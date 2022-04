Uudet pakotteet kieltävät kokonaan renkaiden tuomisen EU:hun. Tuotantoa Suomen- ja Yhdysvaltain-tehtailla päätettiin kasvattaa jo aiemmin.

Nokian renkaiden osakekurssi oli maanantaina aamupäivällä noin kymmenen prosentin alamäessä. Lauantaina julkistettiin tieto, että uusimmat EU-pakotteet kieltävät renkaiden tuomisen Venäjältä kokonaan ja estävät myös tiettyjen yhtiön käyttämien raaka-aineiden viemisen Venäjälle.

Nokian renkaat on valmistanut noin 80 prosenttia tuotannostaan Venäjällä. Se on tähän asti ilmoittanut jatkavansa tuotantoa Venäjän aloittamasta hyökkäyssodasta huolimatta. Muun muassa Ukrainan suurlähettiläs Suomessa on kritisoinut yhtiötä jyrkästi.

Nokian renkaiden osakkeen hinta on puolittunut sodan alun jälkeen. Osake maksoi päivä ennen hyökkäyksen alkua 23. helmikuuta lähes 25 euroa. Maanantaina hinta oli runsas 12 euroa.

Yhtiö on kertonut jo aiemmin investoivansa uuteen tuotantoon Euroopassa ja kasvattavansa tuotantoaan Suomessa ja Yhdysvalloissa toimivilla tehtailla.

Lue lisää: Nokian Renkaiden toimitus­johtaja: ”Jos vetäytyisimme nyt kokonaan Venäjältä, toden­näköisesti tehtaan ottaisi taho, joka ei olisi toivottava”