Hesburger on ohjeistanut myös venäläisiä Hesburger-yrittäjiä sulkemaan ravintoloiden ovet välittömästi.

Pikaruokaravintolaketju Hesburger kertoo lopettavansa omien ravintoloidensa toiminnan Venäjällä viimeistään huhtikuun lopussa.

Yhtiö on lähettänyt myös paikallisille yrittäjille purkuilmoituksen, jossa heille on ilmoitettu, että ravintoloiden ovet on suljettava välittömästi.

Hesburger kertoi maaliskuun alussa, että se lopettaa toimintansa Venäjällä.

Yhtiön mukaan ravintoloiden sulkemisaikataulua ovat hidastaneet ”huoli henkilökunnan turvallisuudesta ja juridiset haasteet”.

Hesburgerilla on Venäjällä 38 ravintolaa ja Valko-Venäjällä neljä ravintolaa.