkoitus on ensisijaisesti edistää työntekijöiden onnellisuutta ja tuottavuutta. Näillä keinoilla yritys sanoo tavoittelevansa sitä, että työntekijät pysyisivät sen palveluksessa mahdollisimman pitkään. Vaihtuvuus Amazonin toimipaikoilla on ollut suurta.