Epävarmuuden keskellä Venäjä pystyy ruokkimaan pelkoa kaasutoimitusten katkeamisesta, mikä taas nostaa kaasun hintaa.

Maakaasun hinta Euroopassa on pysynyt kuukausia poikkeuksellisen korkeana Ukrainan sodan ja kaasutoimitusten katkeamisen uhan vuoksi.

EU:n täytyy nopeasti linjata, mitä Venäjän energiakaupalle tehdään, sanoo tutkimuslaitos Oxford Institute for Energy Studies (OIES). Nykyinen tilanne, jossa energiakaupan jatkumiseen liittyy suurta epävarmuutta, ainoastaan hyödyttää Venäjää, sillä se nostaa maakaasun hintaa ja kasvattaa valtion verotuloja.

Maakaasun hinta lähti voimakkaaseen nousuun viime syksynä, ja on pysynyt poikkeuksellisen korkealla sen jälkeen, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan 24. helmikuuta. Ukraina ja osa EU-maista on vaatinut Venäjän asettamista energiakauppasaartoon. Myös Venäjä on uhkaillut kaasutoimitusten katkaisemisella ja vaatinut kaasukaupan käymistä ruplissa.

Tämä energiakaupan tulevaisuuteen liittyvä epävarmuus on nyt keskeinen selittävä tekijä sille, miksi maakaasun hinta Euroopassa on niin korkea, arvioi OIES:n vanhempi tutkija Mike Fulwood tuoreessa kommentissaan.

Tästä syystä Venäjän kaasuvientitulot eivät ole vähentyneet, vaikka sodan sytyttyä eurooppalaiset yhtiöt ovat pyrkineet vähentämään venäläisen putkikaasun ostamista.

”Jos tuonti EU:hun vähenee kolmasosaan ja hinta kolminkertaistuu, tulot pysyvät ennallaan”, Fulwood tiivistää.

Hänen mukaansa tilanne on myös otollinen sille, että Venäjän hallinto pystyy hyödyntämään tilannetta ja puhumaan kaasun hintaa ylöspäin uhkaavilla kommenteilla. Näin tapahtui esimerkiksi silloin, kun presidentti Vladimir Putin ilmoitti vaativansa kaasumaksut jatkossa ruplina.

Fulwoodin mukaan EU:lla on kaksi vaihtoehtoa: joko se kieltää kaasukaupan välittömästi tai ilmoittaa, että kaasun ostaminen voimassa olevilla pitkäaikaisilla ostosopimuksilla saa jatkua häiriöttä. Hänen mukaansa kaasun tuontikielto vahingoittaisi myös Euroopan taloutta, ja johtaisi vuosikausien oikeusriitoihin Venäjän kaasuyhtiön Gazpromin ja ostajayhtiöiden välillä. Toisaalta Venäjän kaasutulot myös katkeaisivat nopeasti. Fulwoodin mukaan kaasutulot voisivat vähentyä, jos siinäkin tapauksessa, että EU ei puutu pitkäaikaisiin ostosopimuksiin.

”Kun tarjonta markkinoilla kasvaa ja varmuus toivottavasti lisääntyy, hinnat voivat laskea merkittävästi, mikä voisi vähentää Venäjän saamia tuloja paljon enemmän kuin monet tähän mennessä asetetut pakotteet”, Fulwood kirjoittaa.